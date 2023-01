Yhdysvaltain suurin uutistoimisto varoitti, ettei toimittajien tulisi viitata ”vammaisiin, köyhiin ja ranskalaisiin”.

Uutistoimisto Associated Pressin tyylikirja-Twitter-tili suositteli, että toimittajat välttäisivät määräistä artikkelia ”the” ilmaisuissa ”the disabled, the poor and the French”, eli ”vammaiset, köyhät ja ranskalaiset.” Sen mukaan ilmaisut olivat ”epäinhimillistäviä”.

AP ylläpitää niin sanottua tyylikirjaa, joka määrittelee amerikkalaisen journalistisen kielen periaatteita pilkku- ja lukusäännöistä neutraaliin ja syrjimättömään kielenkäyttöön asti.

Ranskan Yhdysvaltain-lähetystö, ”The French Embassy”, vaihtoi protestina nimensä väliaikaisesti muotoon "Embassy of Frenchness in the United States"; ”ranskalaisuuden lähetystö”.

”Mietimme että mitä muuta nimeä me muka voisimme käyttää”, sanoi lähetystön tiedottaja Pascal Confavreux The New York Timesille, ei vailla sarkasmia. ”Oikeasti.”

Twitter-vääräleuat tarttuivat niinikään aiheeseen. Vaihtoehdoksi ranskalaisuudelle ehdotettiin muun muassa ”ranskalaisuudesta kärsimistä” tai ”ihmistä, joka kokee ranskalaisuutta”.

Poistettuaan twiitin AP:n tyylikirja kertoi uudessa twiitissä, ettei sen tarkoituksena ollut loukata ketään.

Sen suositus on välttää ihmisryhmien leimaamista termeillä, kuten ”the poor, the wealthy, the disabled, the college-educated”; ”köyhät”, ”rikkaat”, ”vammaiset” tai ”korkeakoulutetut”. AP:n mukaan on parempi käyttää ilmaisuja kuten ”ihmiset, joiden tulotaso on köyhyysrajan alapuolella”. Se tunnistaa ryhmän koostuvan ihmisistä, joiden elämäntilanteet ovat keskenään erilaisia.

”Viittaaminen ranskalaisiin tai vaikka korkeakoulutettuihin oli yritys näyttää, ettei kollektiivisia termejä pitäisi käyttää mistään ryhmästä, pidetään niitä perinteisesti tai stereotyyppisesti positiivisina, negatiivisina tai neutraaleina”, sanoi AP:n viestintäjohtaja Lauren Easton ranskalaiselle Le Monde -sanomalehdelle.