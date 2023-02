Constellationia tekee Breaking Bad- ja Game of Thrones -ohjaaja Michelle MacLaren. Pääosassa on ruotsalainen Noomi Rapace.

Lapissa ja Helsingissä on kuvattu yhtä Euroopan kaikkien aikojen kalleimmista sarjoista. Työnimellä Constellation tehty sarja on tilattu Apple TV+ -suoratoistopalveluun.

Pääosassa on ruotsalaisnäyttelijä Noomi Rapace. Hän on mukana tammi- ja helmikuun kuvauksissa Inarissa ja Ivalossa, kertoo Suomen tuotantopalvelut tarjoavan Film Service Finlandin Anni Wessman.

”Rapace on suuressa osassa nyt kuvattavia kohtauksia”, Wessman sanoo.

Lapissa on myös James D’Arcy, joka on näytellyt Marvel-tuotannoissa sekä Christopher Nolanin Dunkirkissa. Jo elokuussa Helsingissä kävi lyhyellä kuvausrupeamalla Breaking Bad- ja Better Call Saul -sarjoista ja Hollywood-sivuosista tuttu Jonathan Banks.

Oletettavasti Constellation on kokonaisbudjetiltaan suurin sarja tai elokuva, jota Suomessa on koskaan kuvattu. Tarkkaa hintaa ei julkistettu, mutta sen on luonnehdittu olevan Applen toistaiseksi suurin tuotanto Euroopassa. Yksin Suomen-osuuksien budjetti on kuusi miljoonaa euroa.

Työryhmä Suomessa on kuvauspäivästä riippuen peräti 200–220 henkeä. Se on helposti viisinkertainen verrattuna tyypilliseen suomalaisen elokuvan kuvausryhmään.

”Yksi kollega sanoi työryhmän listan perusteella, että tämä on tuotantona samaa luokkaa kuin Tenet”, Wessman suhteuttaa.

Tenet on Christopher Nolanin suurelokuva, jota kuvattiin Virossa vuonna 2019. Kuvauksiin palkattiin myös suomalaista työryhmää. Constellationissa on myös suomalaisnäyttelijä, Wessman paljastaa. Roolin koko on salaisuus.

”Mutta suomalaisnäyttelijä on kuvannut puheroolinsa.”

Lappiin on tultu talvisten olosuhteiden vuoksi. Suomen-osuudet sijoittuvat sarjassa Ruotsiin.

”Metsää, talvimaisemaa, jäätynyttä järveä”, Wessman listaa kohteita, joita varten kuvauspaikat valittiin.

Constellationin kuvaaminen alkoi Saksassa kesäkuussa. Sitä kuvattiin syksyn aikana viidessä eri maassa. Sarjan tuottaa brittiläinen Turbine Studios, sen on kirjoittanut Peter Harness ja pääohjaaja on Michelle MacLaren. Aiemmin MacLaren on palkittu muun muassa Breaking Badista. Hänen ohjaajanpestinsä siihen kattoi 11 jaksoa, enemmän kuin kenenkään muun. MacLaren on ohjannut myös muun muassa Game of Thronesia ja The Walking Deadia.

Lapissa työskentelevät myös sarjan muut ohjaajat, Perikato-elokuvasta tunnettu Oliver Hirschbiegel ja Joseph Cedar.

Constellationin pääosaa näyttelevä ruotsalainen Noomi Rapace nousi Hollywood-tähdeksi kymmenisen vuotta sitten. Vipu oli Stieg Larssonin romaanien särmikkään sankarittaren Lisbeth Salanderin rooli ruotsalaisleffoissa.

Rapace teki isoja rooleja menestyselokuvissa, joita ohjasivat esimerkiksi Ridley Scott (Prometheus) ja Guy Ritchie (Sherlock Holmes: A Game of Shadows). Viime vuosien Rapace-elokuvia ei ole Suomen valkokankailla nähty.

Rapacen ura on nyt taas nousussa. Loppuvuodesta 2022 valmistui suuren budjetin sarja Django. Se perustuu samaan Sergio Corbuccin westerniin, josta myös Quentin Tarantinon Django Unchained ammensi. Uuden italialais-ranskalaisen Djangon nimiroolissa nähdään Matthias Schoenaerts.

Toissa vuonna Rapace näytteli pääosan Valdimar Jóhannssonin ohjaamassa kauhutarinassa Lamb, josta tuli ensin kiitetty festivaalimenestys ja sitten yksi laajimman levityksen saaneista islantilaiselokuvista.

Film Service Finland järjestää Suomen-kuvauksia ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Tehtäviin kuuluvat kuvauspaikkojen etsiminen, logistiikka sekä kuvausryhmän täyttäminen. Esimerkiksi Tampereella vuonna 2020 kuvattua Dual-elokuvaa tehtäessä Yhdysvalloista tulivat vain päänäyttelijät, ohjaaja, kuvaaja ja kuvaajan apulainen.

Työryhmiä työllistävää vaikutusta olennaisempi taloudellinen mittari on se, kuinka paljon rahaa yhteensä jää Suomeen. Constellationin tuotanto käyttää Lapissa paikallisiin palveluihin 1,7 miljoonaa euroa.

Business Finlandin hallinnoima tuotantokannustin on rahoitusväline, jolla houkutellaan ulkomaisia sarja- ja elokuvatuotantoja Suomeen ja pyritään pitämään suuret suomalaistuotannot kotimaassa. Sen piiriin hyväksytyt tuotannot saavat 25 prosenttia käytetystä rahasta takaisin.

Viime vuonna kannustinrahaa jaettiin 20 miljoonaa euroa, joka Business Finlandin mukaan toi Suomeen 80 miljoonan edestä liikevaihtoa. Siitä kansainvälistä pääomaa oli 58 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2017 toimineen järjestelyn luotettavuudesta oli viime vuonna keskustelua, kun sen budjetti loppui kesken kauden. Lisärahoitus järjestyi viiveellä.

”Ulkomaisille asiakkaille on ehdotonta, että on toimiva kannustin”, Wessman sanoo.

”Kannustimen jatkuvuus on tärkeä, ja se mikä jännittää”, on kannustimen vuosibudjetin pysyminen tarpeeksi korkealla tasolla.