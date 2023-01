Getty Images ja taiteilijaryhmä haastoivat kahdessa erillisessä oikeusjutusta Stable Diffusion-tekoälyohjelman kehittäneen yhtiön oikeuteen väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista.

Stability AI -yritys on haastettu oikeuteen Britanniassa ja Yhdysvalloissa tekijänoikeuskiistassa.

Saksalainen Stability AI -yritys on haastettu oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksista.

Britanniassa sen on haastanut kuvapalvelu Getty Images. Kaliforniassa kyse on kolmen taiteilijan aloittamasta joukkokanteesta.

Oikeudenkäynnit koskevat tekijänoikeussuojaa nauttivien valokuvien ja taideteosten käyttöä suositun tekoälyohjelman kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Vastaavia oikeudenkäyntejä ei ole aikaisemmin ollut, arvioivat esimerkiksi CBS, BBC ja Buzzfeed.

Stability AI esitteli elokuussa käänteentekeväksi arvioidun työkalun Stable Diffusion. Se julkaistiin avoimena lähdekoodina koodinjakopalvelu Githubissa. HS kertoi sen alkutaipaleesta joulukuussa 2022.

Toisin kuin kilpailijoiden mallit, Stable Diffusion toimii tavallisella tietokoneella, jossa on tarpeeksi tehokas näytönohjain. Kuka tahansa voi ladata tietokoneelleen muutaman gigatavun kokoisen tiedostopaketin, joka sisältää kahdella miljardilla kuvalla opetetun tekoälymallin.

Ohjelmaa käytti jo lokakuussa päivittäin noin kymmenen miljoonaa ihmistä, kertoo Bloomberg.

Taiteilijat Sarah Andersen, Kelly McKernan ja Karla Ortiz haastavat joukkokanteessaan myös Midjourney- ja DeviantArt-yritykset. Nekin käyttävät Stable Diffusion -tekoälyohjelmaa.

Stability AI:n mukaan oikeusjutut perustuvat väärinymmärrykseen siitä, miten teknologia toimii.

Taiteilijat huomauttavat, että ohjelman saa tekemään teoksia myös yksittäisten taiteilijoiden tyylillä heiltä lupaa kysymättä. Taiteilija Andersen kirjoitti The New York Timesin vierasesseessä, että tekoälyä on käytetty esimerkiksi tekemään natsimielistä sarjakuvaa hänen visuaalisella tyylillään ja tekstitysten osalta hänen käsialallaan.

Stability AI ilmoitti joulukuussa, että taiteilijat voivat rekisteröitymällä palveluun poistaa teostensa käytön Stable Diffusion -tekoälyohjelmasta.

Taiteilijoiden mukaan prosessin pitää mennä toisin päin: taiteilijoilta pitää pyytää lupa ennen kuin teoksia käytetään tekoälyohjelman kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Alalla pohditaan nyt, käykö uusille palveluille kuten Napsterille vai kuten Google Booksille.

Napster korvautui lopulta musiikin välittäjänä palveluilla, joiden tekijänoikeusaspektit olivat paremmassa kunnossa. Mutta Googlen harjoittaman kirjojen massaskannauksen Yhdysvaltain korkein oikeus totesi vuonna 2016 lailliseksi.

Suomessakin seurataan oikeudenkäyntien etenemistä.

”On kaikkien osapuolten etu, että asiasta saadaan selvyys”, sanoo Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen TTVK ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Häntä kiinnostaa varsinkin Britannian oikeusjutun päätös.

”Siellä on ainakin toistaiseksi noudatettu tekijänoikeusasioissa EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.”

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson arvioi, että varsinkin Britanniassa ja EU:ssa ratkaistavilla tapauksilla on vaikutuksia myös Suomeen.

”Tekijänoikeuden perusteisiin kuuluu ajatus ihmisestä omaperäisten valintojen ja teosten tekijänä. Tätä taustaa vasten kyseiset oikeudenkäynnit ovat luonnollisesti hyvin merkittäviä.”