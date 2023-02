Ruotsalainen perhe-elokuva naurattaa heti alusta.

Håkania esittävän Silas Strandin meiningissä on samassa paketissa Vaahteramäen Eemeli, Peppi Pitkätossu ja Pikku Myy.

Lastenelokuva

Håkan Bråkan. Ruotsi 2022. Ohjaus Ted Kjellsson. 89 min. K7. ★★★★

Ensimmäinen tyrskähdys tulee jo alussa: pisamanaamainen pikkupoika ripittää isäänsä, joka kehtaa tulla komentamaan iltatoimiin kesken tietokonepelin. Siinä saavat huutia niin peleistä mitään tietämättömät vanhemmat kuin aikuisten onnettomat tietokoneet. Ja ärhäkkä natiainen on vasta pääsemässä alkuun!

Useinhan perhe-elokuvissa on huumoria mukana, mutta Ted Kjelssonin ohjaamassa Håkan Bråkanissa naurattaminen on otettu tosissaan. Siitä pitävät huolen Thobias Hoffmenin hekottelemaan pysähtyvä käsikirjoitus, mutta varsinkin Håkania esittävä mainio Silas Strand, jonka tomerassa meiningissä on samassa paketissa lastenkirjallisuuden anarkistit – tai kauhukakarat – Vaahteramäen Eemeli, Peppi Pitkätossu ja Pikku Myy.

Pikku-Håkan seikkaili alun perin sivuhahmona isoveljensä Lassen nimikkokirjasarjassa (ruotsiksi Sune), mutta vähitellen myös pikkuveli sai oman sarjansa. Molempien takana on lasten- ja nuortenkirjoja suoltavat serkukset Anders Jacobsson ja Sören Olsson, jotka ovat kirjoittaneet yhdessä useita hittejä ysärinuorien rakastamista Bertin päiväkirjoista lähtien.

Håkan Bråkanissa juonen suuret linjat ovat tuttuja tusinasta lastenfilmistä. Håkanin vanhemmat lähtevät tärkeisiin illanistujaisiin, ja poika jää lastenvahdin kaitsettavaksi. Se ei Håkania miellytä, sillä samaan aikaan olisi maailman tärkein tietokonepeliturnaus. Pinna palaa kaiken päälle vielä siitä, että lastenvahdin kaverit hidastavat wifiä.

Jännitystä kuvioon tuo Håkanin kotikulmilla hiippaileva hölmö murtovaraskaksikko, joka epäonnekseen joutuu tekemisiin Håkanin ja kumppaneiden kanssa. Seuraa törmäilyä ja hosumista perinteiseen tyyliin. Ennalta-arvattavuus ei ole synti, kun koominen puoli on näin hyvin hallussa. Huumorin asetelma on toki tuttu sekin: toimeliaiden lasten vastaparina on joukko höppänöitä aikuisia.

Hauskoja, joskin hieman kyseenalaisia sivuhahmoja on myös aikuisten joukossa: Håkanin vakavanpuoleinen isä, jonka kampaus muuttui huhujen mukaan keski-ikäisen pälvikaljuksi jo kolmannella luokalla, älylaitteisiin riippuvuuden kehittänyt äiti, teinien kanssa pyörivä kolmekymppinen autoilijakundi sekä oppilaidensa päähän pallolla tähtäävä liikunnanopettaja, vain muutaman mainitakseni.

Pääosissa Silas Strand, Sissela Benn, Fredrik Hallgren, Yussra El Abdouni.