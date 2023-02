Vuoden 2023 Runeberg-palkinnon saa kirjailija Marja Kyllönen teoksellaan Vainajaiset (Teos). Suomen arvostetuimpiin kirjallisuuspalkintoihin kuuluva Runeberg-palkinto, arvoltaan 20 000 euroa, myönnettiin Kyllöselle Porvoossa tänään sunnuntaina, Runebergin päivänä.

Raadin mukaan Vainajaiset on ”kielellisesti ainutlaatuinen romaani, joka löytää tummanpuhuvat rakennusaineksensa kansanperinteestä, kauhusta ja Kainuusta”.

“Kirjassa mennyt, ennakkoluuloinen ja umpimielinen aika antaa tilaa uudelle, jossa on ainakin mahdollisuus parempaan. Kyllönen on proosavirtuoosi, jonka loihtimia lauseita ei voisi sekoittaa kenenkään toisen kirjoittamiin”, perusteissa myös todetaan.

Palkinnon saajan valitsi kymmenen ehdokkaan joukosta raati, johon kuuluvat kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg.

”Tämä on aivan huikeaa!” tuore voittaja iloitsee puhelimessa. Kyllönen sanoo olevansa on erityisen otettu siitä, että teos menestyi kisassa, jossa on mukana kaikki kirjallisuuden lajit.

Kyllönen tiesi, että hänen teoksensa on ytimeltään ”hyytävän hyvä”, mutta ei ollut varma sopisiko niin ”räävitön ja moraaliton” kirja voittajaksi.

”Tiedän kirjoittavani marginaalia. Tekstini ei solahda sellaiseen hyväkäytöksisen ja hyväluontoisen romaanin malliin. Romaani on teemoiltaan ja sisällöltään aika rankka ja provosoiva, koska sen ydinteema on pahuus”, Kyllönen sanoo.

Vainajaisissa jokin paha, ”sielunkainen”, yhdistää teoksen hahmoja Kainuun syrjäseudulla 1900-luvun loppupuolella. Kansanrunouden, psykologisen trillerin ja kauhun elementtejä sisältävä teos on kertomus osattomuudesta, toteutumattomista haaveista ja näiden aiheuttamasta pahasta.

Lue lisää: Palkittu kirjailija katosi julki­suudesta vuosi­kymmeniksi: Hurja kertomus lapsetto­muudesta on kirja­syksyn tapaus

Vainajaiset-teos on ollut tekeillä yli 20 vuotta. Aika on tuonut siihen omat kerrostumansa, Marja Kyllönen kuvailee.

Kyllösen kolmas romaani oli myös Finlandia-ehdokkaana. Se, että teos ylipäätään valmistui, ei ollut kuitenkaan itsestäänselvää. Kyllösen esikoisteos Lyijyuuma (1997) voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Myös toinen romaani Rikot (2001) sai kehuvia arvioita.

Sitten hän katosi julkisuudesta yli 20 vuodeksi. Syynä oli se, että Kyllösen silloinen kustantamo käytännössä hylkäsi Vainajaiset-käsikirjoituksen vuonna 2006.

”Se oli aivan järkyttävää. Häpesin valtavasti ja itsetunto oli ihan maassa”, hän kuvailee kirjailijaidentiteetin musertumista. ”En nähnyt siinä mitään hyvää, en nähnyt siinä merkitystä.”

"Mutta onneksi kävi niin”, hän sanoo nyt.

Vainajaiset oli vuonna 2006 ihan eri teos, kuin se on nyt. ”Jos se olisi julkaistu silloin, se ei olisi ollut niin rikas, täyteläinen ja moniulotteinen teos.”

Kyllönen on työsti teosta enemmän tai vähemmän aktiivisesti 24 vuotta. Ongelmia oli esimerkiksi kertojan kanssa. Mutta eräällä arkisella kävelyllä se ratkesi: idea tarinan sisällä ja ulkona liikkuvasta ”loiskertojasta” pulpahti päähän Lauri Viidan muistomerkin kohdalla, kirjailija muistelee.

Tätä oivallusta Kyllönen ei olisi keksinyt vuonna 2006. Se vaati hauduttelua. Ajallinen ulottuvuus vaikutti myös teoksen omintakeisen kielen muodostumiseen.

”Näen siellä kerrostumia esimerkiksi Rikot-teoksen ajoilta. Siellä on tosi vanhoja lauseita, joita olen muokannut ja keventänyt sekä ihan uusia viime vuonna kirjoitettuja lauseita. Näen siinä laskostuneena elämäni eri aikakausia, niin kuin se olisi suo tai fossiilin läpileikkaus”, Kyllönen kuvailee.

Kirjailija sanoo, että hänen kielensä on ajan myötä notkistunut ja yksinkertaistunut.

”Enää en kirjoita niin, että jokainen lause olisi taidonnäyte tai arvoitus, sellainen syherö, jossa on sisällä miniatyyri tai runokuva”, hän nauraa.

Kyllösen kielen yhteydessä usein mainitaan, että sen poljento ja kuvat ammentavat kansanrunoudesta. Hieman yllättäen Kyllönen sanoo, että ei ole pahemmin perehtynyt kansanrunouteen.

”Hyvä jos Kalevalan olen joskus lukenut läpi. Epäilen, että se kielen rytmi ja poljento tulevat Kainuusta. Siinä kuuluu se joku Itä-Suomen rytmiikka, joka kumpuaa jostain selkäpiistäni”, nykyään Tampereella asuva kirjailija sanoo.

Kyllöselle oli tärkeää, että Vainajaisissa on pimeyden lisäksi myös huumoria. Hän nautti etenkin teoksessa esiintyvän paikallislehden juttujen kirjoittamisesta: ”Ne oli sellaisia huumoripläjäyksiä, joita kirjoitin ihan kieli poskessa.”

Pahuuden olemusta Kyllönen on joutunut pohtimaan vuosien varrella paljon. Romaani lähti liikkeelle lapsettomuudesta, mutta kasvoi yleisemmäksi vaille jäämisen kokemukseksi, osattomuudeksi. Keskeisiä kasvualustoja pahuudelle teoksessa ovat puhumattomuus sekä tosiasioiden kiistäminen.

”Jotain halutaan ja janotaan, mutta sitä ei tunnusteta tai sanallisteta.”

Tuosta sanomattomasta kasvaa jokin perisynnin kaltainen, kiistämätön korkeampi voima, Kyllönen kuvailee.

Kirjailijalle itselleen hämmästyttävää oli, että Vainajaisiin eksyi myös kauhun elementtejä. ”En ole mikään kauhun lukija enkä edes uskalla katsoa kauhuelokuvia. Jotenkin tarinan hahmot vain puristuvat siihen suuntaan, mihin niiden kuuluu mennä.”

Viime aikojen menestyksestä huolimatta Kyllönen sanoo, että kirjoittaminen tuntuu hänestä edelleen pelottavalta.

”Vaikka on ollut näin huikea syksy ja talvi, Vainajaiset sai tunnustusta ja palkinnon, niin siitä huolimatta joka ikinen kerta, kun istun koneen ääreen, se epävarmuus on läsnä. Että nyt se meni, olen hukannut ääneni ja kadottanut sanani”, Kyllönen kuvailee pelkoajatuksiaan.

”Minulla teksti ei synny niin, että näppäimistö laulaa. Se epävarmuus syö koko ajan, eikä sitä saa missään välissä kokonaan pois.”

Pari hyvää lausetta tai jonkun hienon kuvan rakentaminen saattavat helpottaa oloa loppupäiväksi.

Tällä hetkellä Kyllönen valmistelee romaania, jonka maailmaa hän on ”hellinyt” seitsemän vuotta.

Hän kuvailee olevansa ”erakkokirjailija”. Silti hän sanoo, ettei olisi koskaan uskaltanut ottaa yhteyttä Teokseen ilman muutamaa läheistä ihmistä, jotka ovat auttaneet ja kannustaneet eteenpäin. Myös kustannustoimittaja Päivi Koiviston apu on ollut korvaamatonta, kirjailija kiittää.

Mikä on keskeisin syy siihen, että Kyllönen palasi takaisin kirjailijaksi, pitkän tauon jälkeen ja kirjoittamisen henkisestä raastavuudesta huolimatta?

”Yritin kyllä ikään kuin valita jotain muuta. Oli onneksi lapset ja perhe ja suunnittelin opiskelevani jonkin uuden ammatin. Mutta sitten ajattelin, että kuka tahansa voi tehdä ne muut työt, mutta tämä on lopulta ainoa asia, jonka vain minä voin tehdä omalla tavallani”, Kyllönen sanoo kirjoittamisesta.

”Ehkä se on jokin velka olemassaololle, jollekin luojalle tai kaikkeudelle, suvulle, geeneille, en tiedä mille, mutta jokin kohtalo on sen määrännyt niin, ja tässä suossa sitä sitten ryynätään kainaloita myöten.”