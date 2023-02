Seuraavaksi odotellaan New Yorkin filharmonikkojen musiikillisen johtajan nimitystä, ja suomalaisnimet ovat jälleen esillä.

Lahav Shani Israelista on valittu Valeri Gergijevin seuraajaksi Münchenin filharmonikkojen seuraavaksi ylikapellimestariksi. Kausi alkaa syksyllä 2026.

34-vuotias Shani on Rotterdamin ja Israelin filharmonikkojen ylikapellimestari. Münchenin paikka vapautui, kun venäläinen Gergijev antoi yleispasifistisen lausunnon, vaikka Münchenin kaupunki vaati häneltä nimenomaisesti Venäjän Ukrainaan kohdistuvan suurhyökkäyksen tuomitsemista.

Suomalaisnimiä Susanna Mälkistä lähtien soviteltiin saksalaishuhuissa tähänkin pestiin. Mälkki vapautuu Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarin tehtävistä, kun jatkokausi päättyy tänä keväänä.

Seuraavia isoja nimityksiä on jo tulossa. Esimerkiksi New Yorkin filharmonikot etsii uutta musiikillista johtajaa, ja The New York Timesin sivuilla on huhuttu esimerkiksi orkesteria kahdella eri ohjelmistolla tammikuussa johtaneen Santtu-Matias Rouvalin nimitysmahdollisuudesta. Äskettäin New Yorkin filharmonikkoja johti myös Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska.