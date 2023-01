Vuoden huonoimman naispääosan palkinnon saajaksi on ehdolla Ryan Kiera Armstrong elokuvasta Firestarter.

Vuoden huonoimmista elokuvamaailman suorituksista palkintoja jakava parodiagaala Golden Raspberry Awards, tuttavallisemmin Razzie-gaala, on joutunut kovan kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun se julkaisi ehdokkaansa maanantaina 23. tammikuuta.

Vuoden huonoimmiksi näyttelijöiksi ovat ehdolla muun muassa sellaiset pitkän linjan tekijät kuin Tom Hanks (elokuvista Pinocchio ja Elvis), Jared Leto (Morbius), Sylvester Stallone (Samaritan), Diane Keaton (Mack & Rita) ja Penélope Cruz (The 355).

Kokeneiden näyttelijöiden joutuminen ivan kohteeksi ei ole millään tavalla uutta. Sen sijaan lukuisat ihmiset muun muassa Twitterissä ovat häkeltyneet siitä, että vuoden huonoimman naispääosan palkinnon saajaksi on ehdolla Ryan Kiera Armstrong elokuvasta Firestarter.

Armstrong on 12-vuotias lapsinäyttelijä, jolle Charlie McGeen rooli oli uran ensimmäinen pääosa. Elokuvaa tehdessä hän oli 11-vuotias.

Armstrongin ehdokkuutta kritisoivat ihmiset pitävät kohtuuttomana, että suurta huomiota itselleen keräävä ja käytännössä elokuva-alan ihmisten pilkkaamiseen keskittyvä tapahtuma nostaa tikunnokkaan vasta 12-vuotiaan lapsinäyttelijän.

Twitterissä on lukuisia kommentteja, joissa todetaan, että Razzie-gaala on jo entuudestaan ollut tyyliltään varsin mauton mutta lapsinäyttelijän asettaminen ehdolle on vastenmielistä.

Independent-lehden artikkelissa toimittaja Jacob Stolworthy toteaa, että Armstrongin asettaminen ehdolle on viimeinen todiste siitä, että on tullut aika lopettaa Razzie-gaala kokonaan.

Kommenteissa myös huomautetaan, että Stephen Kingin kirjaan perustuvan elokuvan huonouden suurin syy ei ole Armstrongin roolisuorituksessa. Elokuva ei ole ehdolla Razzie-gaalassa vuoden huonoimmaksi elokuvaksi, eikä sen ohjaajaa tai muita näyttelijöitä ole asetettu ehdolle.

HS:n arviossa Firestarter-elokuva sai kriitikko Juho Typöltä yhden tähden.

”Elokuvan ongelmat ovat niin perustavanlaatuisia, että kökködetaljeja ei maksa vaivaa edes luetella. Rakenne ja rytmitys ovat täysin pielessä. Alussa juoni jaarittelee ja junnaa paikoillaan, sen jälkeen taas etenee hypähdyksittäin, kuin käsikirjoituksesta olisi viime hetkellä revitty nippukaupalla sivuja irti”, Typpö kirjoittaa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Razzie-gaala asettaa ehdolle lapsinäyttelijän. Brooke Shields oli teini-ikäisenä ehdolla huonoimmaksi naispääosaksi vuoden 1981 gaalassa ja Jake Lloyd oli ehdolla huonoimmaksi miessivuosaksi vuoden 2020 gaalassa.

Lloyd oli 8-vuotias näytellessään nuorta Anakin Skywalkeria elokuvassa Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka.

Lloyd lopetti uransa näyttelijänä pian Tähtien sota -roolinsa jälkeen ja on sittemmin kertonut elämänsä olleen ”helvettiä” elokuvaroolista johtuvan kiusaamisen vuoksi.

Razzie-gaala joutui myös viime vuonna kyseenalaisen huomion kohteeksi. Gaalaan oli luotu erillinen kategoria nimeltään ”Bruce Willisin huonoin roolisuoritus vuonna 2021”.

Kategoria peruttiin ennen gaalaa, kun kävi ilmi, että Willisillä on todettu afasia, joka vaikuttaa muun muassa kykyyn ymmärtää ja tuottaa puhetta tai kirjoitettua kieltä.

Ehdolla oli myös suomalaisohjaaja Renny Harlin elokuvallaan The Misfits. Harlin ei ”voittanut” palkintoa.

Useimmat Hollywood-maailman nimet suhtautuvat Razzie-gaalaan penseästi tai välinpitämättömästi. Vain harvat ovat koskaan käyneet gaalassa ottamassa palkintoaan vastaan.