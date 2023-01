Italialainen sarja ex-pääministerin Aldo Moron sieppauksesta on harvinaisen hienoa ja painokasta lähihistoriallista draamaa

Todelliselle tapahtumakululle uskollinen kuusiosainen Exterior Night seuraa 1970-luvun tapahtumia vuorotellen eri henkilöiden näkökulmasta.

Maaliskuussa 1978 terroristit sieppasivat Aldo Moron, Italian entisen pääministerin.

Kristillisdemokraatti Morolla oli tuolloin missio. Hän työskenteli voimakkaasti sen puolesta, että kristillisdemokraatit ja kommunistit, Italian kaksi selvästi suurinta puoluetta, tekisivät yhteistyötä. Ensimmäiset askeleet tähän suuntaan oli jo otettu.

Suomessa kommunisteja oli tuossa vaiheessa ollut hallituksessa säännöllisesti jo 1960-luvulta asti. Mutta Nato-maa Italiassa vähäisempikin yhteistyö herätti kiivasta vastarintaa, ei vähiten kristillisdemokraattisen puolueen sisällä. Myös Yhdysvallat vastusti sitä.

Italian hallitus kieltäytyi neuvottelemasta sieppauksen tehneen radikaalivasemmistolaisen Punaiset prikaatit -terroristijärjestön kanssa. Kieltäytymisestä käytiin periaatekeskusteluja.

Moro murhattiin vajaan kahden kuukauden vankeuden päätteeksi. Murha oli yksi huipentuma Italian väkivaltaiselle, terrorismin täyttämälle 1970-luvulle.

Dramaattisista, italialaisten kollektiiviseen muistiin painuneista tapahtumista kertoo Viaplaylla nähtävä erinomainen kuusiosainen minisarja Exterior Night (2022).

Sarjan on ohjannut Marco Bellocchio, joka on myös yksi sen käsikirjoittajista. Bellochio on 83-vuotias ja hän kuvaa siis aikaa, jonka muistaa itse.

Hienon näköinen ja hienosti näytelty sarja on taidokasta lähihistoriallista draamaa.

Ensimmäisessä jaksossa kerrotaan Moron elämästä ennen sieppausta. Hänellä on suostuttelemaan tottuneen poliitikon rutiini kohdata ihmisiä. Fabrizio Gifunin näyttelemä Moro käyttää taitavasti pieniä hymyjä ja eleitä.

Toisessa jaksossa näkökulma on järkyttyneen oloisen sisäministerin. Jakso kuvaa myös poliisioperaatiota sieppauksen jälkeen.

Kolmannessa jaksossa näkökulma paavi Paavali VI:n, joka on jo lähellä kuolemaansa. Paavia esittää Paolo Sorrentinon luottonäyttelijänä tunnettu Toni Servillo.

Neljännessä vuoron saavat sieppaukseen osallistuneet terroristit ja viidennessä Moron puoliso Eleonora Moro (Margherita Buy).

Italialainen minisarja esitetään täällä englanniksi käännetyllä nimellä Exterior Night. Ohjaaja on kertonut sarjan nimen (alun perin Esterno Notte) viittaavan siihen, että sieppauksen tarina kerrotaan ulkopuolelta. Elokuvassaan Huomenta, yö (2003) Bellochio kertoi samasta tapahtumasta keskittymällä nimenomaan terroristeihin.

Exterior night on painokasta ja ajateltua draamaa. Se ottaa historian vakavasti. Se ei ole yhtään trilleri eikä toisaalta keskity salaliittoteorioihin.

Sen sijaan paljon tilaa saa yksityisen ja poliittisen yhteys. Poliittista historiaa käsittelevien tv-draamojen perusideoihin kuuluu usein se, että ne näyttävät historian tapahtumia ihmisten kaikessa inhimillisyydessään kohtaamina ja aiheuttamina. Ote on voimakkaasti ja onnistuneesti läsnä Exterior Nightissa.

