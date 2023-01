Eri puolilta maailmaa tallennetut liikkuvan kuvan pätkät punoutuvat osaksi uusia asiayhteyksiä Maija Blåfieldin näyttelyssä Taidehallissa.

Maija Blåfieldin liikkuvan kuvan teoksissa dokumentaarinen ja maaginen kohtaavat – oli hänen tarkastelunsa kohteena suomalainen metsä karhuineen ja kauhuineen tai entiset pohjoiskorealaiset, jotka kertovat siitä, millaista on ollut kuvitella muuta maailmaa katsomalla suljettuun maahan salakuljetettuja elokuvia. Sattuma ja satumaisuus saavat tilaa, kun eri puolilta maailmaa tallennetut pätkät punoutuvat osaksi uusia asiayhteyksiä ja kiehtovia tarinoita.

Maija Blåfield: Tarinoita tienpientareelta 5.3. saakka Helsingin Taidehallissa, taidehalli.fi

Inka-Maaria Jurvanen: Lihan rynnäkkö 2022, lyijykynä ja puuväri vanerille, teräsputki, 250 cm x 360 cm x 4 cm.

Pahkaan piirrettyä

Inka-Maaria Jurvasen hyönteisiä ja irtonaisia raajoja vilisevissä teoksissa on jotakin viehättävällä ja virkistävällä tavalla outoa ja epämiellyttävää. Myös materiaalit yllättävät, sillä Jurvanen on toteuttanut teoksia piirtämällä pahkan sisään ja marmorilevyn pintaan.

Inka-Maaria Jurvanen: Tuulenkaato 12.2. saakka Tm-galleriassa, painters.fi

Suvi Sysi: Red Dream, 2022, puupiirros ja monotypia japaninpaperille, lasi (taka-alalla seinää vasten) sekä Two Blues Rising, 2022, keramiikka, öljyväri koivuvanerille (edessä).

Levollista ja pelkistettyä

Keramiikasta, puusta ja paperista rakentuvat teokset ottavat tilan haltuun hillitysti. Suvi Sysin näyttelyssä tunnelma on harkitun ja miellyttävän levollinen ikkunoista siilautuvaa valoa myöten. Lattialle asetelluissa tai seinään nojaavissa teoksissa materiaalit ovat huokoisia, muodot yksinkertaisia ja kertautuvia.

Suvi Sysi: Still and in Between 29.1. saakka Galleria Sculptorissa, sculptors.fi

Ilya Orlov: Metaphysical Washing Machine, 2022–2023, installaatio (toteutettu yhdessä Anna Rawlingsin kanssa).

Erikoisnäyttely

Kazimir Malevitšin neliöitä ja metafyysinen pesukone – Ilya Orlovin näyttelyssä kaikki on mahdollista. Maalaukset, litografiat ja muut teokset ovat kuin eri taiteilijoiden tuotantoa, ja näyttelytekstit hämmentävät pakkaa entisestään. Samaan aikaan esillä olevassa Sini Pelkin Is All -videoteoksessa (2021) eleet, toistot ja variaatiot ovat läsnä hienovaraisemmassa muodossa.

Ilya Orlov: Jumala pesukoneesta 5.2. saakka Forum Boxissa, forumbox.fi