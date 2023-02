Turkulainen Jade Suortamo, 17, on asukupuolinen eli identifioituu sukupuolettomaksi. Hän on laulanut kuorossa lapsesta lähtien: ensin ylintä ääntä eli sopraanoa ja sitten matalampaa alttoa. Nykyään hän laulaa tenoristemmaa.

Suortamo muistelee, että peruskoulussa ei juurikaan ollut puhetta siitä, että on mahdollista olla jotakin muutakin kuin tyttö tai poika. Lapsena hän ei myöskään osannut kyseenalaistaa kuoron sukupuolittuneita piirteitä, kuten että sopraanojen ja alttojen oletettiin olevan tyttöjä, tenorien poikia.

Suortamo alkoi kiinnittää musiikkiharrastuksensa sukupuolittuneisuuteen huomiota yläkoulussa.

”Miten paljon sanotaan, että pojat lujempaa, miehekkäämmin, ja sitten sopraanot jotenkin hennosti. Siinä huomasi paljon enemmän sitä sukupuolitettua kieltä. Se oli outoa, kun vihdoin alkoi itse tutkia omaa sukupuoltaan.”

”Meillä on hyväksyvä kuoro. Siellä ajatellaan myös, että jos on sopraano tai altto, ei välttämättä ole tyttö. Se on aika lohduttavaa”, sanoo Jade Suortamo.

Yhdeksännellä luokalla Suortamo pisti merkille, että hänen äänensä oli madaltunut selkeästi.

”Huomasin, että tenori voisi olla jopa parempi äänelleni. Yläkoulun loppuvaiheessa rupesin etsimään identiteettiänikin enemmän. Halusin tenoriin, mutta en uskaltanut yrittää.”

Lukion kuoron koelaulujen perusteella Suortamo sijoitettiin alttoon, mutta hän pääsi pian pyynnöstä tenoriin.

”Aluksi se pelotti, kun on diskanttiääninen ja muut ympärillä ovat bassoja ja tenoreita. Jos ei vaikka pääse jonakin päivänä tarpeeksi matalalle. Mutta jo parin kuukauden jälkeen oli tarpeeksi mukava olo laulaa melkein täysillä.”

Diskanttiääninen tarkoittaa kuorossa sopraanoa tai alttoa.

Suortamon mukaan asiasta ei tehty ongelmaa, eikä hän ole juurikaan huomannut ihmettelyä, ainakaan päin naamaa. Hän ei myöskään ole ainoa, joka on hypännyt kuorossaan altosta tenoriin.

Suortamo haluaisi mahdollisesti myöhemminkin liittyä johonkin kuoroon tenorina. Stemmaa tosin harvemmin voi itse päättää, vaan koelaulujen perusteella kuoronjohtaja ja esimerkiksi taiteellinen työryhmä määrittelevät, mihin stemmaan hakija päätyy.

”Sitten vain toivon parasta.”

Kuoronjohtaja Julia Laineman mukaan se, että laulajat voivat olla omia itsejään, vaikuttaa myönteisesti siihen, miltä kuoro kuulostaa. Lainema kuvattiin Lempikuoron harjoituksissa. Lempikuoro on yksi neljästä hänen johtamastaan kuorosta

Kuorolaulu ja ooppera ovat vuosikymmeniä antaneet ymmärtää, että sukupuoli on olennainen osa laulamista. Stemmat ja ohjelmistot ovat jakaneet laulajat miehiin ja naisiin.

Viime vuosina kuoromaailma on havahtunut sukupuolen moninaisuuteen. Monissa kuoroissa sukupuolittavia käytäntöjä on alettu purkaa.

Helsinkiläinen kuoronjohtaja Julia Lainema ei käytä työssään sukupuolitettua kieltä ja puhu naisista ja miehistä. Hän johtaa Helsingissä Lempikuoro- ja Ahjo Ensemble -sekakuoroja sekä Kaari-ensembleä. Tänä vuonna hän aloitti myös tamperelaisen kamarikuoro Näsin johtajana.

”En voi tietää, millainen sukupuolen kokemus kullakin on”, Lainema sanoo.

Ja vaikka hän tietäisikin, se ei ole hänen mielestään olennaista. Ääni on instrumenttina sidoksissa kantajansa fyysisiin ominaisuuksiin, mutta ei välttämättä sukupuoleen

Kaari-ensemble teki viime syksynä sääntömuutoksen, jonka mukaan siitä käytetään naiskuoron sijaan termiä diskanttikuoro.

”Kaari-ensemblen toiminta-ajatukseen sisältyy idea, että ääniala ei ole välttämättä sidottu sukupuoleen. Kuoroon halutaan myös toivottaa tervetulleeksi kontratenorit, jos he ovat kiinnostuneita siitä. Ettei suljeta sillä naiskuoro-termillä ketään pois”, Lainema kertoo.

Lempikuoron harjoitukset Ruskeasuolla.

Sopraanosta ja altosta on pitkään puhuttu naisääninä ja vastaavasti tenorista ja bassosta miesääninä. Oopperalaulajan ja musiikintutkijan Hanna Chorellin mielestä tällainen jako ei ole tarpeen.

”Sehän ei oikeastaan vastaa todellisuutta, koska on suuri määrä ihmisiä, jotka eivät sovi lokeroihin, joita meillä tässä kulttuurissa on”, hän sanoo.

”Sukupuolta esitetään äänellä siinä missä ihan kaikella muullakin, mitä teemme. Ääntä ja sukupuolta ei voi erottaa toisistaan. Mutta meidän täytyy muistaa, ettei sukupuolia ole vain kaksi.”

Tenori ja altto laulavat osittain samalta korkeudelta. Niiden välille eron tekee äänenkäyttö ja soundi.

”Se, mikä on korkea ääni tenorille, on keskialaa altolle, jolloin äänen tuoton tapa on erilainen. Silloin ei tule samanlaista fiilistä, kun sitä kuuntelee ja laulaa”, Chorell selittää.

Julia Laineman mukaan sekakuoron sointi liittyy siihen, että bassot antavat pohjan, sopraanot ylimmän kerroksen. Altot ja tenorit muodostavat väliäänet, joissa sama sävel soi altoilla matalana ja tenoreilla korkeana.

Laineman mielestä olisi kuitenkin hienoa kuulla, miten esimerkiksi hänen johtamansa Kaari-ensemblen sointi muuttuisi, kun mukaan tulisi joku, jolle sävelet olisivat matalan sijaan omaa keskirekisteriä tai korkeampiakin.

Klassinen laulumusiikki ei aina ole ollut sukupuolirooleihin jaettua. Sukupuoli on vakiintunut osaksi laulamista 1800-luvulla, kun kastraattiperinne ensin hävisi ja sitten kiellettiin kokonaan. Sitä ennen esimerkiksi kirkkokuoroissa ja oopperassa lauloi miehiä, jotka oli ennen murrosikää kastroitu, jotta he pysyivät äänialaltaan sopraanoina. Lisäksi kontratenorit, hyvin korkealta laulavat miehet, lauloivat naisrooleja esimerkiksi keskiajalla.

”1700-luvulla oopperassa suhtautuminen sukupuoleen oli nykyistä sallivampaa ja iloisempaa. Samaa roolia on voinut laulaa yhtenä iltana kastraattilaulaja, toisena sopraano, ja ei ole ollut väliä, onko roolihahmo ollut mies vai nainen. Silloin tärkeämpi asia on ollut ääniala ja äänenkäytön tapa”, kertoo Hanna Chorell.

Ooppera on sittemmin vakiinnuttanut klassiseen laulumusiikkiin vahvan sukupuolijaon. Kärjistetysti kantarepertuaariin kuuluvat Chorellin mukaan bassot, jotka esittävät auktoriteettihahmoja, ja sopraanot, jotka esittävät mieshahmojen jahtaamia nuoria naisia.

Chorellin mielestä sukupuolen ei kuitenkaan pitäisi olla ammatti- eikä harrastuspiireissä ihmisen toimintaa määrittävä tekijä. Hän on iloinen siitä, että nykyään on yhä enemmän laulajia, jotka kyseenalaistavat kaksinapaista sukupuolijakoa.

Hän nostaa suomalaiseksi esimerkiksi Sam Taskisen, transnaisen, jolla on basso-baritonin ääni. Kansainvälisistä laulajista hän mainitsee venezuelalaisen miessopraanon Samuel Mariñon.

Julia Lainema kohtaa yhä harvemmin sukupuolittavia käytäntöjä omassa työssään kuoronjohtajana, mutta hän tunnistaa niitä ja niiden kaikuja nykyisessä kuoromaailmassa.

Esimerkiksi perinteisten mieskuorojen ohjelmistolle on ollut ominaista tietynlainen isänmaallisuus ja konservatiivisuus, kun taas naiskuorot ovat käyttäneet voimauttavaa, kansanmusiikkisovituksiin ja naisten elämäntarinoihin pohjautuvaa materiaalia. Lainema muistuttaa, että monet kuorot ovat lähteneet rakentamaan uudenlaista tyyliä.

Nais- ja mieskuoroille on Laineman mukaan edelleen paikkansa, mutta esimerkiksi naiskuoro-termi luo mielikuvan siitä, että toiminta on jollakin tapaa naiserityistä.

”Jos itse hakeutuisin naiskuoroon, olettaisin, että siellä sukupuoli on jollain tavalla läsnä joko ohjelmistossa tai tekemisessä muuten.”

Mieskuorolle ei toistaiseksi ole vakiintunut sanaa, joka ei viittaisi sukupuoleen. Tenori-basso-kuoro ei ole kovin yleinen, mutta sitä käytetään Laineman mukaan englanniksi enemmän kuin suomeksi.

Yleisölle sukupuolittuneisuus voi ohjelmiston lisäksi näkyä esiintymisasuissa – perinteisesti tenoreilla ja bassoilla on ollut puvut, sopraanoilla ja altoilla mekot. Nykyään yhä useammalla kuorolla asu on vapaavalintainen mutta tiettyjä yhdistäviä tekijöitä noudattava. Esimerkiksi Laineman johtamassa Lempikuorossa on määritelty yhteinen väriskaala.

Oopperalaulajanakin työskentelevä Hanna Chorell valmistelee laulajan tekstisuhdetta käsittelevää tohtorintutkintoaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Klassisen musiikin sukupuolittuneiden rakenteiden haastaminen on vaikeaa mutta mahdollista, sanoo Hanna Chorell.

”Ilmeisin tapa on se, että tilaa itselleen sellaista ohjelmistoa, jota haluaa laulaa. Tai tekee sitä itse. Se vaatii tietysti resursseja. Tähän kytkeytyvät myös luokkakysymykset.”

Chorell mainitsee saksalaisen Neo Hülckerin, joka sukupuolenkorjausprosessia läpikäydessään tilasi itselleen laulettavaksi sarjan teoksia, jotka käsittelevät äänen murrosta.

Haastamisen tapa, jota Chorell pohtii myös tekeillä olevassa väitöskirjassaan, on toisin esittäminen. Vaikkapa hyvin stereotyyppistä naishahmoa voi halutessaan esittää ironisesti.

Chorellia viehättää oopperassa nimenomaan se, että esittämistapa voi olla ristiriidassa sanoman kanssa. Vaikka tarinat ovat hänen mukaansa usein ”feministisestä näkökulmasta vähän masentavia”, on esimerkiksi sopraanoja, jotka laulavat ”isosti, dramaattisesti ja dominoivasti”.

Vaikka kulttuurinen sukupuolijaottelu istuu vielä tiukassa, se on Chorellin mielestä murroksessa.

”Toivoisin, että sen sijaan, että äänellä ajatellaan automaattisesti olevan binääri sukupuoli, ruvettaisiin ajattelemaan asioita enemmän äänialan, soundin ja äänenkäytön tavan kannalta. Ei siltä, mikä ihmisen sukupuoli on.”