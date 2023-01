Zelenskyi on kunnia­vieras maailman kulttuuri­tapahtumissa, mutta Italiassa ajatellaan toisin

Presidentti Zelenskyin suunniteltu esiintyminen San Remon laulujuhlilla herättää kritiikkiä maassa, joka ei ole yhtenäinen Ukrainan tukitoimissa.

Entinen näyttelijä ja koomikko, presidentti Volodymyr Zelenskyi on taitava esiintyjä ja saanut yhdysvaltalaisissa gaaloissa sankarin vastaanoton.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyrkii ajamaan Ukrainan asiaa myös esiintymällä erilaisissa kulttuuritapahtumissa.

Viimeksi pari viikkoa sitten hän puhui nauhoitetulla videoviestillä Golden Globe -gaalan yleisölle ja kiitti ”vapaata maata” tuesta, jota se oli antanut Ukrainalle Venäjän aloittaman sodan aikana.

Helmikuussa presidentti Zelenskyin on tarkoitus esiintyä Italian suurimmassa viihdetapahtumassa, San Remon musiikkifestivaaleilla.

Asia on herättänyt kritiikkiä maassa, jonka julkinen tuki Ukrainan sotatoimille on laimeampaa kuin monessa muussa läntisessä valtiossa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Italian varapääministeri ja laitaoikeistopuolue Legan johtaja Matteo Salvini sanoi viime viikolla La7-televisiokanavalla, että odottaa Italian laulufestivaaleilta lauluja, ei mitään muuta.

”Jos Zelenskyillä on aikaa San Remon festivaaliin, se on hänen valintansa”, Salvini jatkoi ja lisäsi, ettei ollut varma, ”kuinka sopivaa” on sekoittaa viihdettä puheeseen sodasta ja kuolemasta.

Myös useat muut italialaiset poliitikot puolueesta riippumatta ovat toistaneet Salvinin epäilykset.

Italian pääministeri Giorgia Meloni on kuitenkin ollut Ukrainan vankka tukija, ja hänen hallituksensa on lähellä sopimuksen tekemistä Ranskan kanssa ilmatorjuntajärjestelmän toimittamisesta Kiovaan. Aseiden lähettäminen Ukrainaan jakaa italialaisia. Tuoreen tutkimuksen mukaan 52 prosenttia italialaisista vastustaa päätöstä, kun taas 39,9 prosenttia kannattaa sitä.

Zelenskyi – joka oli näyttelijä, ennen kuin hänestä tuli presidentti ja sitten sodanjohtaja – on taitava viestimään medioiden kautta. Hän on pyrkinyt käyttämään suuria yhdysvaltalaisia palkintogaaloja foorumeina, joissa hän voi kertoa yleisölle Venäjän hyökkäyksestä.

Maaliskuussa hänen avustajansa lobbasivat elokuva- ja tiedeakatemiaa antamaan hänelle viime hetken paikan Oscar-gaalassa.

Vetoomus nousi otsikoihin, kun julkisuudessa vahvasti Ukrainan tukijaksi profiloitunut näyttelijä ja ohjaaja Sean Penn kehotti boikotoimaan Oscar-gaalaa, jos Zelenskyi ei pääse esiintymään sinne videon välityksellä. Penn myös uhkasi sulattaa omat Oscar-patsaansa, jos näin ei tapahdu.

Zelenskyi ei esiintynyt gaalassa, mutta myöhemmin Kiovassa Penn luovutti toisen Oscar-patsaansa Zelenskyille ja kutsui sitä symboliseksi eleeksi.