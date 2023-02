Elokuvaohjaajan mukaan hänet olisi pitänyt vapauttaa takuita vastaan, koska Iranin korkein oikeus hyväksyi hänen tuomionsa uudelleenkäsittelyn. Viranomaiset ovat kuitenkin estäneet ohjaajan vapauttamisen.

Palkittu iranilainen elokuvaohjaaja Jafar Panahi, 62, on ryhtynyt nälkälakkoon vankilassa Teheranissa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Panahi aloitti nälkälakon vastalauseena Iranin viranomaisten päätökselle, jonka mukaan ohjaajaa ei päästetä takuita vastaan väliaikaisesti vapaaksi odottamaan tuomionsa uudelleenkäsittelyä varten.

Panahi pidätettiin heinäkuussa 2022, kun hän protestoi kahden kollegansa Mohammad Rasulofin ja Mostafa Al-Ahmadin pidätystä Evin-vankilan edustalla Teheranissa.

Panahille kerrottiin tuolloin, että hän joutuisi suorittamaan kuuden vuoden vankeustuomion, jonka teheranilainen tuomioistuin oli alun perin langettanut hänelle vuonna 2010. Lisäksi häneltä kiellettiin elokuvanteko, käsikirjoittaminen, ulkomaanmatkat ja toimittajatapaamiset 20 vuoden ajaksi.

Panahi kannatti opposition protesteja, minkä vuoksi hänet tuomittiin vuonna 2010 ”kansallisen turvallisuuden vastaisista toimista” ja ”hallituksen vastaisesta propagandasta” kuudeksi vuodeksi vankilaan. Myöhemmin ohjaajan vankeus muutettiin kansainvälisestä painostuksesta kotiarestiksi.

Panahin vaimo Tahereh Saeidi ja hänen poikansa Panah Panahi julkaisivat Instagramissa miehensä kirjoittaman lausunnon keskiviikkona, kertoo The Guardian.

Lausunnon mukaan Panahin asianajaja oli lokakuussa 2022 esittänyt korkeimmassa oikeudessa, että elokuvaohjaajan tuomio on vanhentunut ja heinäkuussa tapahtunut pidätys täten laiton. Tuolloin Panahille myönnettiin lupa hakea tuomion uudelleenkäsittelyä, jonka olisi automaattisesti pitänyt johtaa siihen, että ohjaaja vapautetaan takuita vastaan. Tämän Iranin viranomaiset ovat kuitenkin nyt estäneet.

"Lain mukaan minut olisi pitänyt vapauttaa takuita vastaan sen jälkeen, kun uudelleenkäsittelyä koskeva pyyntöni oli hyväksytty, mutta tapaukseni käsittelyä on viivytetty yli 100 päivää", Panahi kirjoittaa nyt Reutersin mukaan kirjeessään protesteja tukevalle Hrana-uutistoimistolle.

Panahi on palkittu useaan otteeseen Cannesissa. Hän on Abbas Kiarostamin ohella Iranin tunnetuin elokuvaohjaaja. Panahin tuomiota dokumentaarisesti käsittelevä This Is Not a Film salakuljetettiin Iranista Cannesin elokuvajuhlille kakkuun leivotussa muistitikussa vuonna 2011.

Jafar Panahi vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla vuonna 2006.