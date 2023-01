Sarjan päähenkilöiden ääninäyttelijä Justin Roiland on erotettu tehtävistään häntä vastaan nostettujen kotiväkivaltasyytteiden vuoksi.

Kansainväliseen suosioon nousseen Rick and Morty -animaatiosarjan toista luojaa Justin Roilandia vastaan on nostettu useita kotiväkivaltaan liittyviä syytteitä. Syytteet juontavat juurensa vuonna 2020 tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa uhrina kerrotaan olleen Roilandin silloinen naisystävä. Roilandia syytetään esimerkiksi pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta, kertovat muun muassa The Hollywood Reporter ja The Guardian.

Syytteiden paljastuttua Rick and Morty -sarjan levittäjä Adult Swim on kertonut päättäneensä yhteistyön Roilandin kanssa.

42-vuotias Roiland on kiistänyt kaikki syytteet. Oikeudenkäynnin alkamispäivä ei ole vielä tiedossa.

Roiland on tullut tunnetuksi Rick and Mortyn molempien päähenkilöiden ja lukuisten pienempien roolien ääninäyttelijänä. The Hollywood Reporterin mukaan sarjan on kuitenkin tarkoitus jatkua uusien ääninäyttelijöiden voimin.

Vuonna 2013 alkanutta Rick and Mortya on esitetty jo kuuden tuotantokauden verran. Alkoholisoituneen tiedemies Rickin ja tämän lapsenlapsen Mortyn seikkailuista kertova sarja on noussut maailman suosituimpien piirrossarjojen joukkoon.