Ajankohtainen teknotrilleri The Undeclared War spekuloi lähitulevaisuudella: Venäjän kyberjoukot käyvät Britannian kimppuun

Kokeneen käsikirjoittaja-ohjaaja Peter Kosminskyn trillerisarja The Undeclared War on poikkeuksellisen ajankohtainen.

Vaikka maailmanpolitiikassa on koettu välillä tasaisempia ajanjaksoja, globaaleilla jännäreillä on riittänyt kylmän sodan ajanjaksonkin jälkeen kysyntää. Ja kuinka ollakaan, jälleen maailma on kääntynyt asentoon, jossa kansainväliset kriisit tarjoavat tarua ihmeellisempää maaperää uusille tarinoille.

Oma lukunsa ovat lähitulevaisuudella spekuloivat tarinat, kuten tuore The Undeclared War. Se on 2020-lukulainen teknotrilleri, joissa perinteisten vakooja- ja agenttitarinoiden pyssynpaukkeen sijaan tapahtumat etenevät tietokoneen näppäimistön sarjatulen rytmiin.

Sarja on pitkän linjan käsikirjoittaja-ohjaaja Peter Kosminskyn käsialaa. Kosminsky muistetaan meillä esimerkiksi Susipalatsi-sarjasta, joka kertoi 1500-luvun brittihovin valtapeleistä. Draamasarja Isisin kalifaatti (2017) kuvasi puolestaan brittejä, jotka matkustivat Syyriaan liittyäkseen Isisin riveihin.

The Undeclared War on poikkeuksellisen ajankohtainen. Sarjan nimi tarkoittaa julistamatonta sotaa, jossa ollaan konfliktin ja sodankäynnin harmaalla alueella.

Kuusiosainen sarja sijoittuu vuoden 2024 Britanniaan. Parlamenttivaalit ovat ovella, ja ilmastokriisin ja pandemian jälkeinen aika kuumentaa tunteita ja koettelee yhteiskuntarauhaa. Siihen saumaan iskee vihamielinen tahon haittaohjelmahyökkäys, ja jäljet viittaavat Venäjälle.

Brittien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu GCHQ saa tehtäväkseen torjua hyökkäyksen ja selvittää syylliset.

Virastossa harjoitteluaan suorittava opiskelija Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) sattuu tekemään läpimurtoon johtavan havainnon. Jotenkin tapahtumiin kytkeytyy Saaran venäläinen opiskelutoveri Vadim (German Segal), joka päätyy kotimaahansa trollitehtaalle horjuttamaan länsivaltoja kahdeksankymmenen tviitin päivävauhdilla.

Kosminsky on pitänyt silmät ja korvat auki. The Undeclared War peilaa juuri niitä samoja pelkoja ja uhkakuvia, jotka Venäjän harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta ja kybersodankäynnistä on tiedostettu. Samalla se nojaa tukevasti takavuosien kansainvälisten trillerien kaksinapaiseen maailmanjärjestykseen, jossa länsi ja itä ovat toistensa vastakohdat.

Kolmen jakson perusteella The Undeclared War herättää varovaisen uteliaisuuden. Varsinkin avausjakso lähtee tehokkaasti liikkeelle GCHQ:n yrittäessä päästä perille siitä, mitä oikein tapahtuu. Sen jälkeen Kosminsky avaa useamman juonilinjan, joiden yhteydestä ei pääse oikein kärryille: Saaran isän kuolema, Vadimin kohtalo sekä Saaran poliittisesti aktiivisen poikaystävän edesottamukset. Veto hiipuu heti, kun teknotrilleri koukkaa ihmissuhdehetteikköön.

Digityöläisten ahertamiseen tietokoneidensa ääressä on keksitty ovela dramaturginen jippo: koodirivien syöttämistä ja perkaamista kuvataan eräänlaisena pelinä pelkän näppäimistön hiplaamisen sijaan.

Sivuosissa nähdään useita tuttuja brittinäyttelijöitä Simon Peggistä Alex Jenningsiin.

