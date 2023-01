Siisteysguru Marie Kondo kertoi luopuneensa kotinsa jatkuvasta siistimisestä.

Japanilainen siisteysguru ja kirjailija Marie Kondo on kertonut, ettei enää siisti kotiaan entiseen tapaansa.

”Kotini on sotkuinen, mutta tapa, jolla vietän aikaani on tällä hetkellä ja tässä elämänvaiheessa itselleni oikea”, Kondo sanoi viimeisintä kirjaansa markkinoivassa webinaarissa, kertoo The Washington Post.

Lausunto nousi otsikoihin ja siitä uutisoitiin laajasti ympäri maailmaa. Siihen tarttuivat niin amerikkalaismediat, brittiläinen The Guardian, Saksan Der Spiegel, Espanjan El Pais kuin Ranskan Le Monde ja Ruotsin Dagens Nyheter.

Kondo kertoi ”tavallaan luopuneensa” kotinsa jatkuvasta siistimisestä. Hän sanoi, ettei kolmannen lapsensa syntymän jälkeen ole enää priorisoinut kotinsa pysyvää siistimistä. Sen sijaan hän sanoo tätä nykyä arvostavansa enemmän lastensa kanssa viettämäänsä aikaa.

Kondo nousi maailmanlaajuiseen suosioon vuonna 2015 julkaistulla elämänhallintaoppaallaan KonMari – Siivouksen elämänmullistava taika (Bazar).

Hän on julkaissut lukuisia siisteyteen liittyviä elämänhallintaoppaita ja hänen Konmari-siivousmetodistaan on tehty televisio-ohjelma.

Kondon viimeisin kirja Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organise Your Space and Achieve Your Ideal Life (Ten Speed Press) esittelee japanilaista Kurashi-käsitettä.

Kurashi tarkoittaa vapaasti käännettynä elämäntapaa tai ihanteellista tapaa käyttää aikaa.

Uudessa kirjassaan Kondo kannustaa siisteyden tarkastelemiseen aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta, asioiden järjestelynä ja sellaisena elämän rytminä, joka kullekin tuo iloa.