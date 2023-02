Johanna Schreiberin chick lit -romaanisarja sijoittuu kustannusmaailmaan.

Ruotsalaisen Johanna Schreiberin romaanissa on naisen katse.

Romaani

Johanna Schreiber: Rivien välissä (Mellan raderna). Suom. Hanni Salovaara. S&S. 342 s.

Ruotsalaisen toimittaja-kirjailija Johanna Schreiberin Rivien välissä alkaa hautajaisista. Perheyrityksen patriarkkaa lasketaan maan poveen. Perilliset ovat keskenään ilmiriidoissa.

Vanha maailma väistyy, uusi alkaa syntyä. Mutta ei ilman taistelua.

Kustantajan mukaan Rivien välissä on sarjan ensimmäinen osa, toinen ilmestyy suomeksi syksyllä. Sarja on luokiteltu hyvän mielen kirjallisuudeksi, suoratoistopalveluissa feelgoodiksi.

Se kuvaa arkea mutta vie sopivasti pois talven tuulista ja vesisateista.

Se on myös chicklitiä. Nuori nainen elää suurkaupungin sykkeessä, heittelehtii vaatimusten ja haaveiden ristiaallokossa. On kaunis ja älykäs, mutta monine puutteellisuuksineen niin samaistuttava.

Romaani sijoittuu kirjankustannusmaailmaan ja muistuttaa BBC:n lakifirmoista kertovaa tv-sarjaa Eroja ja avioeroja (The Split). Työtä on vaikea erottaa yksityiselämästä ja päinvastoin.

Kirjaihmiset näyttävät kiinnostavan, vaikka bisnes laskee. Kustantamot kelpaavat jopa romaanin miljööksi, kuten kirjakaupatkin.

Schreiberin romaanissa on naisen katse. Miehet ovat ääliöitä, nössöjä tai komistuksia. Naiset pyörittävät bisnestä, johtopaikoilla tai sen liepeillä. Näin Schreiberin sarja todennäköisesti jatkuukin.

Schantzin perheyrityksen muutos alkaa hautajaisista. Pienosakas haluaa viedä kustantamon digiaikaan. Somepostauksia, podcasteja ja äänikirjoja. Enemmistöosakas uskoo paperikirjoihin.

Vaa’ankielenä on menestyskirjailija, jonka tietä tähtiin kustantamon työntekijät ovat kärsivällisesti viitoittaneet. Heille näyttää käyneen kuin Frankensteinille, tulivat luoneeksi hirviön.

Ehkä tässä on mukana Schreiberin itseironiaa. Hänhän on vasta luomassa menestyssarjaansa. Göteborgs-Posten tosin valitsi hänet jo 2020 vuoden kulttuurilupaukseksi.

päähenkilö on kolmikymppinen Emily, kustantamon PR-strategi. Kiitoksissa Schreiber toteaa, että Emilyssä on paljon häntä itseään, mutta teos on fiktiota. Tirkistelystä ei siis ole kyse.

Työ on Emilyn intohimo ja työpaikalla ovat hänen parhaat ystävänsä.

Töissä ei koskaan ehdi tehdä tarpeeksi ja kotona odottaa 5-vuotias poika. Ruuhkavuodet ovat näivettäneet parisuhteen ja kontrollifriikki aviomies löytää lohduttajan, ”henkilöstöhallinnon Saran”.

Emily huomaa olevansa pienipalkkainen yksinhuoltaja. Ja sitten tapahtuu se, mitä lukija jo ehti odottaakin.

Eräissä kustantamon juhlissa Emilyn tielle osuu sarjakuvapiirtäjä. Vastarakastuneet toikkaroivat pikkukännissä pitkin Tukholmaa ja harrastavat ihanaa seksiä.

Mutta Schreiber varoo sokeroimasta kertomustaan, pikemminkin suolaa sitä ronskilla huumorilla.

Ennen ensimmäistä lemmenhetkeä Emily parturoi kiireessä liikoja karvoja alapäästään. Karvapehkohan paljastaisi, ettei hän ole harrastanut seksiä aikoihin. Seuraavan päivän palavereissa kutittaa ja kirvelee, tylsä partakoneen terä muistuttaa edellisestä yöstä.

Mies maalaa Emilyn makuuhuoneen seinään ”kimalluslinnan”, mutta suhde kimaltelee vain hetken. Mies on moraaliltaan arveluttava, ei kuitenkaan niin petollinen, etteikö hän voisi palata Emilyn elämään sarjan tulevissa osissa.

Schreiber petaa kertomuksessaan koko ajan tulevaa. Ihmissuhdedraama on kuin dekkari: lukijaa pitää tämän tästä koukuttaa jatkamaan.

Emily on itsetunto-ongelmainen ja äkkipikainen. Pelastusenkeli on lopulta oma veli ja eksän kanssakin välejä paikkaillaan. Yhteinen vanhemmuus ei ehkä olekaan elinkautinen.

Schreiber kirjoittaa kepeästi, mutta kertomus ei ole pinnallinen. Jo teoksen nimi on monimerkityksinen. Pitää osata ja uskaltaa lukea rivien väleistä. Niin yksityis- kuin työelämässäkin.

Jatkuvaa muutosta taas alleviivaa seuraavan osan nimi Vända blad (2022), kääntää lehteä. Sitä odotellessa kannattaa tutustua ensimmäiseen osaan.