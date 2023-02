Guy Ritchien uusin elokuva on kuin toimintaleffalaarin pohjalta kaavittu

Nopeat autot, komeat miljööt ja lukuisat aseet eivät takaa jännitystä, todistaa Guy Ritchien uusin leffa.

Toiminta

Operation Fortune: Ruse de Guerre. Ohjaus Guy Ritchie. 114 min. K16. ★★

Elokuvan Operation Fortune: Ruse de Guerre nimi unohtuu yhtä helposti kuin sen sisältö. Fortune viittaa päähenkilön nimeen ja ranskankielinen termi ovelaan sodankäynnin keinoon.

Tarinan alussa asemiehet varastavat jotain arvokasta, josta rikollispiirit kiinnostuvat. Britannialle työskentelevä freelance-agentti Orson Fortune (Jason Statham) saa selvittääkseen, millainen tavara on kyseessä, kuka sitä kauppaa ja kenelle.

Fortunelle värvätään uusia apureita. Sarah Fidel (Aubrey Plaza) taitaa tietokoneet ja JJ Davies (Bugzy Malone) tarkka-ammunnan, ja molemmat osaavat myös jallittaa vihollisia. Kukaan kolmikosta ei ole kuitenkaan erityisen hyvä one-linereissa, sähäköiksi tarkoitetuissa yhden virkkeen tokaisuissa.

Tästä viimeisestä voi tosin syyttää käsikirjoittajia. Väsyneitä loukkauksia peniksen koosta tai äidin seksipuuhista olisi vaikea saada toimimaan edes parodiana.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Guy Ritchien ansioluettelossa elokuva asettuu kehnoimpien listalle. Veijarimaisten rikostarinoiden, kovaotteisten miesten ja röyhkeän huumorin yhdistelmistä tunnettu brittitekijä on kunnostautunut agenttitarinoissakin paremmin. 1960-luvulle sijoittuva The Man from U.N.C.L.E. -filmatisointi (2015) yhdisti svengaavan tyylin menevään toimintaan.

Operation Fortunea käsikirjoittamassa olleet Ivan Atkinson ja Marn Davies olivat mukana jo ohjaajan edellisissä elokuvissa Gentlemenissä (2019) ja totisessa Wrath of Manissa (2021). Vaikka mainitut eivät lukeudu Ritchien parhaisiin, Operation Fortune alittaa niidenkin asettaman riman.

Edes tarinan ruse de guerre – ovela manööveri – ei ole kovin omaperäinen. Fortunen tiimi keksii uida rikollisen asekauppiaan (Hugh Grant) lähipiiriin värväämällä mukaan tämän ihaileman filmitähden (Josh Hartnett). Samaa juonikuviota käytettiin hiljattain hauskemmin Suurenmoisen lahjakkuuden sietämätön taakka -elokuvassa (2022).

Brittiagentista kertova elokuva vertautuu luonnollisesti Bond-leffoihin. Operation Fortune ottaa niistä tutun luksuksen – kalliit autot ja ylelliset miljööt – ja happamoittaa sen ontoksi elämäntyyliesittelyksi. Tarina vie Etelä-Ranskasta Turkkiin ja Qatariin ja painottaa useaan otteeseen, että Fortune lentää vain yksityiskoneilla ja juo vain kalleimpia viinejä.

Jännitystä tai omaleimaista toimintaa rahalla ei saa. Taistelukohtaukset eivät juuri eroa toisistaan: välillä vakavailmeinen Fortune ampuu muut, välillä joku räjäyttää jotain.

Elokuvan nimi on lopulta ainoa asia, jota ei ole kaivettu toimintaleffalaarin pohjalta.

Käsikirjoitus Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie. Tuottajat Ivan Atkinson, Bill Block, Steven Chasman. Pääosissa Hugh Grant, Josh Hartnett, Aubrey Plaza, Jason Statham.