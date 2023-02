Poliisi on Kova laki -sarjassa aina oikeassa, paluun tehnyttä klassikkoa on kritisoitu lainvalvojien mielistelystä

Vuodesta 1990 tehty klassikkosarja vetää oikeustapausten mutkat suoriksi. Venäläisversiossa rikokset ratkotaan ilman oikeussalia.

Kova laki -sarjassa (1990–) rikoksen ratkaiseminen etenee kuin powerpoint-esitys. Tapauksille jää vain pieni hetki, kun on jo juostava läpi tutkimus, vangittava joku ja hoppuiltava käräjille.

Ratkaisun lähestymisestä kerrotaan sulkeutuvia kaltereita mukailevalla tunnusäänellä: dun-dun!

Sarja palasi vuosikymmenen tauon jälkeen tuotantoon vuonna 2021, ja jaksot toistavat yhä samaa vanhaa helppoa kaavaa.

Uuden, 22. kauden, kakkosjaksossa New Yorkia vihaavan texasilaisen poliitikon lapsi murhataan. Poliisi ja syyttäjät käyvät pientä pohdintaa aborttilakien muutoksista. Ajassa yritetään olla kiinni myös kolmannessa osassa, jossa punnitaan kuolemanrangaistuksen oikeutusta.

Muoto on jäänne yli kolmekymmenvuotiaan sarjan synnyinajoilta: se on rakennettu mainoskatkoja ja kanavapujottelua varten. Jakson voi aloittaa puolivälistä ja silti päästä mukaan odottelemaan tuomiota.

Läpi kausien toistuu ydinviesti: tapaukset ja oikeusjärjestelmä voivat olla monimutkaisia, mutta moraali on yksiselitteinen ja moraalia ohjaa lainsäädäntö. Kaiken pohjalla on pyhä perustuslaki.

Uusilla kausilla on opetettu esimerkiksi, että kostaminen on väärin, vaikka se kohdistuisi Harvey Weinsteinia muistuttavaan hyväksikäyttäjään, mutta rangaistusta pitäisi mitata miehen pahuus mielessä.

Yksilö on uhrattava yleisen hyvän takia ja todistajan astuttava esiin kertomaan totuus, vaikka se veisi huumeidenkäytöstä linnaan.

Uusi kausi kannattaa aloittaa suoraan toisesta jaksosta. Ykkösjakso on jatko-osa Kovan lain sisarsarjojen – Järjestäytyneen rikollisuuden ja Erikoisyksikön – aloitusjaksoihin, eikä tapauksesta ymmärrä juuri mitään. Siinä ammuskellaan, ja eri sarjojen tähdet tapaavat, mutta tapahtumat jäävät aloitusosia näkemättömälle hämäriksi.

Kovan lain eri versiot ovat toki aina risteytyneet, mutta nyt muodon rikkominen on tehty pelkästään hölmösti.

Tuomio: älä muutu.

Kova laki -sarjan ensimmäisiä poliiseja esittivät Chris Noth (vas.) ja George Dzundza ja apulaissyyttäjiä Michael Moriarty ja Richard Brooks.

Kovasta laista on tullut amerikkalainen instituutio, joka muuttaa käsitystä lakijärjestelmästä, väitti koomikko John Oliver viime vuonna.

Ajankohtaiskomediaa ja journalismia yhdistävä Last Week Tonight with John Oliver otti rikossarjan hampaisiinsa.

Paikallinen poliisi on korjannut pitkään mainettaan televisio-ohjelmilla. Samoin ovat toimineet lainvalvojat Suomessakin, panostaneet myötäsukaisesti esittäviin realitysarjoihin.

Lue lisää: Poliisit-sarjasta on poistettu monia kyseenalaisia kohtauksia – Tällaisia asioita katsojille ei saa näyttää

Se on järkevää. Tutkimusten mukaan poliisisarjojen katsojat uskovat herkemmin poliisin oikeudenmukaisuuteen.

Amerikkalaiset poliisit ovat opiskelleet työtään katsomalla sarjaa. Vierailevat poliitikot, kuten Joe Biden, ovat lisänneet uskottavuutta.

Kovassa laissa on haluttu antaa aitouden vaikutelma. Tapahtumapaikat kerrotaan tarkasti – kuin asiakirjoista. Sarjan luoja, mainosmiehenä aloittanut Dick Wolf, halusi tehdä jaksojen tapaukset lehtien mehukkaimmista rikosjutuista.

Wolf on kehunut olevansa ”vanhanaikainen poliisivoimien kannattaja”. Poliisi esitetään sarjoissa aina päämäärätietoisena ja oikeudenmukaisena. Yllättäen lainvalvojat rakastavat sarjaa.

Tapaukset ratkaistaan oikeudessa, vaikka Yhdysvalloissa lähes kaikki oikeustapaukset sovitaan salin ulkopuolella. Asianajajat esitetään usein inhottavina hirviöiden puolustajina.

Rikollisina nähdään monesti varakkaita, valkoisia miehiä, koska Wolfin mukaan kukaan ei välitä heidän kohtelustaan.

Ryhmäkuva kaudelta 11: rikoskomisario Anita Van Buren (S. Epatha Merkerson, vas.), etsivä Lennie Briscoe (Jerry Orbach), piirisyyttäjä Nora Lewin (Dianne West), etsivä Ed Green (Jesse L. Martin), apulaispiirisyyttäjä Abbie Carmichael (Angie Harmon) ja johtava apulaispiirisyyttäjä Jack McCoy (Sam Waterston).

Parasta Kovassa laissa on edelleen Mike Postin polveileva tunnusmusiikki, joka tuo oveluuden ja kunniakkuuden tunnun jokaiseen aloitukseen.

Hahmoilla ei ole liiaksi persoonaa, eikä niitä ehtisikään käsitellä kuin parin irrallisen lauseen ajan. Sellainen on vapauttavaa ja virkistävää ylipsykologisoinnin ajassa, jossa kaikkien henkilökohtaisille tuntemuksille annetaan suhteeton painoarvo. Uusimmalla kaudella persoonattomuus on viety jo puupölkyn tasolle.

Ikuisuuden mukana olleen Sam Waterstonin hahmo Jack McCoy esiteltiin viitoskauden alussa syyttäjänä, jolla on ollut paljon suhteita kollegoiden kanssa. ”Elämme tissi–perse-maailmassa”, hän analysoi kyynisesti sukupuoliroolien jakautumista.

Niin hän ei tietenkään enää sanoisi.

Waterston (s. 1940) on saatu houkuteltua mukaan vielä uusillekin kausille eläväksi museoesineeksi, joka istuskelee toimiston nurkassa kurtistelemassa kulmiaan.

Hänen tehtävänsä on sanoa alaisilleen, että homma pitää hoitaa. Lopuksi hän saattaa heittää käytävällä viisauden oikeuden toteutumisesta.

Anthony Anderson jatkoi etsivä Kevin Bernardin roolissa, kun Kova laki palasi ruutuun kymmenen vuoden tauon jälkeen. Andersonin paluu jäi kuitenkin vain yhden kauden mittaiseksi.

Tavallaan sarja kierrättää McCoyssa alkuperäisen syyttäjän Adam Schiffin (Steven Hill) hahmoa, jonka tehtäväksi jäi lähinnä kulmien kurtistelu ja käytäväkommentointi ennen poistumistaan vuonna 2000.

Sarjan toisen veteraaninäyttelijän Anthony Andersonin paluu jäi yhden kauden mittaiseksi, joten kitkainen suhde uuden parin (Jeffrey Donovan) kanssa tyssäsi alkuunsa. Paikan toisena tutkijana ottaa 22. kaudella Mehcad Brooksin esittämä hyvispoliisi, joka on perinyt edeltäjänsä paikan rasismista huomauttelijana.

Viime vuosien poliisiväkivalta on selvästi vaikuttanut sarjaan. Virkavallan huono maine mustien parissa on toistuva teema. Se on pieni muutos aiempaan kilven kiillotukseen.

Uudelleenherätetyt kaudet ovat Rick Eidin vetämiä. Tuotantoyhtiö Wolf Entertainmentin uskollinen työntekijä on aiemminkin toiminut showrunnerina useissa Dick Wolfin sarjoissa, kuten Chicago P.D.:ssä ja FBI:ssa.

Piirisyyttäjä Adam Schiff (Steven Hill, oik.) jakaa neuvojaan apulaisilleen Claire Kincaidille (Jill Hennessy) ja Jack McCoylle (Sam Waterston) Kovan lain yhdeksännellä kaudella.

Joulukuussa 76 vuotta täyttänyt Wolf on tehnyt näyttävää paluuta television hallitsijaksi. Yhdysvalloissa pyörii parhaillaan yhdeksän hänen tekemäänsä sarjaa. Heikoimmillaankin hänen tarinoiltaan risteävien sarjojensa maailma oli kuihtunut vain kolmeen.

Kolme Kova laki -sarjaa on lopetettu, ja useita kehitelmiä on jätetty toteuttamatta. Mikään ei vedä vertoja synkälle hetkelle, kun NBC päätti vuonna 2010 laittaa ykkösluomuksen jäihin. Wiren ja True Detectiven kaltaiset mutkikkaat ja taitavammat rikossarjat olivat alkaneet kiehtoa katsojia. ”Sen ei olisi pitänyt loppua”, Wolf sanoi viime vuonna Varietylle.

Klassikon jälkeläinen piti maailmaa pystyssä. Kova laki: Erikoisyksiköstä on tullut Yhdysvaltojen pitkäikäisin tv-draama, yhteensä 24 kautta. Alkuperäissarja on toiseksi pisin, lähes 500 jaksoa.

Kovasta laista on tehty versiot Ranskassa ja Britanniassa. Myös Moskovan rikokset dickwolfitettiin, kun sarjasta pyöri kaksi sovitusta Venäjällä vuosina 2007–2011.

Venäläisversio Kova laki: Tutkintayksikkö ehti nopeasti unohtaa muodon kaksijakoisuuden. Alussa möreä miesääni kertoo, että rikollisilla on rikollinen intentio ja tämä on heidän tarinansa.

Teknisesti luokaton sarja näyttää siltä kuin paikallistelevisiossa yritettäisiin kuvata telenovelaa. Kun nainen ammutaan kadulla, turha siitä on mennä oikeuteen väittelemään, kun syyllinen löytyy jo kuulusteluhuoneessa. Myös raaka kidnappaus ratkeaa poliisin voimin.

Käsiraudat käteen ja dun-dun.

Kova laki -sarjaa sisarsarjoineen esittävät Skyshowtime (uudet jaksot), Prime Video, MTV-katsomo, C More ja Discovery+. Chicago P.D. -sarjaa esittää Elisa Viihde Viaplay.