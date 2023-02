Viikon suosituksissa palkitun japanilaiskirjailijan romaani, Ryuichi Sakamoton haikea albumi ja elokuva syyrialaisista siskoksista.

On vaikea katsoa hyytävän realistisesti kuvattua kohtausta, jossa joukko pakolaisia ylittää Egeanmerta uppoamiskunnossa olevalla kumilautalla. Tämä on painajainen on totta tuhansille ihmisille joka vuosi.

The Swimmers kertoo tositarinan kahdesta uimarisiskoksesta Yusra ja Sarah Mardinista, jotka tekivät vaarallisen pakomatkan Syyriasta Berliiniin vuonna 2015. Samalla he pelastivat 18 ihmisen hengen uskomattomalla tavalla.

Elokuva käsittelee samalla monitahoisesti pakolaisuutta, kodin menettämistä, byrokratiaa ja muukalaisvihaa, merkityksettömyyden kokemusta vieraassa maassa. Mutta ennen kaikkea se on inspiroiva tarina unelmista.

The Swimmers, Netflix.

Mieko Kawakamista on tullut teosten englanninkielisten käännösten myötä kansainvälisesti iso nimi.

Herkkä yksinäisyyden kuvaus

Nuorten naisten vieraantumiskokemukset ovat monen viime vuosien menestysteosten ytimessä. Lajin kuningatar on tietenkin Ottessa Moshfegh, jonka hittikirjoista Eileen ja Vuosi horroksessa on tekeillä elokuvat.

On hämmentävää, että palkitun japanilaiskirjailijan Mieko Kawakamin romaaneja ei ole vielä suomennettu. Englanninkielisten käännösten myötä Kawakamista on tullut viime vuosina kansainvälisesti iso nimi, jota verrataan usein esimerkiksi Haruki Murakamiin.

Vuonna 2011 kirjallisuuslehdessä osissa julkaistu All the Lovers in the Night käännettiin englanniksi viime vuonna. Se kertoo kolmekymppisestä oikolukijasta Fuyuko Iriestä, joka on sosiaalisesti kömpelö ja ujo. Hän on kyllästynyt yksinäiseen elämäänsä ja haluaa muuttua.

Romaani on käsittelee herkästi vaikeita aiheita: alkoholismia, seksuaalisen väkivallan aiheuttamia haavoja ja kaikkea sitä arkuutta, joka liittyy tarpeeseen löytää yhteys toiseen ihmiseen. Se myös kysyy, täytyykö naisen suorittaa naiseuden ideaalia ja kauneusrituaaleja tullakseen hyväksytyksi.

Teoksen motiivina kulkee valon fysiikka ja siihen liittyen Chopinin kehtolaulu Berceuse. Kawakamin romaani on eheäksi hiottu ja emotionaalisesti pakahduttava teos.

Mieko Kawakami: All the Lovers in the Night. Pan MacMillan, 2022.

Ryuchi Sakamoton todennäköisesti viimeiseksi jäävä albumi ilmestyi tammikuussa.

Elämän rajallisuuden äärellä

Japanilainen säveltäjä Ryuichi Sakamoto äänitti albumia 12 kahden ja puolen vuoden ajan sairastaessaan laajalle levinnyttä syöpää. Kappaleet on nimetty äänityshetkensä päivämäärillä, mikä lisää albumiin tunnelmaa päiväkirjasta, joka käsittelee elämän päättymistä.

Äänimaailma on minimalistinen. Pianosävelmät yhdistyvät tilallisuutta luoviin ambient-efekteihin. Kappaleet eivät kasva melodioiden ympärille vaan jäävät leijumaan, kuljettavat läpi hiljeneviä tiloja. Albumi tuntuu intiimiltä, ja Sakamoton läsnäolo kuuluu hengityksinä.

Kuuluisan säveltäjäpioneerin jäähyväisalbumilla loppu ei ole suuri ja dynaaminen vaan haikean meditatiivinen ja luonnosmaisuudessaan paljas. Se kuulostaa jäljeltä hiekassa, jonka meri huuhtoo hiljalleen pois.

Ruyichi Sakamoto: 12. Milan.