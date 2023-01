Samoin kannattaa katsoa Kultainen Venla -palkinnoissa huomioimatta jäänyt Jukka Lindströmin sivuhistoria ja Oscar-akatemian sivuuttama Tytöt tytöt tytöt.

Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Näin opetti Hugo-peikko 1990-luvun lapsia legendaarisessa tv-pelissä tappion hetkellä.

Lausahdus on mielessä taas näin alkuvuodesta, kun kulttuuriala on täynnä palkintogaaloja. Toiset kahmivat pystejä toisensa perään ansaitusti. Toiset jäävät ilman voittoa tai jopa ilman ehdokkuutta erinomaisuudestaan huolimatta.

Tässä kolme viime vuoden loistavaa kulttuurituotetta, jotka kannattaa yhä katsoa, vaikka ne eivät pokaaleja pokannetkaan:

Yksi loppuvuoden puhuttavimmista elokuvista oli Successionin tekijänä tunnetun Mark Mylodin ohjaama The Menu. Huippuluokan fine dine -ravintolaan sijoittuva musta komedia pitää katsojan otteessaan aiheuttamalla heti ensihetkistä koukuttavalla tavalla epämiellyttävän tunteen. Seth Reissin ja Will Tracyn käsikirjoitus on huippuluokkaa, ja elokuvan visuaalisuutta ei voi kuin ihailla. Lähikuvat kammottavan illan aikana nautittavista annoksista on tehty viimeisen päälle niin, että ne muistuttavat esikuvina toimivia ravintolamaailmaan sijoittuvia tosi-tv-sarjoja.

Avuistaan huolimatta elokuva ei saanut yhtään Oscar-ehdokkuutta.

Koska elokuvien kulku teatterisaleista suoratoistopalveluihin on muuttunut radikaalisti viime vuosina, on The Menu jo nyt nähtävissä myös kotisohvilla.

The Menu, elokuvateattereissa ja Disney+:ssa.

Jukka Lindströmin sivuhistoria ilmestyi keväällä 2022.

Loistavaa poliittista satiiria

Suomalainen televisio voi erinomaisesti. Tämän voi päätellä esimerkiksi siitä, että viime viikolla järjestetyssä Kultainen Venla -gaalassa jaettiin yli 20 palkintoa, ja silti moni hyvä ohjelma jäi palkitsematta kokonaan.

Ehkä suurimman oikeusmurhan kohteeksi joutui koomikko Jukka Lindströmin juontama, riemastuttava, pisteliäs ja hämmästyttävän osuva komediasarja Jukka Lindströmin sivuhistoria. Ohjelma oli toki ehdolla samassa kategoriassa kuin viime vuoden jätti-ilmiö, oikeutetusti suitsutuksen itselleen kerännyt Aikuiset. Mutta ei se mitään: Lindströmin sarja on yhä katsottavissa Areenassa, eikä suurin osa sen vitseistä ole vanhentunut muutamassa kuukaudessa mihinkään. Yllättävän monilta ohjelma oli ilmeisesti mennyt ohi vuoden aikana, koska vielä loppuvuodestakin sosiaalisessa mediassa törmäsi säännöllisesti päivittelyihin siitä, miksi Suomessa ei tehdä enää poliittista satiiria. Tässä sitä on.

Jukka Lindströmin sivuhistoria, Yle Areena.

Amanda Seyfried näyttelee Elizabeth Holmesia The Dropoutissa.

Mukaansatempaava huijaritarina

Huijaritarinoista on tullut viime vuosina tv-sarjojen klassikkoaiheita. Onhan se kiinnostavaa katsoa, kun joku saa vedätettyä täysin perättömillä väitteillä hyväuskoisilta ihmisiltä valtavan summan rahaa. Yksi onnistuneimmista genren tuotoksista on verentutkimusfirma Theranoksen toimitusjohtajasta Elizabeth Holmesista kertova The Dropout. Jos samanniminen podcast on tuttu, sarja ei välttämättä tarjoa mieletöntä määrää uutta informaatiota, mutta Amanda Seyfried näyttelee päähahmoa niin vangitsevasti, että yhä pahempiin ja pahempiin valheisiin kietoutuva tarina on katsottava loppuun saakka.

Sen enempää Emmy- kuin hiljattain järjestetyssä Golden Globe -gaalassakaan sarja ei saanut silti palkintoja, Seyfriedin roolisuoritus sentään kyllä. Huippukovan tv-vuoden keskellä The Dropout tuntuu jääneen vähän pudokkaaksi keskusteluissa, mutta se kannattaa yhä katsoa, jos se jäi muiden sarjojen jalkoihin viime vuonna. Tosielämässäkin on sarjan julkaisun jälkeen tapahtunut: Holmes sai lähes 13 vuoden vankeustuomion ja yritti sen jälkeen paeta Meksikoon.

The Dropout, Disney+:ssa.