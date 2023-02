Puutarhakaupunginosia kuten Herttoniemeä ja Tapiolaa ei saa pilata tiivistämällä, Tapio Saarelainen sanoo.

Tapio Saarinen on asunut Herttoniemessä lähes koko ikänsä. Kotitaloonsa hän ihastui jo 15-vuotiaana 1960-luvulla.

Ranskalaisen parvekkeen suurista kaksoisovista avautuu upea näköala Vanhankaupunginlahdelle ja Itä-Helsinkiin.

”Tuolla näkyy kaiken kaikkiaan kuusi asuinkerrostaloa, joiden suunnittelussa olen ollut mukana”, kertoo arkkitehti Tapio Saarelainen.

Hän on asunut melkein koko elämänsä Herttoniemessä. Hänen poikansa olivat kolmannen polven oppilaita Herttoniemen yhteiskoulussa, jonka Saarelainenkin aikanaan kävi.

Niinpä oli luontevaa, että kun Herttoniemen yhteiskoulua korjattiin ja laajennettiin 2000-luvun alussa, tehtävä lankesi Saarelaiselle ja A6-arkkitehdeille, jonka perustajia, yksi kuudesta, Saarelainen on.

Arkkitehtitoimisto A6 syntyi laman jälkiseurauksena. Kaikki kuusi perustajaa työskentelivät 1980–90-luvuilla Arkkitehdit ky:ssä, Kristian Gullichsenin, Erkki Kairamon ja Timo Vormalan toimistossa Punavuoressa. Kun työt loppuivat jopa Arkkitehti ky:ltä 90-luvun alussa, Vormala ehdotti Saarelaiselle ja muille A6:n arkkitehdeille, että käyttäisivät entisiä työtilojaan kilpailujen tekemiseen.

”Timo sanoi, että maksatte sitten vuokraa, jos voitatte kilpailuja. Ja mehän voitimme niin paljon, että oli pakko ruveta perustamaan toimistoa”, Saarelainen muistelee.

Muut perustajat olivat Eeva Kilpiö, Jaakko Sutela, Jyri Haukkavaara, Heikki Mäkinen ja Jukka Linko. Tällä hetkellä on käynnissä ”hallittu sukupolvenvaihdos”.

Suuri osa A6:n tuotannosta on asuntosuunnittelua. Yli sata kerrostaloa on noussut sen suunnitelmien mukaan lähinnä pääkaupunkiseudulle, mutta myös muualle maahan. Lisäksi toimisto on tehnyt maankäytön suunnittelua, koulurakennuksia, päiväkoteja ja peruskorjauksia.

Saarelainen jakoi Ilta-Sanomia kouluaikanaan 60-luvun lopussa. Tuolloin, jo 15-vuotiaana, hän iski silmänsä mäellä olevaan nelikerroksiseen 50-luvun alun taloon.

”Herttoniemi on kuin Tapiola, jälleenrakennuskauden väljää puutarhakaupunkia. Näiden kaupunginosien ominaisluonne on säilytettävä, eikä niitä saa pilata tiivistämisellä,” hän painottaa.

”Kaupungissa pitää olla myös väljyyttä ja avoimia paikkoja. Aukioita kuten esimerkiksi Elielinaukiota ei missään nimessä pidä mennä täyttämään”, Saarelainen toivoo.

Vapautuneet teollisuus- ja satama-alueet ovat hänen mukaansa sopivampia tiiviin rakentamisen paikkoja. Esimerkiksi Arabianranta ja Kalasatama ovat tällaisia kaupunginosia.

Saarelainen kävi teknillisen opiston ja valmistui rakennusarkkitehdiksi ennen kuin pääsi Otaniemeen korkeakoulutukseen. Oliko rakennusarkkitehdin tutkinnosta hyötyä opinnoissa?

”Oli ehdottomasti. Mutta halusin luovempaa ja laaja-alaisempaa suunnittelutyötä. Olin koko opiskeluaikani töissä. Todellinen korkeakouluni oli Arkkitehdit ky, kisällityö oli tuolloin koulutuksessa aivan olennaista”, hän arvioi.

Mahdollisuus harjoitella kokeneiden arkkitehtien toimistoissa opiskeluaikana loppui 90-luvun alussa. Nykyäänkin, täystyöllisyyden oloissa, tämä on vaikeaa taas siksi, että opinnot ovat selvästi työllistävämpiä kuin ennen. Tämä näkyy Saarelaisen mukaan vastavalmistuneiden valmiuksissa tai niiden puutteessa.

Saarelainen opetti muutaman vuoden ajan 90-luvulla TKK:lla puustudiossa, jota tuolloin johti Jan Söderlund. Oma kesämökki Kemiön saaressa oli mahdollisuus tutkia puun ominaisuuksia – kesäasunto on julkaistu monessa lehdessä.

Asuntosuunnittelussa Saarelainen pitää tärkeänä näkymiä useampaan suuntaan, riittävää luonnonvaloa ja toimivaa pohjaratkaisua. Hän toivoo, että asumisväljyyden laskemiskehitys loppuisi, onhan Suomi nytkin Pohjoismaista se, jossa asutaan kaikista ahtaimmin.

Saarelaista harmittaa nykyinen kiire rakentamisessa. Suunnittelulle pitäisi antaa enemmän aikaa.

”Arkkitehti ei pääse enää suunnittelemaan detaljeja, vaan rakentaminen on nykyään pääosin tuoteosakauppaa. Meille ilmoitetaan vain, mitkä ikkunat tai ovet mistäkin tehtaasta on hankittu”, hän kritisoi.

Grynderien omista organisaatioista on Saarelaisen mukaan tullut hyvin ohuita: suurin osa työstä teetetään alihankkijoilla, kun ennen gryndereillä oli oma ammattitaitoinen toteuttava henkilökunta. Tämä muutos on vaikuttanut valvontaan ja laatuun.

Saarelaisen sukupolven arkkitehdit kritisoivat sankariarkkitehtikulttuuria, ja korostivat suunnittelun kollektiivista luonnetta. Tästä johtui myös, että arkkitehtitoimistojen nimiksi ympäri maailmaa vakiintuivat anonyymit kirjain- ja numeroyhdistelmät.

”Me teimme suunnittelua pareittain, toinen osakkaista oli pääsuunnittelija, toinen oli rakennussuunnittelija vuorotellen. Suunnittelu on aina kollektiivista yhteistyötä”, Saarelainen painottaa.