Juuri 40 vuotta täyttänyt amerikkalainen Frontline-asiaohjelmasarja ei noudata parhaita perinteitään kertoessaan dokumentissaan ExxonMobilin tavasta pimittää omia tutkimustuloksiaan ja torpedoida ilmastotoimia.

Kertojanääni esittelee amerikkalaisen Frontline-asiaohjelmasarjan tuoreen kaksiosaisen dokumentin näin: ”Eeppinen tarina siitä, miten ilmastonmuutoksen torjunnassa epäonnistuttiin.”

Iskevämmin asiansa muotoilevissa käsissä tämä ei olisi liioittelua, mutta Öljy-yhtiöiden valhe (The Power of Big Oil, USA 2022) jää kauas kerronnallisista tavoitteestaan.

Itse tositarinasta tekee eeppisen ensinnäkin pitkä aikajana. Ihmiskunta alkoi muuttaa ilmastoa teollisen vallankumouksen aikaan, 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Fossiilisten polttoaineiden ilmastolle aiheuttama vaara oivallettiin Amerikan öljyteollisuuden piirissä jo vuonna 1968, kertoi dokumentti Suuri ilmastoskandaali. Exxon-yhtiössä (vuodesta 1999 ExxonMobil) asia oli tiedossa viimeistään 1982, osoittaa Öljy-yhtiöiden valhe.

Eeppinen on myös rikoksen mittaluokka. Ollaan vasta tuhojen alussa, mutta jo nyt lukemattomia ihmisiä on kuollut helleaaltojen ja kuivuuden seurauksena, helpommin laskettava määrä maastopaloissa, tulvissa ja hirmumyrskyissä. Luonto on kärsinyt jättiläismäisiä tuhoja. Taloudelliset tappiot lasketaan joka vuosi miljardeissa.

Dokumentti kertoo, että Exxonin johtoportaassa päätettiin sivuuttaa niin omat kuin muidenkin tutkimustulokset ja ryhdyttiin painottamaan marginaalisia epävarmuustekijöitä. Kun yleisö ei aina uskonut öljyväen sanoja, palkattiin näennäistutkijoita ampumaan alas oikeita tutkimustuloksia. Levitettiin huhuja tuulivoiman terveysriskeistä. Ehkäpä kaikkein vahingollisimmin perustettiin ”kansanliike”, jonka avulla pysäytettiin USA:n valtionhallinnon toimet ilmastonmuutosta vastaan.

Mutta tarina ei voi olla eeppinen, jos luikertelijat jäävät koloihinsa. Pahimmat roistot, ExxonMobilia pitkään johtaneet Lee Raymond ja Rex Tillerson sekä öljybisnesmiljardööri Charles Koch ovat päässeet pälkähästä yksinkertaisesti kieltäytymällä haastattelusta. Kochin perustaman Cato-instituutin yksi johtaja katuu osuuttaan ilmastokriisin edistämisessä, mutta moni ei, eikä heitä silti lyödä faktoilla päin näköä.

Kun tietää ilmastotieteen vastustajien mielenlaadun, on lähes varmaa, että moni heistä nyökyttelee dokumenttia katsoessaan, että oikeinhan tässä koko ajan toimittiin, hötkyilemättä.

Ulkolinja: Öljy-yhtiöiden valhe, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena.