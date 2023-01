Docpoint-festivaalin monipuolisessa ohjelmistossa korostuu tänä vuonna musiikki, ihmisen suhde ympäristöön sekä elämä Venäjällä ja Ukrainassa.

All that breathes on kahminut ylistäviä kritiikkejä.

Suomen suurin dokumenttielokuvaan keskittyvä elokuvafestivaali Docpoint palaa taas isoille valkokankaille. Festivaali alkaa tiistaina 31. tammikuuta ja jatkuu sunnuntaille 5. helmikuuta saakka.

Festivaalilla nähdään yli 80 dokumenttia Suomesta ja muualta maailmasta. Lisäksi Docpoint järjestää erilaista oheisohjelmaa, keskustelutilaisuuksia sekä kinokonsertti-esityksiä. Festivaaleille saapuu myös laaja joukko tekijävieraita.

HS valikoi Docpoint-ohjelmasta muutamia kiinnostavia poimintoja:

All That Breathes

Ylistäviä kritiikkejä ja palkintoja kahminut All That Breathes kertoo veljeksistä, jotka ovat omistaneet elämänsä liitohaukkojen suojelemiselle. Intialaisen Shaunak Senin ohjaama elokuva on ehdolla parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnon saajaksi.

Delhissä sijaitsevaa lintusairaala pyörittävät veljekset yrittävät pelastaa ekosysteemille kriittisen tärkeää eläintä. Lajien väliset riippuvuussuhteet piirtyvät esiin seesteisesti kuvatussa ja melankolisessa elokuvassa.

Ke 1.2. kello 16.30, Savoy-teatteri. Pe 3.2. kello 20.00, Kino Regina. La 4.2. kello 17.15.

De Humani Corporis Fabrica on Harvard Sensory Ethnography Lab -projektin uusin teos.

De Humani Corporis Fabrica

Kalateollisuudesta kertova Leviathan (2012) on kiistatta yksi tämän vuosituhannen arvostetuimmista ja vaikuttavimmista dokumenteista. Elokuvan ohjaajien Lucien Castaing-Taylorin ja Véréna Paravelin uutuus De Humani Corporis Fabrica hyödyntää jälleen immersiivisiä ja surrealistisia tyylikeinoja kuvatessaan sairaaloiden maailmaa.

Dokumentti on kuvattu erinäisissä ranskalaisissa ja sveitsiläisissä sairaaloissa, joissa pelon ja toivon abstrakti tunnelma sekoittuu konkreettiseen ja ruumiilliseen. Kamera leikkaa läpi ihmislihan ja avaa ainutlaatuisen näkymän sinne, minne emme tavallisesti näe.

Pe 3.2. kello 20.45, Savoy-teatteri. La 4.2. kello 18.15, Bio Rex.

Monica Flaherty äänitti isänsä elokuvaan äänimaisemaa Samoan saarilla 1970-luvulla.

Monica in the South Seas

Suomalaisen kokeellisen elokuvan mestarit Sami van Ingen ja Mika Taanila tutkivat elokuvassa Monica in the South Seas dokumentaarisen elokuvan etiikkaa ja historiallisia kerroksia.

Dokumentaarisen elokuvan kantaisäksi kutsutun Robert J. Flahertyn tytär Monica palaa lapsuutensa paratiisiin, Samoan saarille luomaan äänimaiseman isänsä elokuvaan Moana (1926). Flahertyjen jälkeläinen van Ingen restauroi Bruce Posnerin kanssa elokuvasta version Moana with Sound (2014).

Nyt Taanila ja van Ingen ovat luoneet runsaasta arkistomateriaalista kuvauksen Monican kunnianhimoisesta hankkeesta, jonka varrella hän joutuu kohtaamaan lapsuusmuistonsa sekä dokumentarismiin liittyvät kulttuuriset valtasuhteet.

Pe 3.2. kello 16.00, Kino Regina. Pe 3.2. kello 19.00, Bio Rex (ohjaajat paikalla). La 4.2. kello 17.30, Kinopalatsi.

Rising Sun Blues on näyttelijänä pitkään toimineen Renata Ferrazin ensimmäinen pitkä elokuva.

Rising Sun Blues

Elokuvaohjaaja ja seksityöläinen vaihtavat osia keskenään. Renata Ferraz opettaa entistä seksityöntekijää Maria Roxoa tekemään elokuvaa ja Maria puolestaan opettaa Renatalle seksityön saloja.

Ferraz on sanonut halunneensa tehdä dokumentin, joka ei tarkastele kohdettaan objektina. Naisten hapuileva yhteistyö muuttuu projektin myötä intiimiksi ystävyydeksi.

Pe 3.2. kello 19.00, Maxim (ohjaaja paikalla). La 4.2. 13.30, Kinopalatsi.

Entinen näyttelijä David pitää positiivisen elämänasenteensa loppuun asti.

Much Ado About Dying

Simon Chambers on Intiassa tekemässä elokuvaa, kun hän saa puhelun sedältään Davidilta, jolla on synkkä viesti. Hän on kuolemassa. Chambers lentää kiireellä Lontooseen ja löytää setänsä täysin virkeänä vetämässä loputtomia Shakespeare-monologeja sotkuisessa kodissaan.

Draamasta nauttiva setä on entinen näyttelijä, joka rakastaa elämää ja esiintymistä. Chambers seuraa persoonallisen sukulaisensa viimeisiä vaiheita tragikoomisessa ja lämpimässä valossa. Elokuva käsittelee samalla myös vanhusten yksinäisyyttä sekä Britannian terveysjärjestelmän rapistumista.

To 2.2. kello 20.45, Cinema Orion. La 4.2. kello 16, Maxim.

When Spring Came To Bucha taltioi sodan runtelemaa kaupunkia ja sen asukkaita.

When Spring Came To Bucha

Mustia muovisäkkejä kuljetetaan pitkin arkisen asuinlähiön katuja. Kevät kukoistaa Ukrainan Butšassa, mutta pommitetuista raunioista ja joukkohaudoista löytyy ruumiita. Sodan keskelle joutuneet ihmiset yrittävät jatkaa elämäänsä. On häitä ja kotiläksyjä ja venäläisten sotilaiden taakseen jättämä tuho.

When Spring Came to Bucha taltioi sodan runtelemaa kaupunkia ja sen asukkaita, jotka yrittävät toipua tragediasta. Mila Teshaievan ja Marcus Lenzin dokumentti kertoo myös toivosta ja yhteisöjen voimasta.

Pe 3.2. kello 18.30, Kinopalatsi. La 4.2. kello 17.30, Kino Regina.

Drag-artisti Violet Chachki on yksi Fashion Babylon -dokumentin päähenkilöistä.

Fashion Babylon

Loputtoman luomisen ilotulitusta lupaava Fashion Babylon vie katsojan Pariisin ja Milanon muotinäytöksiin. Seurakseen katsoja saa drag-artisti Violet Chachkin, muotimaailman sähikäisenä tunnetun Michelle Elien sekä taiteilija Casey Spoonerin, joiden kautta avautuu alan hyperbolinen fantasiamaailma sekä sen kääntöpuoli, kuluttava raadollisuus.

Huippumuoti kuvataan julmana hovijärjestelmänä, jossa jokaisen on taisteltava paikastaan. Muodissa vain muutos on pysyvää. ”One day you’re in and the next you’re out.”

Elokuvaohjaaja Gianluca Matarrese on paikalla molemmissa näytöksissä.

Ke 1.2. kello 18 Pop Up Kino, Tiivistämö, la 4.2. kello 17.30, Kinopalatsi.