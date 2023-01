Panteran on määrä esiintyä Suomessa 8. kesäkuuta Hyvinkään Rockfest -tapahtumassa. Saksalaisfestareiden päätöksellä ei ole vaikutusta Rockfestin ohjelmistoon.

Saksan suurin rock-festivaalien duo Rock am Ring ja Rock im Park peruu Pantera-yhtyeen esiintymisen.

Pantera-metalliyhtye palasi esiintymislavoille viime joulukuussa 21 vuoden tauon jälkeen. Bändin paluu herätti faneissa ristiriitaisen vastaanoton.

Yhtäältä fanit iloitsivat mahdollisuudesta kuulla vanhoja kappaleita jälleen livenä, toisaalta yhtyeen paluuta varjostivat aikaisempien jäsenten vastustelu sekä bändin laulaja Phil Anselmon aikaisemmat rasistiset lausunnot.

Bändin alkuperäiseen kokoonpanoon kuulunut kitaristi Darrell "Dimebag" Abbott kuoli vuonna 2004 ja rumpali Vinnie Paul Abbott vuonna 2018.

Vinnie Paul Abbottin on kerrottu vastustaneen bändin paluuta ennen kuolemaansa. Vuonna 2022 Abottin kuolinpesä julkaisi lausunnon, jonka mukaan se torjuu yhtyeen paluukeikat, mutta sanoi arvostavansa tapaa osoittaa kunnioitusta edesmenneiden kitaristin ja rumpalin perinnölle.

Alkuperäisestä kokoonpanosta nykyisessä Panterassa mukana ovat laulaja Anselmo sekä basisisti Rex Brown.

Bändin laulaja Phil Anselmo närkästytti metalliyhteisön vuonna 2016 rasistiseksi tulkitulla toiminnallaan.

Fani kuvasi Anselmon tekemässä natsitervehdystä ja huutamassa sanat ”white power” yhtyeen kitaristin Darrell Abbottin muistolle järjestetyssä Dimebash-konsertissa tammikuussa vuonna 2016. Anselmo pyysi myöhemmin käyttäytymistään anteeksi. Hän kertoi lisäksi olleensa tilanteessa hyvin humaltuneena.

”Pantera ei esiinny Rock am Ringissä ja Rock in the Park 2023 -tapahtumassa, kuten on ilmoitettu. Viime viikkoina olemme käyneet monia intensiivisiä keskusteluja artistien, yhteistyökumppaneidemme ja festivaalien fanien kanssa, käsitelleet kritiikkiä yhdessä ja päättäneet poistaa yhtyeen ohjelmasta”, festivaali tiedotti Facebook-sivuillaan maanantaina 23. tammikuuta.

Rock am Ring ja Rock im Park ovat kaksi samana viikonloppuna järjestettävää festivaalia. Festivaaleja on järjestetty vuodesta 1985. Yhteensä kahdelle festivaalille on parhaimmillaan osallistunut noin 150 000 kävijää. Festivaalit järjestetään Saksan Nürburgin ja Nürnbergin kaupungeissa 2-4. kesäkuuta.

Panteran on määrä esiintyä Suomessa Hyvinkään Rockfest -tapahtuman torstain pääesiintyjänä 8. kesäkuuta.

Nelonen Media Liven promooottorin Janne Tammisen mukaan Rock am Ring ja Rock im Park -festivaalien päätös ei vaikuta Panteran Suomen esiintymiseen. Tammisen mukaan Anselmon aikaisempia rasismisyytöksiä puntaroitiin jo syksyllä, kun Rockfest sopi yhtyeen keikasta.

”Vaikka käytös ei ole missään nimessä hyväksyttävää toimintaa ja on kaikkien meidän arvoja vastaan, se on käsitelty tosi isosti silloin 2016”, Tamminen sanoo.

Hän uskoo, ettei Anselmo syyllisty vastaavanlaiseen toimintaan jatkossa.

”Ei vähätellä sitä ja tiedostetaan sen ongelmallisuus, mutta jotenkin täytyy yrittää uskoa siihen, että ihminen voi oppia virheistään ja tietyllä tavalla parantaa tapansa”, Tamminen sanoo.

”Saksassa asia on huomattavasti vielä herkempi historian takia. En silti tarkoita, että se olisi merkitykseltään vähäisempi täällä.”

Panteran on määrä esiintyä myös muilla Eurooppalaisilla festivaaleilla, kuten Ruotsin Sweden Rockissa, Tanskan Copenhagen Festivaaleilla ja Norjan Tons of Rock -festivaaleilla. Yhtye on lisäksi mukana Metallican maailmankiertueella yhtyeen lämppärinä Pohjois-Amerikan konserteissa.

HS kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Nelonen Media, joka järestää Rockfest-tapahtumaa.