Kapellimestari Mikko Franck pelastaa nuoriso-orkesteri Vivon vuodeksi: Lahjoitus on 75 000 euroa

Rahoilla Vivo järjestää neljän päivän harjoitusleirin ja pitää kaksi konserttia.

Mikko Franck on entinen vivolainen ja Ranskan radion filharmonisen orkesterin ylikapellimestari.

Vuonna 1986 perustettu nuoriso-orkesteri Vivo on saanut jatkoaikaa rahoituksen loppumisen jälkeen.

Kapellimestari Mikko Franck lahjoittaa orkesterin toimintaan 75 000 euroa. Sillä katetaan tämän vuoden toiminta.

Franck kertoi asiasta Yleisradiolle. Hän on orkesterin entinen muusikko ja taiteellinen johtaja.

Vivon toimistonhoitaja Auli Numminen vahvistaa asian HS:lle.

”Toimintamme olisi loppunut marraskuun periodiin ellei Mikko olisi tullut pelastajaksi.”

Vivo on täysimittainen nuorista koostuva sinfoniaorkesteri, joka toimii periodipohjalta. Keski-ikä on noin 18 vuotta. Valtaosa soittajista on lukiolaisia tai päätoimisia musiikinopiskelijoita. Seuraavat koesoitot ovat helmikuussa.

”Mikon lahjoituksen avulla pidämme neljän päivän harjoitusleirin huhtikuussa kesäohjelmistoa varten. Osana leiriä Riihimäen musiikkiopiston lapset pääsevät harjoituksiin oman instrumentin muusikon viereen kokemaan mitä orkesterisoittaminen on”, Numminen kertoo.

Kesällä orkesteri soittaa Heinäveden musiikkijuhlilla aikaisemman taiteellisen johtajansa Erkki Lasonpalon johdolla. Hän johtaa myös syksyllä pidettävän Vivon ja Mikkelin kaupunginorkesterin yhteiskonsertin.

Vivo pärjäsi pitkään lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella, mutta nuorisolain muutos johti tuen tyrehtymiseen.

Neljä vuotta vuoteen 2021 pärjättiin Jane ja Aatos Erkon säätiön määräaikaisella siltarahoituksella. Pysyvämpää rahoituspohjaa ei toistaiseksi ole löytynyt.