Docpoint-festivaaleilla nähtävä Manifesto koostuu lasten ja nuorten kuvaamista videoista, jotka näyttävät millaista on elämä Putinin Venäjällä. Se palkittiin Euroopan tärkeimpien dokumenttifestivaalien pääpalkinnolla.

Tavallinen aamu ennen kouluun lähtöä: hampaiden pesua ja aamupalan laittoa. Tyttö laittaa hiuksiaan ja esittelee niitä kameralle.

Koulumatkalla korvia huumaava sireeni halkoo ilmaa. Matikan tunti muuttuu ydinsotaharjoitukseksi maanalaisessa bunkkerissa.

Aseistetut miehet tunkeutuvat koululuokkaan pelottavan todentuntuisissa harjoitustilanteissa, mutta pian painajaiset muuttuvat todellisuudeksi. Lapset juoksevat verisiä käytäviä pakoon ampujaa.

Totalitarismin pelon ja väkivallan ilmapiiri nyky-Venäjällä muuttuu kouristuttavan konkreettiseksi dokumentissa, jonka ovat kuvanneet kokonaisuudessaan lapset ja nuoret puhelimillaan.

Pääasiassa YouTube- ja Tiktok-videoista koottu Manifesto on hämmentävä, häiritsevä ja shokeeraava dokumentti, jonka on ohjannut venäläinen Angie Vinchito. Se ei liene ohjaajan oikea nimi. Docpoint-festivaaleilla Suomen ensi-iltansa saava elokuva palkittiin äskettäin Amsterdamin kansainvälisillä dokumenttifestivaaleilla (IDFA) pääpalkinnolla.

Dokumentti on kollaasi videoita vailla selityksiä tai kontekstia. Sitä katsellessa on välillä samanlainen hämmentynyt ja skeptinen olo kuin somen hämäräperäisintä uutisvirtaa selatessa. Mikä on totta? Mistä yhteydestä tämä on irrotettu? Onko dokumentti oikea kuvaus siitä, mitä Venäjällä tapahtuu?

Opettajien koululaisiin kohdistamaa väkivaltaa on tallennettu lukuisiin videoihin.

Opettaja pitelee toisella kädellään nuoren kättä luokan edessä. Toisessa kädessään opettajalla on keittiöveitsi. Hän viiltää haavan oppilaansa ranteeseen ja naureskelee. Oppilas huutaa ja melkein pyörtyy. Ilmeisesti meneillään on biologian tunnin demonstraatio.

Tämä on dokumentin käännekohta, jossa uhkaava ilmapiiri muuttuu oikeasti väkivaltaiseksi. Häiritseviä videoita alkaa vyöryä. Niissä opettajat nöyryyttävät oppilaita huutamalla ja haukkumalla. On fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Kuten Juhana Petterson kirjoittaa Docpointin esittelyssä: ”Pelkästään kouluarki näyttää siltä, että mikä tahansa viiden sekunnin pätkä olisi suomalaisessa koulujärjestelmässä kansallinen skandaali.”

Naisopettaja sanoo oppilaille, että avioliitossa naisen kuuluu antaa seksiä miehelle, halusi hän tai ei. Poliittinen propaganda ja militarismi marssiharjoituksineen näkyy osana koulujen arkipäivää. Itkevä nuori sanoo kameralle, että hänet on erotettu koulusta, koska esitti luokassa poliittisen mielipiteensä.

Videoiden aiheuttamat tunteet liikkuvat epäuskosta vastenmielisyyteen, ahdistukseen ja silkkaan kauhuun. Siinä missä Yhdysvallat on tunnettu koulujen turvattomuudesta, vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että ilmiö on yleistynyt myös Venäjällä. Pelkästään viime vuonna maassa kuoli 45 ihmistä kouluampumisissa.

Dokumentin kronologinen sommittelu saa yhdistämään koulujen väkivaltaisen ja nöyryyttävän kulttuurin siihen, että nykyiset tai entiset oppilaat marssivat kouluihin rynnäkkökiväärin ja sotilasvarustuksen kanssa.

Elokuvan järkyttävin materiaali on kuvattu keskellä kouluampumisia.

Toukokuussa 2021 Länsi-Venäjän Kazanissa entinen koulun oppilas murhasi seitsemän koululaista, opettajan ja koulun henkilökuntaan kuuluneen toisen aikuisen.

Perspektiivi vaihtuu kuvatuilla videoilla. Joku kuvaa ulkoa, kuinka Kazanin koulun ikkunoista hyppii ihmisiä. Seuraavassa hetkessä näytetään kuvaa sisältä, kun lapset pakenevat käytävällä vaeltavaa murhaajaa. Ihmisiä ammuttaan, luokissa lojuu ruumiita. Kuuluu laukauksia ja vertahyytäviä huutoja.

Lue lisää: Useita kuollut koulu­ampumisessa Venäjän Kazanissa, parikymmentä haavoittunut

Nuori tyttö esittelee aamutoimiaan kameralle.

Herää kysymys, saako tällaista materiaalia edes näyttää, tai saako sitä katsoa. Samalla se kaikki on ollut jo koko maailman katsottavissa internetissä. Kuten myös elokuvan koruton loppu, joka näyttää 15-vuotiaan pariskunnan Denisin ja Katyan viimeiset hetket.

Vuonna 2016 vanhempiensa kanssa riitaantuneet nuoret linnoittautuivat metsästysmökkiin aseiden kanssa ja ampuivat ikkunasta kohti poliisia. He kuvasivat itseään Periscopeen koko piirityksen ajan ja odottivat erikoisjoukkojen saapumista.

Ihmiset ympäri maailmaa, mukaan lukien heidän ystävänsä, seurasivat, miten nuoret aikoivat päättää tilanteen.

”Tapamme itsemme?” Katya kysyy ja huokaa tarttuen kivääriin. ”Ehkä ilman kameroita”, Denis vastaa. Kamera kääntyy pimeyteen. Vain ääniraita jää. Vielä viimeisinä hetkinä Denis pohtii antautumista poliiseille. Mutta sitten kuuluu kaksi laukausta.

Nuorten kohtalosta on tehty palkittu nykyooppera Denis & Katya, joka saapuu myös Suomen Kansallisoopperaan Musica nova -festivaalille maaliskuussa. Nuorten surullisen ratkaisun toistaminen oopperan lavalla tuntuu äkkiseltään oudolta, kun on nähnyt aidon videon tilanteesta. Mutta niin ooppera kuin Manifestokin kommentoivat sosiaalisen median roolia tällaisten tosielämän tragedioiden muodostumisessa ja ikuistamisessa.

Manifestossa kuitenkin myös toivo ja vastarinta löytyvät sosiaalisesta mediasta. Tiktok-videoiden kimaran taustalla soi Putinin hallinnon vastainen IC3PEAK-bändi, ja nuoret julistavat vallankumousta maan sortoa ja sotatoimia vastaan. He aikovat kokoontua Navalnyin kannattajien tilaisuuteen tietäen todennäköiset seuraukset.

Meillä nuoret ovat tottuneet tanssivideohaasteisiin. Venäläisissä haastevideoissa he repivät alas Putinin muotokuvia koululuokkien seiniltä.

Docpoint: Manifesto. Pe 3.2. kello 17.15, Kinopalatsi. La 4.2. kello 19.30 Kinopalatsi. Su 5.2. kello 17.00, Maxim.

