Aiemmin Netflix-sarjat Lupin ja Criminal luoneen George Kayn käsikirjoitus pohjaa tutkimuksiin ja haastatteluihin. Litvinenko-sarja mukailee tiukasti uutisista tuttua todellisuutta.

Murtaen englantia puhuva mies makaa lontoolaissairaalassa ja väittää tulleensa myrkytetyksi. Sairaalan henkilökunta epäilee tämän kertomusta. Kuolinvuoteellaan makaava mies on kuitenkin entinen Venäjän turvallisuuspalveluiden KGB:n ja FSB:n upseeri ja brittiläisen minisarjan Litvinenko nimihahmo.

Sarja kertoo neljässä osassa myrkytysoireita seuraavat tapahtumat. Se etenee suoraviivaisesti, eikä palaa ainakaan kahdessa ensimmäisessä jaksossaan päähenkilönsä menneisyyteen Venäjällä tai vaiheisiin Venäjän valtion arvostelijana.

Sarjan alussa Litvinenko palaa kotiin tapaamisista, syö illallista ja vetäytyy töidensä pariin, kunnes alkaa voida pahoin. Pari viikkoa myöhemmin poliisit haastattelevat häntä sairaalassa, ja kolmisen viikkoa myöhemmin hän on kuollut polonium-myrkytykseen.

George Kayn käsikirjoitus pohjaa tutkimuksiin ja haastatteluihin. Sarja mukailee tiukasti uutisista tuttua todellisuutta, vaikka osa hahmoista on keksittyjä ja ympätty mukaan draaman lisäämiseksi.

Kay on aiemmin luonut muun muassa Netflix-sarjat Lupin ja Criminal, josta on tehty omat versionsa eri Euroopan maissa. Litvinenko edustaa kerronnaltaan dokumentaarisempaa laatua. Se tuo mieleen toisen viime vuonna valmistuneen brittisarjan, koronakriisin hoitamista kuvaavan This Englandin.

Siinä missä Michael Winterbottomin koronasarja oli rakennettu kiihkeärytmiseksi kuvaukseksi akuutista tilanteesta, Litvinenko seuraa varsinaisen tapauksen jälkiaaltoja. Se muistuttaa perinteistä brittiläistä kuka-sen-teki-sarjaa, vieläpä löysähköä sellaista.

Yhden pääosan saavat poliisit ja asiantuntijat, toisen saa leski. Ensimmäisenä Litvinenkoa haastattelee ylikomisario Brent Hyatt (Neil Maskell), vaatimaton mutta pätevä mies, joka olisi voinut kävellä sairaalahuoneeseen idyllisestä kyläpoliisisarjasta. Hän luo luottamussuhteen myös Marina Litvinenkoon (Margarita Levieva).

Itse nimihahmo leijuu ensimmäisen jakson jälkeen vain haamuna kerronnan yllä. David Tennantin, joukon nimekkäimmän näyttelijän, roolityö rajoittuu lähinnä hengästyneeseen todistajanlausuntoon sängyn pohjalta.

Litvinenkon roolissa nähtävä brittiläinen David Tennant on sarjan nimekkäin näyttelijä.

Litvinenko ei tarjoa uutta tietoa, eikä keksi vetävää kulmaa vanhan kertomiseen. Se myös jättää kansainvälisen politiikan kentän huomattavan vähälle huomiolle, vaikka Putinin nimi mainitaankin.

Elisa Viihde Viaplay -palvelusta löytyy aiheesta myös dokumentti Litvinenko: Murder in Mayfair. Se muistuttaa hetkittäin tapauksen mittaluokasta. Litvinenkon tappaminen radioaktiivisella aineella keskellä Lontoon keskustaa edusti pienimmilläänkin kansanterveydellistä holtittomuutta ja pahimmillaan mahdollisesti ”valtion tilaamaa ydinterroria”.

Myös dokumentti tarjoaa puisevan katsauksen jo monesti uutisoituihin faktoihin. Ja sen kuvamateriaalikin näyttää tutulta: dokumentti käyttää kohtauksia Litvinenko-sarjasta. Todellisuus, dokumentti ja draama kiertyvät tiiviisti yhteen.

Litvinenko, Elisa Viihde Viaplay.

Litvinenko: Murder in Mayfair, Elisa Viihde Viaplay. (K12)