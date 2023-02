Taidemaalari Helena Junttilan kuvissa jännite syntyy eläimen ja ihmisen kohtaamisesta.

Helena Junttila työskentelee kotonaan ja työhuoneellaan Sodankylässä. Karhu on hänen kuva-aiheistaan tunnetuimpia. Niitä hän alkoi piirtää ja maalata jo 1990-luvulla.

Taidemaalari Helena Junttilan taide on löytänyt tiensä maailmalle Sodankylässä sijaitsevasta Askan kylästä. Junttila muutti sinne Kittilästä perheensä kanssa 11-vuotiaana, kävi välillä opiskelemassa etelässä ja palasi sen jälkeen Askaan.

”Lappi on niin mahtava paikka, että miksipä täällä ei haluaisi asua. Olen aika sosiaalinen ihminen ja luulen, että se vaikuttaisi tekemiseeni, jos asuisin paikkakunnalla, jossa olisi enemmän sosiaalisia kontakteja. Olen asunut muualla ja matkustanut paljon, mutta tämä on sopiva paikka minulle”, Junttila miettii.

Spirit of North -projektin taiteilijoihin kuuluvan Junttilan teoksia on ollut esillä muun muassa Japanissa Tokion Metropolitan-museossa. Reilun kolmenkymmenen vuoden mittaisen uran varrelle mahtuvat myös yksityisnäyttelyt Yhdysvalloissa ja Australiassa sekä useita näyttelyitä Keski-Euroopassa. Toisaalta tärkeitä ovat olleet myös näyttelyt kotiseudun taidemuseoissa ja pienemmissä gallerioissa.

”Teen tätä taidetyötä sellaisella ajatuksella, että taiteen ilosanomaa pitää levittää kaikin keinoin, koska taide on perusjuttu, joka kuuluu ihmiseen. Kommunikoimme taiteen avulla sitä, mitä on vaikea kertoa sanoin.”

Junttilan tärkeimmäksi työskentelymetodiksi on muodostunut tussiterällä piirtäminen. Terä kastetaan tussimusteeseen ja piirretään, eli tekniikka on sama, jolla aikoinaan kirjoitettiin kaunokirjoitusta.

”Se on minulle luonnollinen tapa tehdä, koska piirtäminen on niin yksinkertaista. Asiat menevät paperille suoraan alitajunnastani. Olen myös tehnyt useita monimetrisiäkin tussipiirustuksia kankaalle, ja ne ovat vähän kuin purjeita”, Junttila kertoo.

”Olen tehnyt vuosikausia myös akryylimaalauksia paperille ikään kuin akvarellitekniikalla eli kastellaan, odotetaan kuivumista ja taas maalataan. Työn tekeminen on prosessi, ja useampaakin työtä voi tehdä yhtä aikaa. Minulla ei ole hirveästi luonnoksia tai suunnitelmia vaan alan tehdä jotain, ja siitä tulee mitä tulee. Maalausprosessin aikana käsittelen asioita alitajuisesti.”

”Elän vähän mielikuvitusmaailmassa, mutta pidän itseäni kuitenkin hyvin realistina ja jollakin lailla rationaalisena ihmisenä. Mielikuvitusmaailmani ja sen visuaaliset näyt ovat alkaneet muotoutua nuorena, ja ne ovat vain jatkuneet tänne asti”, Helena Junttila sanoo.

Tussiterällä piirtämisen Junttila aloitti varhaisessa teini-iässä. Kuvataiteilijan ura oli mielessä jo tuolloin, joten hän ilmoitti yläasteen opinto-ohjaajalle menevänsä taidekouluun. Ala oli tullut tutuksi omassa perheessä, sillä äiti Mirja oli taidekauppias, isoisä Einari Junttila ja setä Vesa Junttila tunnettuja taidemaalareita.

Helena Junttilan kuva-aiheista tunnetuimpiin kuuluu karhu, jolla on vahva symbolinen merkitys. Hän alkoi piirtää ja maalata aihetta 1990-luvun puolivälissä, kun vuosia aiemmin nähty karhuaiheinen uni ei jättänyt rauhaan.

”Myöhemmin olen lukenut, että karhu tarkoittaa äitiä. Monet naiset ovat myös tulleet kertomaan minulle karhu-unistaan, ja ne ovat usein liittyneet joko heidän omaan äitiinsä tai omaan tulevaan äitiyteensä. Varmasti unimaailmassa on olemassa jotkut tällaiset kollektiiviset symbolit.”

Karhu ja muut eläimet ovat Junttilan teoksissa usein ihmisten seurassa.

”Ihmishahmot ovat aina ilman vaatteita, joten niiden aikaolemista ei voi määritellä. Ihminen on laajan luonnon keskellä, ja jännite muodostuu eläimen ja ihmisen kohtaamisesta.”

Junttila on taiteentekemisensä rinnalla mukana järjestämässä Pieni runofestivaali -kesätapahtumaa Askan kylän Porttikosken lavalla ja Portin pirtissä. Runoa ja musiikkia sisältävällä festivaalilla hän nousee itsekin lavalle runoja lausuvan runokuoron jäsenenä, vaikka ei koe lainkaan itseään esittäväksi taiteilijaksi.

”Se on kiva harrastus, koska siihen pitää keskittyä. Silloin ei tarvitse ajatella omia taidejuttuja, koska ei kykene. Runot pitää opetella ulkoa, ja siitä tulee vuosi vuodelta vaikeampaa.”

Syntymäpäivänsä alla Junttila sai tiedon Suomen Kulttuurirahaston kaksivuotisesta apurahasta, jonka turvin työskentely jatkuu kohti seuraavaa suurempaa näyttelyä. Se pidetään Kemin taidemuseossa ensi vuonna.

”Minun on tarkoitus tehdä sinne isoja piirustuksia, mutta näyttelyn nimeä tai teemaa ei vielä ole olemassa. Työskentelyni on ikään kuin jatkuvaa virtaa, ja näyttelyihin tulee aina sitten esille se, mitä on tullut tehtyä.”