Neliosaisessa dokumenttisarjassa yritetään nähdä Ruotsin hovin puhtoisen julkikuvan taakse. Sen on tehnyt omat kohunsa kokenut toimittaja Åsa Linderborg.

Britit ovat viime vuosina hallinneet kuninkaallisten ilmatilaa mediassa. Häiden ja hautajaisten päälle nuorempi polvi on pitänyt riitelemällä ja avautumalla huolen, että kuninkaallinen perhe pysyy vastakin otsikoissa. Päättymätön hovidokumenttien joukko on muistuttanut vanhoista kohuista, juuri kun ne oli onnistunut unohtamaan.

Muiden maiden kruunupäät ovat jääneet siinä auttamatta sivuosaan ja tulleet noteeratuiksi korkeintaan kuninkaallisten kokoontumisajojen vieraina.

Mutta osataan sitä Ruotsissakin! Toimittaja Åsa Linderborgin uunituore ja peräti neliosainen dokumenttisarja Kuninkaan kahdet kasvot perehtyy Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan (s. 1946) elämään ja tietysti monarkian merkitykseen nyky-Ruotsissa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Kaarle Kustaan noususta valtaan. Sarja saa ensiesityksensä Ruotsissa samaan aikaan kuin meillä.

Jo ohjelman nimestä voi päätellä sen asetelman. Linderborg pyrkii haastamaan kuningasperheen nuhteettoman ja pidättyväisen julkisivun. Oletus on, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Tai oikeammin: kuninkaalliset ovat samanlaisia säheltäjiä kuin me muutkin, jalosukuisuus on harhaa.

Linderborgin dramaattinen tyyli voi ärsyttää, mutta ainakin voi olettaa, ettei hän pelkää astua kenenkään varpaille. Aftonbladetin toimittaja ja entinen kulttuuriosaston pomo joutui muutama vuosi sitten itsekin kovaan pyöritykseen ruotsalaismedian #metoo-ylilyönneistä.

Ennakkoon on vaikea sanoa, miten sarja vaikuttaa Ruotsin hoviin ja sen suosioon ruotsalaisten silmissä. Ainakin brittimonarkit ovat jo useasti todistaneet, että kuninkaalliset hyötyvät kohuista ja skandaaleista. Hovi pysyy tärkeänä, kun se pysyy otsikoissa.

Sarjan ensimmäisessä osassa Linderborg penkoo Bernadotte-suvun taakkoja. Ja mitä kaapeista löytyy? Ainakin natsiyhteyksiä ja tragedia.

Kaarle Kustaan Sibylla-äidin isä oli tunnettu ja vankkumaton kansallissosialisti. Kun Kaarle Kustaan vanhemmat menivät naimisiin vuonna 1932 Saksan Coburgissa, myös seremoniassa oli vahva natsilataus. Perheen natsilinkit eivät tietenkään ole salaisuus, ja vastaavia löytyy muissakin kuningashuoneissa. Myös kuningatar Silvian isä on yhdistetty natsipuolueeseen.

Tragedia liittyy puolestaan kuninkaan varhaislapsuuteen. Hänen isänsä Kustaa Aadolf kuoli lento-onnettomuudessa Kaarle Kustaan ollessa alle vuoden ikäinen.

Ennakkokatseluun sarjasta oli saatavilla vain ensimmäinen osa. Sen esiin nostamat asiat eivät välttämättä ole eduksi hoville, mutta eivät ne toisaalta liiemmin ravistele käsitystä kuninkaallisista.

Vasta seuraavissa jaksoissa voi olettaa päästävän pintaa syvemmälle. Teemoina ovat muun muassa kuningasperheen välit median kanssa sekä kuninkaan omaisuus.

Totta kai Kaarle Kustaan playboyelämäkin otetaan tarkasteluun. Reilut 10 vuotta sitten kuningasperheen maine koki yhden suurimmista kolauksista, kun huhut kuninkaan salasuhteista ja biletystavoista nousivat julkisuuteen kohukirjan myötä. Muiden muassa ysäriteknoyhtye Army of Loversista tunnettu Camilla Henermark, joka on myös dokumentissa mukana, kertoi mielellään, millaista oli olla kuninkaan rakastajatar.

Niin sitä kuningas löysi itsensä tilanteesta, jossa lehdistö tivasi, oliko tullut käytyä enemmän strippi- vai seksiklubeilla.

”Nej, nej…”, kuului kuninkaallinen vastaus.

Itse dokumenttiin kuningas ei osallistunut.

Kuninkaan kahdet kasvot, TV5 klo 22.00 ja Discovery+.