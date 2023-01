Martin McDonaghin The Banshees of Inisherin kertoo parhaiden kaverusten oudosta, koomisen rajuksi kärjistyvästä välirikosta.

Colin Farrell näyttelee Martin McDonaghin ohjaamassa The Banshees of Inisherin -elokuvassa.

Martin McDonagh on mustan huumorin mestari. Irlantilaistaustainen näytelmäkirjailija ja ohjaaja nousi elokuvantekijänä Oscar-sarjaan jo ensimmäisellä lyhytelokuvallaan Six Shooter.

Nyt McDonaghin neljäs pitkä elokuva The Banshees of Inisherin on peräti yhdeksän Oscarin ehdokas. Pääosia esittävät Colin Farrell ja Brendan Gleeson ovat kumpikin ehdolla, samoin Kerry Condon ja Barry Keoghan sivuosista. McDonagh sai ohjauksen ja käsikirjoituksen ehdokkuudet.

1920-luvulle, syrjäisen Irlannin länsirannikon saaren pastoraali-idylliin sijoittuva tarina kertoo parhaiden kaverusten oudosta, koomisen rajuksi kärjistyvästä välirikosta. Elokuvan nimi viittaa tähän saareen ja aaveisiin, ehkä ihmisten unohtumiseen ajan virrassa.

”Käsikirjoittaessani tuntui, että en itsekään tiedä, mitä tulee tapahtumaan”, McDonagh kuvailee.

”On tämä saari, jolla kaverukset elävät ja kaikki tuntevat toisensa. He ovat elämänvaiheessa, jossa eivät pääse sieltä enää minnekään.”

Ystävysten ero on keskeinen tarina, johon nivoutuu muiden asukkaiden sukulaisuussuhteita ja pyrkimyksiä suureen maailmaan. Kaikessa on kyse eron tekemisestä, jonkin jättämisestä uuden saavuttamiseksi. Hahmojen kannalta on sääli, että McDonagh ei ole suuri optimisti.”

”Halusin käsitellä tunteikasta eroamista platonisesti kaverusten kesken, siis tavalla, jossa ei ole romantiikkaa”, McDonagh sanoo.

”Yksinäisyys ja epätoivo taitavat olla isot epäsuorat aiheet. Hahmot eivät ymmärrä yksinäisyyttään ennen kuin toiset puhuvat heille siitä. Silloin se romahtaa päälle.”

Colin Farrell ja Martin McDonagh juhlivat Golden Globe -palkintoa tammikuussa 10. päivänä.

McDonagh antaa haastatteluaan Venetsian elokuvajuhlilla. Edellisiltana maailmanensi-iltansa saaneen elokuvan vastaanotto oli heti erinomainen.

”Kyllä se hyvältä tuntuu, vaikka tärkeintä on tietää itse, että elokuva on hyvä”, ohjaaja sanoo.

Elokuvauransa rinnalla McDonagh on tunnettu näytelmäkirjailija. Vuoriston kaunotar (2016) teki hänestä tunnetun. Muun muassa Inishmoren luutnantti (2004) ja Hirttäjät (2015) on tulkittu Suomessa Kansallisteatterissa.

McDonagh sai Six Shooterin (2004) pääosaan Irlannin tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluvan Gleesonin. Seuraus oli lyhytelokuvan Oscar-palkinto.

Ohjaajan ensimmäisessä pitkässä elokuvassa Kukkoilijat (2008) nähtiin jo Gleeson ja Farrell yhdessä. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) sai neljä Oscar-ehdokkuutta. Frances McDormand ja Sam Rockwell palkittiinkin naispääosasta ja miessivuosasta. Uran kannalta merkityksellisintä oli, että elokuva oli valtava menestys indie-henkiseksi draama- ja rikoskomediaksi.

Niinpä McDonagh olisi voinut nyt ohjata niin sanotun ”ison” Hollywood-elokuvan. Hän valitsi toisin. The Banshees of Inisherin näyttää ja tuntuu euroelokuvalta.

”Tärkeintä on kontrolli, että säilyy vapaus tehdä se, mitä haluan”, McDonagh sanoo.

”Tämän elokuvan rahasta kolme neljäsosaa on Hollywoodista, joten tätä voi kutsua Hollywood-elokuvaksi, enkä vastusta ajatusta. Silti tapa, jolla työskentelen, on omani.”

The Banshees of Inisherin on todella hauska ja hirveän surullinen. McDonagh kuvailee, että erosta tai riidasta kirjoittaminen on helppoa, mutta surun tunteen saamiseksi säväyttävänä mukaan tarvitaan näyttelijöiden ammattitaito.

”Elokuva voi olla hauska, ja sen pitääkin olla, mutta päähenkilöille tilanne ei ole lainkaan sitä. He ovat murheen uomassa”, McDonagh sanoo.

Hänen näytelmissään ja elokuvissaan syrjäkylien miehet tekevät typeryyksiä, eivätkä suostu jarruttamaan saati peruuttamaan.

”Väkivaltaa, uhkaa ja absurdiutta on aika vaivatonta kirjoittaa. Rakkaus on pinnan alla, ja sen löytää vain sydämellä.”