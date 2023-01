Oscar-ehdokkaat tarjosivat tänä vuonna yllättäviä valintoja ja hivenen suomalaista edustusta.

Le Pupille on ehdolla näyteltyjen lyhytelokuvien Oscar-palkinnon saajaksi. Elokuvan alkuperäismusiikin on säveltänyt suomalainen Cleaning Women -yhtye.

Tiistaina julkistetut elokuva-alan Oscar-palkintoehdokkaat tarjoilivat ainakin yhden ison yllätyksen, kun Hollywood-tähtien suosikki valikoitui parhaan naispääosapalkinnon ehdokkaaksi.

Ruotsalaiset yllättyivät ehdokkuuksista pääkategorioissa, ja lyhytelokuvien kategoriassa mukana on myös hivenen suomalaista edustusta. Toisaalta rannalle jäi Hollywoodin isoja nimiä.

Suomalaista musiikkia

Italialais-amerikkalainen lyhytelokuva Le Pupille (The Pupils) on ehdolla näyteltyjen lyhytelokuvien Oscar-palkinnon saajaksi. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut italialainen Alice Rohrwacher, ja sen alkuperäismusiikin on säveltänyt suomalainen Cleaning Women -yhtye.

Kokeellisen suomalaisyhtyeen omaperäisen äänimaiseman erikoisuutena ovat soittimet, jotka yhtye on valmistanut runnelluista kotitaloustavaroista, kodinkoneista ja roskalavoilta pelastetuista materiaaleista. Nykyisellä kolmihenkisellä kokoonpanollaan Cleaning Women on toiminut vuodesta 1996. Aikaisemmin yhtye on säveltänyt ja esittänyt musiikkia esimerkiksi mykkäelokuvien klassikoille.

Rohrwacherin ja Cleaning Womenin yhteistyö alkoi yhtyeen tiedotteen mukaan vuonna 2014 Sodankylän elokuvajuhlilla, jossa Rohrwacher oli tekijävieraana. Cleaning Women esiintyi tuolloin festivaalin iltaklubilla. Yhtye on aikaisemmin säveltänyt musiikkia Rohrwacherin vuonna 2015 De Djess -lyhytelokuvaan.

Le Pupille -elokuvan on tuottanut Oscar-palkittu meksikolainen elokuvaohjaaja Alfonso Cuaròn.

Cleaning Women -yhtyeen musiikissa soivat muun muassa entisistä kodinkoneista valmistettujen soittimien äänet. Yhtyeen musiikkia kuullaan Alice Rohrwacherin lyhyt­elokuvassa Le Pupille.

Näyttelijän yllätys

Kansainvälisesti kenties yllättävin ehdokkuus oli brittinäyttelijä Andrea Riseborough valikoituminen parhaan naispääosapalkinnon saajaksi.

Riseborough sai ehdokkuuden yksinhuoltajaäidin roolistaan draamaelokuvassa To Leslie.

Näyttelijä kommentoi Deadline-sivustolle olevansa hämmästynyt ehdokkuudestaan.

"Se on niin odottamaton valonsäde... En ole täysin varma, miten tämä tapahtui”, Riseborough kommentoi uutista.

BBC:n mukaan To Leslie -elokuvan valikoituminen Oscar-palkintoehdokkaiden joukkoon vaikutti kaukaiselta mahdollisuudelta.

Riseborough on aikaisemmin ollut ehdolla brittiläisen Bafta-palkinnon saajaksi roolistaan nuorena Margaret Thatcherina BBC:n televisiodraamaelokuvassa The Long Walk to Finchley. To Leslie -elokuvan roolistaan Riseborough sai viime vuonna ehdokkuuden pienimuotoisia art house -elokuvia juhlistavassa Independent Spirit Awards -palkintogaalassa.

BBC:n mukaan ehdokasvalintaan on saattanut vaikuttaa Hollywood-tähtien viimeaikainen suitsutus. Muiden muassa Gwyneth Paltrow, Edward Norton, Courteney Cox, Susan Sarandon, Charlize Theron, Jennifer Aniston, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Sarah Paulson ja Amy Adams ovat ilmaisseet To Leslie -elokuvalle tukensa sosiaalisen median kanavissaan viime viikkojen aikana.

To Leslie sai ensi-iltansa viime maaliskuussa South by Southwest -elokuvatapahtumassa, joka ei lukeudu maailman suurimpien elokuvakilpailujen joukkoon.

Andrea Riseborough on ehdolla parhaan naispääosan Oscar-palkinnon saajaksi roolistaan elokuvassa To Leslie.

Ruotsalaisten riemu

Ruotsin elokuvamaailma yllättyi iloisesti, kun ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin elokuva Triangle of Sadness valikoitui ehdolle kilpailun pääkategorioissa.

Triangle of Sadness sai parhaan elokuvan ehdokkuuden, ja Östlund on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Elokuva on ehdolla myös parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen kategoriassa.

”Täysin uskomatonta ja epätodellista”, Östlund kommentoi ehdokkuuksia Dagens Nyheterille.

Kolmeosioinen draamakomedia kertoo rikkaiden elämästä ja turbokapitalismin ontoista ideaaleista. Östlund itse on puhunut elokuvastaan sosiologisena kokeena ja kertoo halunneensa käsitellä valta-asetelmia ja tasa-arvoa.

Östlund on Ruotsin elokuvamaailman ehdoton kärkinimi. Kansainvälisten elokuvantekijöiden ykkösnimien joukkoon hän nousi viimeistään elokuvallaan The Square, joka palkittiin Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnolla, kultaisella palmulla vuonna 2017.

Myös Triangle of Sadness palkittiin kultaisella palmulla Cannesissa viime keväänä.

Elokuva keräsi viime vuonna yhteensä neljä palkintoa myös niin kutsutuissa Euroopan Oscareissa eli European Film Awards -palkintogaalassa. Elokuva palkittiin parhaana elokuvana, parhaasta ohjauksesta ja parhaasta käsikirjoituksesta. Lisäksi yhtä elokuvan päähenkilöä esittävä tanskalais-kroatialainen Zlatko Burić sai parhaan miesnäyttelijän palkinnon.

Triangle of Sadness on ehdolla parhaaksi elokuvaksi.

Rannalle jääneet

Iloisten yllätysten lisäksi Oscar-ehdokkaiden julkistustilaisuudessa osa elokuva-alan suurista nimistä jäi rannalle.

Esimerkiksi Tom Cruise ei yltänyt ehdolle parhaan miespääosanäyttelijän kategoriassa. Cruisea ei ennakkoveikkailuissakaan pidetty todennäköisimpänä ehdokkaana, vaikka Top Gun: Maverick onkin odotetusti kisaamassa parhaan elokuvan palkinnosta.

Samoin kävi ohjaaja James Cameronille. Avatar: The Way of Water on koonnut yli kahden miljardin dollarin lipputulot ja ylsi odotetusti ehdolle parhaaksi elokuvaksi, mutta Cameron ei päässyt parhaiden ohjaajien joukkoon.