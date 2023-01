Patti Smithiltä ilmestyy kesällä myös valokuvateos.

Yhdysvaltalainen rock-legenda Patti Smith (s. 1946) tekee kesäkuussa kolme konserttia Suomessa. Smith esiintyy bändinsä kanssa kahdesti Helsingin Kulttuuritalolla 11.–12. kesäkuuta sekä Tampere-talossa 13. kesäkuuta.

Viimeksi Patti Smith esiintyi Suomessa Flow-festivaaleilla vuonna 2018, ja keikka kirvoitti kritiikin, joka herätti paljon keskustelua. ”Smith esiintyy huolettomasti ja hyväntuulisesti laahaavassa tempossa soitettujen kappaleiden tähtenä ja hänen äänensä on yhä voimissaan, mutta hankala tästä on saada irti muuta kuin tahatonta komiikkaa”, kirjoitti Arttu Seppänen arvostelussaan.

Ruisrockin keikka pari vuotta aiemmin 2016 sai huomattavasti lempeämmän vastaanoton, ja Smithin faneista osa ilmaantui jonottamaan tähden nimikirjoituksia jo yöllä kirjakaupan eteen.

Patti Smith on myös kirjailija ja valokuvaaja. Hänen kirjoistaan on suomeksi julkaistu muun muassa Ihan kakaroita. (Just Kids, 2010), M Train. Elämäni tiekartta (M Train, 2015) ja Apinan vuosi (Year of the Monkey), kaikki Antti Nylénin suomennoksina ja Siltalan kustantamina. Keväällä 2023 julkaistaan Smithin valokuvista koottu A Book of Days -kirja, joka ilmestyy myös Suomessa nimellä Päivien kirja (Siltala).

Patti Smithin muusikonura alkoi vuonna 1975 Horses-albumista. Smith on ollut useasti Grammy-ehdokkaana, ja vuonna 2007 hänet valittiin Rock and Roll Hall of Fameen. Ruotsalaisen Polar-palkinnon Smith sai vuonna 2011.

Patti Smith aloittaa kiertueensa esiintymiset huhtikuussa Hollannista ja konsertoi Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Suomen-konserttien lipunmyynti alkaa maanantaina 30. tammikuuta kello 10 Lippu.fi:ssä.