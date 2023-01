81-vuotias lauluntekijä ja solisti Barrett Strong kuoli sunnuntaina Detroitissa.

Laulajana Barrett Strong levytti Motownin ensimmäisen hitin Money (That's What I Want).

Populaarimusiikin alkuvuoden karut kuolinuutiset jatkuvat. Mustan musiikin läpimurron keskeisen levy-yhtiön Motownin useiden suurmenestysten tekijä Barrett Strong on kuollut. Billboard raportoi, että 81-vuotias lauluntekijä ja solisti Strong kuoli sunnuntaina Detroitissa, mutta kuolinsyytä ei kerrottu.

Laulajana Strong levytti Motownin ensimmäisen hitin Money (That's What I Want), joka päätyi myöhemmin myös muun muassa Beatlesin levyttämäksi.

Strong voitti Grammy-palkinnon parhaasta R&B-kappaleesta vuonna 1972 Temptationsin levyttämästä Papa Was A Rollin' Stonesta, jonka Strong kirjoitti Norman Whitfieldin kanssa. Kaksikon kynäilemiä soul-klassikoita olivat myös Marvin Gayen levyttämä I Heard It Through the Grapevine ja Temptationsin Just My Imagination (Running Away with Me).