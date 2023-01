Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Justin Bieber myi oikeudet tuotantoonsa 200 miljoonalla dollarilla

Kauppaan kuuluvat Bieberin uran isoimmat hitit, kuten Baby, Sorry ja What Do You Mean?

Justin Bieber esiintyi Suomessa viime elokuussa. Kuva otettu huhtikuussa 2022.