Tamperelaisen Dess Terentjevan Freestyle-säeromaanissa ystävyys ja tanssi ovat tärkeämmässä roolissa kuin seksi.

Dess Terentjeva on harrastanut tanssia 4-vuotiaasta asti. Freestyle-romaanissa tanssi on tärkeässä roolissa.

Helmikuussa bussipysäkkien mainokset pursuavat vähäpukeisia naisia, iltapäivälehtien otsikoissa kerrotaan julkkisnaisten ”rohkeista asuista” ja palkintogaalassa vitsaillaan prinssin peniksestä.

Yhteiskunta pursuaa seksiä. Sen haluamista pidetään normina, ja etenkin miesten oletetaan olevan jatkuvasti halukkaita, olivatpa he sitten heteroita tai homoja.

Dess Terentjevan ystävänpäivänä julkaistussa, säemuotoon kirjoitetussa Freestyle-nuortenromaanissa näin ei kuitenkaan ole. Päähenkilö Kai on teini-ikäinen poika, joka ei koe sen enempää seksuaalista kuin romanttistakaan kiinnostusta keneenkään, sukupuolesta riippumatta.

Mikä oikein on vikana, Kai miettii. Lopulta paras ystävä sanoo sen ääneen:

”’Ehkä sä oot aseksuaali’, Mandi täräyttää

Muodostaa sormillaan aseen, osoittaa Kaita sillä

’Aseksuaali’, Mandi toistaa. ’Ase!!!’”

Aseksuaali, eli “ace” tai “ässä”, kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan, kerrotaan Setan sivuilla.

Terentjevan säeromaani on harvinaisuus suomalaisessa kirjallisuudessa sekä muotonsa että aiheensa puolesta. Säeromaani on Suomessa viime vuosina etenkin nuortenkirjallisuudessa suosioon noussut romaanimuoto, jossa teksti on jaettu säkeisiin runon tapaan, näin mahdollistaen lennokkaan ja lyyrisen rytmin.

Ja aseksuaaleja päähenkilöitä suomalaisessa kirjallisuudessa on tuskin kourallinen.

”Seksi on mulle tärkeä ja kiinnostava asia. Mutta en ole ainoa ihminen maailmassa, eikä kokemukseni ole mitenkään tärkeämpi tai kiinnostavampi kuin toisten ihmisten”, Terentjeva sanoo tamperelaisen sushi-ravintolan nurkkapöydässä.

Romantiikka jyrää ystävyyden yhteiskunnassa turhan usein, Dess Terentjeva snoo.

Dess Terentjeva on Petroskoissa syntynyt suomenvenäläinen kirjailija, joka kirjoitti esikoisteoksensa Neonkaupunki yhdessä Susanna Hynysen kanssa vuonna 2020. Terentjevan nuorille suunnattu säeromaani Ihana oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana 2021.

Terentjeva meni tyttöystävänsä kanssa naimisiin puolitoista vuotta sitten ja hän sanoo, että sekä romantiikka että seksi ovat hänelle merkittävä osa parisuhdetta.

Tämä ei kuitenkaan poista ystävien merkitystä. Terentjevan mielestä romanttiset ja seksuaaliset suhteet jyräävät yhteiskunnassa ystävyyden aivan turhan usein. Hän vastustaa ajatusta siitä, että läheisen ihmisen pitäisi olla joko sukua tai romanttinen parisuhde.

”Olen itse tosi yhteisöllinen ihminen”, hän kuvailee. ”Olen ujo ja introvertti, mutta turvaverkot ovat minusta todella tärkeitä: ajatus siitä, että huolehdin muista ja toivottavasti hekin minusta.”

Freestylen Kaille tärkein ihmissuhde on hänen lapsena alkanut ystävyytensä naapurin Mandin kanssa. Mandi taas on lesbo, ja romaanissa käsitellään myös hänen seksuaalisuuttaan ja siihen liittyviä kipukohtia.

Jo lapsina yhdessä viihtyvät Mandi ja Kai on mielellään nähty romanttisena parina, toisiinsa ihastuneina: miksi muuten tyttö ja poika liikkuisivat yhdessä? Asetelma on Terentjevan mielestä turhan yleinen. Se paitsi asettaa lapsille paineita myös opettaa nämä ajattelemaan, että niin kutsutun vastakkaisen sukupuolen kanssa on parempi olla pariskunta kuin ystävä.

”Sellainen lapsen seksualisoiminen on tosi häiritsevää”, hän toteaa. ”Olisi kiva, jos annettaisiin lasten itse katsoa, mistä he ovat kiinnostuneita.”

”Kirjailijan työssä mulla on tosi hieno mahdollisuus auttaa, antaa henkistä tukea vähemmistöön kuuluville”, Dess Terentjeva sanoo.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin lukeutuvat henkilöhahmot ovat Terentjevan tähänastisessa kirjailijan tuotannossa tärkeässä roolissa. Jo Jyväskylän yliopistoon tekemässään pro gradu -tutkielmassa Terentjeva tutki homoseksuaalisuuden kuvaamista suomalaisissa nuortenfantasiasarjoissa, ja nykyisin hän esittelee Youtubessa Sateenkaarikirjoja-kanavallaan seksuaalivähemmistöystävällisiä kirjoja.

”Kirjailijan työssä minulla on tosi hieno mahdollisuus auttaa, antaa henkistä tukea vähemmistöön kuuluville”, Terentjeva selittää.

Hän kertoo queer-nuorista huolehtimisen yhdeksi tavoitteistaan. Hän onkin saanut paljon palautetta, jossa lukijat kertovat tulleensa nähdyiksi hänen kirjoissaan.

Ehkä joku aseksuaaliksi itsensä kokeva löytää itsensä Freestylesta.

Vaikka ihminen ei tunne seksuaalista vetoa tai ole kiinnostunut seksistä, se ei tarkoita, etteikö hän saattaisi kokea voimakkaita tunteita niin ihmissuhteissaan kuin elämässään ylipäätään. Kain ja Mandin ystävyyden lisäksi Terentjeva käsittelee aihetta Freestylessa tanssin kautta. Kai ja Mandi ovat samassa tanssiryhmässä, he ovat harrastaneet tanssia yhdessä jo vuosien ajan.

Tanssisali on turvaa

Tanssisalissa Kai osaa lentää,

he kaikki osaavat lentää

”On niin monia asioita, joihin seksi ei liity”, Terentjeva sanoo. ”Aseksuaalisuus ja tanssi olivat ihan täydellinen kombo, koska tanssi on niin hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea voit tehdä vartalollasi ja saada siitä nautintoa ilman, että se olisi jotenkin seksuaalista.”

Hän on itse tanssinut 4-vuotiaasta asti kaikkea mahdollista: balettia ja jazzia, nykytanssia, twerkkiä, katutanssia... Terentjeva sanoo oppineensa tanssiessaan arvostamaan ennen kaikkea sitä, mihin hänen kehonsa pystyy kuin sitä, miltä se näyttää. Tanssiminen on hänelle loputon riemun lähde.

”Halusin kirjassa jakaa rakkauttani ja arvostustani tanssiin. Minulle tanssi on loputtoman ihmeellistä.”

Yleensä Terentjeva ei poimi teoksiinsa henkilöhahmoja omasta lähipiiristään, mutta kertoo nyt, että Kain hahmon suurena inspiraationlähteenä on ollut hänen aseksuaali ystävänsä, joka on myös Terentjevan pitkäaikainen koelukija.

”Mua jännitti hirveästi, että mitä hän sanoo tekstistä. Mutta hän sanoi itkeneensä monessa kohtaa, koska se oli niin osuvaa. Että olen saanut kiinni ainakin hänen kokemuksestaan.”

Biografisesta kertomuksesta ei kuitenkaan ole kyse, Terentjeva korostaa. Hahmot ovat täysin fiktiivisiä, ja taustalla on paljon taustatutkimusta.

Freestylessa, samoin kuin Ihana-romaanissa, apua ja tukea löytyy myös omista vanhemmista. Kai asuu kahdestaan kuraattoriäitinsä kanssa, joka tietää heti mistä hänen lapsensa puhuu, kun hermostunut Kai kertoo olevansa aseksuaali.

Äidin käden puristus on luja ja lempeä

”Ehkä myös aromanttinen?”

Dess Terentjeva toivoo, että aikuiset lukisivat huomattavasti enemmän nuortenkirjallisuutta, etenkin jos lähipiirissä on nuoria.

Lastaan tukeva vanhempi on myös Ihanassa, jossa ysiluokkalaisen, panseksuaalin Liljan yksinhuoltajaisä kuuntelee ja ymmärtää lastaan varauksetta. Kun isän naisystävä alkaa arvostella vähemmistöjä, isä jättää naisen välittömästi.

Valinta on ollut tietoinen. Terentjeva toivoo siitä olevan hyötyä, eräänlaista esimerkkiä, seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan pohtivien nuorten vanhemmille: näinkin voi tehdä.

”Olisi tietysti tosi hienoa, jos vanhemmille tulisi siihen kannustettu olo. Että kun sulla on tämä muksu, niin kyllä sun pitää olla sen puolella.”

Terentjeva toivoo, että aikuiset lukisivat huomattavasti enemmän nuortenkirjallisuutta, etenkin jos lähipiirissä on nuoria.

Teininä häntä itseään pelotti, kun oman elämän aikuiset sanoivat hänelle lesbouden menevän ohi.

”Olin tosi onnellinen, kun mulla oli tyttöystävä, se kaunis ja ihana rakkaus oli teini-ikäni parhaita asioita. Aikuiset ehkä tarkoittivat, että löydän sen sijaan onnen jonkun ihanan miehen kanssa, mutta kaikki mitä kuulin oli, että jonain päivänä kaikki tämä hyvä katoaa.”

Terentjeva ymmärtää, että vanhemmat saattavat olla huolissaan siitä, miten maailma kohtelee vähemmistöön kuuluvaa lasta.

”Turvallisuus on aina vakava asia, ja voi olla, että joskus pitää oman turvallisuuden vuoksi piiloutua, mutta se on eri asia kuin se, että nuoren identiteetti kielletään”, Terentjeva toteaa.

”Oman lapsen hyväksyminen on paljon parempaa suojelua kuin maailman pahuuden korostaminen, etenkin kun maailmassa on myös paljon hyvää.”

