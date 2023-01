”Kirottu” Tennistä, hikeä ja kyyneliä -dokumenttisarja seuraa maailman terävintä kärkeä lähestyviä ammattilaispelaajia.

Onko Netflixin uusi dokumenttisarja Tennistä, hikeä ja kyyneliä (Break Point) kirottu? Tällainen huhu lähti leviämään, kun kaikki kymmenen sarjassa seurattua nousevaa tennistähteä putosivat Australian avoimesta turnauksesta, joka päättyy sunnuntaina.

Naisten sarjassa toiseksi sijoitettu tunisialainen Ons Jabeur ja miesten ottelukaaviossa samaa sijaa pitänyt norjalainen Casper Ruud ylsivät vain 64 parhaan joukkoon. Viimeisenä karsiutui kuudenneksi sijoitettu kanadalainen Félix Auger-Aliassime, neljännesvälierässä.

Suosikkien kaatuminen kertoo osaltaan, miten pienestä menestys on kiinni, ja miten koviksi paineet voivat huipputasolla kasvaa. Uutuussarjan ohella niistä ovat dokumentaarisin keinoin kertoneet onnistuneesti myös Naomi Osaka (2021) ja Untold: Murtopallo (2021).

Tunisialainen Ons Jabeur raivaa tennispelaajana tietä sekä afrikkalaisille että arabinaisille. Jabeur pääsi finaaliin vuoden 2022 Wimbledonin turnauksessa, jota seurataan dokumenttisarjan kesäkuussa julkaistavissa jaksoissa.

Kentällä ja kentän ulkopuolella seurataan ensin Nick Kyrgiosia, tämän kotitantereella Australian avoimissa vuonna 2022. Kyrgios on paitsi pahimman luokan tuittupää myös viihdyttävä mailataituri.

Hän on ainoana nykypelaajista onnistunut päihittämään koko Big Threen, viimeiset parikymmentä vuotta miesten tennistä hallinneet Novak Djokovicin, 35, Rafael Nadalin, 36, ja Roger Federerin, 41. Federerin jäätyä eläkkeelle ja Nadalin kärsiessä loukkaantumisista valta on vaihtumassa. Tämä lisää dokumenttisarjan kiinnostavuutta. Djokovic tosin on yhä voimissaan.

Naisten puolella haetaan manttelinperijää Serena Williamsille, 41, joka ei äitiyslomansa jälkeen enää palannut grand slam -turnauksen voittajaksi. Tällaisia äitinä voittaneita löytyy tennishistoriasta vain kolme, kertoo sarjan neljäs osa. Se keskittyy vauvahaaveistaan kertovaan Jabeuriin ja naispelaajiin ylipäätään, taloudellista epävarmuutta unohtamatta.

Useita pelaajanäkökulmia tarjoava sarja näyttää pelin jännityksen, voittamisen riemun ja huipputenniksen ahdistavuuden, mutta ei edes yritä kurottaa syvälle lajin saloihin kuten taktiikkaan tai lyöntitekniikkaan. Hotellielämä alkaa nopeasti näyttää arkiselta.

Dokumenttisarjan taustalta löytyvät tuottajat James Gay-Rees ja Paul Martin, jotka ovat tehneet Netflixille sarjaa Formula 1 – taistelu paalupaikasta (2019–). Tennis on formuloita huikeasti parempi tv-laji, mutta moni otteluista olisi hyötynyt pidemmistä koosteista.

Entäs tuo kirous sitten? Australian avoimissa se näyttää osuneen myös sivullisiin, varhain karsiutuneisiin ykkössijoitettuihin Rafael Nadaliin ja Iga Swiatekiin.

Mutta mutta: sarjan viidennessä osassa Nadal on mukana, ottelussa Ruudia vastaan – voimatasapainon määrittävä kohtaaminen stadionin käytävällä ennen ottelua on näkemisen arvoinen. Swiatekia puolestaan on kuvattu kesäkuussa julkaistaviin jaksoihin.

