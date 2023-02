Tulevaa elämäkertaelokuvaa valmistellaan yhdessä Jacksonin perheen kanssa.

Edesmenneen Michael Jacksonin elämästä kertovan tulevan elokuvan pääosaa esittää Michael Jacksonin veljenpoika Jaafar Jackson.

Asiasta ilmoitti Instagramissa elokuvan ohjaaja Antoine Fuqua.

Michael-nimisen elokuvan tuottaja Graham King kertoi Varietyn mukaan, että pääosan esittäjää oli etsitty maailmanlaajuisesti.

26-vuotiaan Jaafar Jacksonin isä Jermaine Jackson on Michael Jacksonin vanhempi veli. Jermaine Jackson toimi nuoremman veljensä tavoin Jackson 5 -perheyhtyeen solistina ja myöhemmin sooloartistina.

Myös Jaafar Jackson on aloittanut musiikkiuransa. Hänen ensisinglensä Got Me Singing ilmestyi vuonna 2019. Jaafar Jacksonia on verrattu äänensä ja liikehdintänsä takia edesmenneeseen setäänsä.

Michael-elokuvan kuvaukset alkavat myöhemmin tänä vuonna. Elokuvan muiden pääosien esittäjiä ei ole vielä julkistettu.

Elokuvan tuotantoyhtiö Lionsgate on kertonut, että Michael kuvaa Michael Jacksonia ”monimutkaisena” hahmona, josta tuli popin kuningas. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka paljon elokuva käsittelee Michael Jacksoniin kohdistuneita epäilyksiä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Jackson kiisti elinaikanaan kaikki epäilyt, eikä häntä koskaan tuomittu oikeudessa. Michael Jackson kuoli sydämenpysähdykseen 50-vuotiaana vuonna 2009.

Michael-elokuvan tekijät ovat valmistelleet elokuvaa yhdessä Michael Jacksonin perikunnan kanssa, ja Michael Jacksonin äiti Katherine Jackson on ilmaissut tyytyväisyytensä siitä, että pääosaan valittiin juuri Jaafar Jackson.

Elokuvan tuottaja Graham King on tuottanut aiemmin muun muassa Queen-yhtyeen laulajasta Freddie Mercurystä kertovan Bohemian Rhapsody -elokuvan, ja käsikirjoittaja John Loganin aiempia menestyksiä ovat muiden muassa James Bond -elokuvat 007 Skyfall ja 007 Spectre.