Jazzin ilosanomaa edistäneen Valtteri Laurell Pöyhösen uusin orkesteri soittaa viiden tähden ensilevyllään soundilla, joka hivelee ja hehkuu.

Jazz

Valtteri Laurell Nonet: Tigers Are Better Looking. We Jazz Records. ★★★★★

Kitaristi ja säveltäjä Valtteri Laurell Pöyhösellä oli jo ensimmäisen oman levytyksen tienoilla vahva missio. Hän toivoi musiikkidiggarin vilpittömyydellä, että mahdollisimman moni löytäisi sen, joka elähdyttää häntä eniten: jazzin.

Ja vielä monissa muodoissaan, ilman että musiikista pitäminen edellyttää erityistä perehtymistä.

Noin viidessätoista vuotta myöhemmin on selvää, että Pöyhönen (s. 1978) on onnistunut – ja ylittänyt odotukset moninkertaisesti. Hänen perustamansa Dalindèo ja Ricky-Tick Big Band ovat tavoittaneet levyillään taatusti myös uusia yleisöjä, jälkimmäinen jopa jazzorkesterin ja kolmen riimittelevän räppääjän yhdistelmällä.

Perjantaina julkaistu Tigers Are Better Looking jäsentyy osaksi Pöyhösen missiota, mutta on vasta hänen ensimmäinen albuminsa omalla nimellä.

Mistään solistisesta irtiotosta ei voi silti puhua, vaikka Pöyhönen on tuttuun tapaan musiikin säveltäjä, sovittaja ja tuottaja sekä tietysti kokoonpanon johtaja ja kitaristi. Temaattisen albumin ytimessä on jälleen ennen kaikkea yhtye, nyt ensi kertaa levylle päätynyt yhdeksän muusikon Valtteri Laurell Nonet: klarinetti, trumpetti, pasuuna, kolme eri saksofonia sekä komppiryhmä.

Pöyhösellä on ollut kaikissa yhteyksissä korvaa yksityiskohdille, mutta Valtteri Laurell Nonet on soinniltaan kyllä kaikkein hivelevin ja rikkain sekä maltillisen hiljaa soittavana hehkuvin. Silti on pakko korostaa keskeisenä solistina vaikuttavaa virtuoosia, joka on astunut pari askelta mukavuusalueensa ulkopuolelle. Saattaa olla, että vanhaan swingiin vihkiytynyttä klarinetisti Antti Sarpilaa ei ole kuultu koskaan tällaisena levyllä, ei ainakaan omillaan.

Tosin tämä ei ole täydellinen yllätys. Pöyhönen sävelsi levylle päätyneet kuusi kappaletta Sarpilaa ajatellen jo vuonna 2016, jolloin ne esitettiin Oulussa sekä pari kertaa myöhemmin muualla. Viiveellä ei silti ole merkitystä, sillä Pöyhösen modernistisesti svengaavat sävellykset ja sovitukset olivat jo alkujaan ajattomia, yhtenä esikuvanaan 1960-luvun alkuun ulottunut cool jazz.

Etäännytetyn viilistelyn sijasta päällimmäisenä soi silti lämmin fiilistely, paikoin alakuloisiakin kappaleita kannatteleva myötäelävyys. Tunnetta saattaa selittää, että jokainen sävellys perustuu muun muassa sivullisuudesta kirjoittaneen karibialais-brittiläisen Jean Rhysin (1890–1979) tarinoihin: yksi romaaniin, viisi novelleihin.

Yksi näistä on Let Them Call It Jazz, jossa nainen joutuu kadulla laulamisesta vankilaan ja saa voimaa siellä kuulemastaan laulusta. Pöyhönen lienee kuvitellut, millainen tuo haikea melodia voisi olla, mutta enempää hän ei tekstejä tarinallista. Hän on edennyt tunne edellä, ja sen kyllä tuntee.