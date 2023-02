Jazzsarjassa palkittu saksofonisti Juhani Aaltonen on vanhin ehdokassarjan Emman saanut artisti.

Perjantai-iltana Helsingin jäähallissa jaetut äänitealan Emma-palkinnot menivät pääosin ennakkosuosikeille.

Tänä vuonna neljässä ehdokassarjassa mukana ollut Bess vei palkinnon kolmessa sarjassa, ja lisäksi hän sai Emman vuoden striimatuimmasta kotimaisesta kappaleesta, joka on UMK-hitti Ram pam pam.

Sama kappale palkittiin myös vuoden biisinä, ja Bess voitti myös vuoden artistin ja Vuoden pop -sarjan Emman.

Lue lisää: Bess on Suomen kuumin uusi pop­artisti, mutta hänellä on toinenkin suunnitelma

Toinen menestyjä oli odotetusti Gettomasa, jonka Vastustamaton sai palkinnon vuoden albumin ja vuoden rap/r&b:n sarjassa. Kolmannen Emman Gettomasa sai koska Vastustamaton oli viime vuoden myydyin albumi.

Gettomasa oli ehdolla myös vuoden biisin sarjassa Shampanjadieetillä-hitillään, mutta joutui taipumaan Bessin Ram pam pamille.

Lue lisää: Laskut olivat kuukausia myöhässä, kun Aleksi Lehikoinen päätti, että räpistä tulee ammatti – Näin syntyi Gettomasa, jonka puheita kummastelee koko Suomi

Yllättävämpi voittaja oli Pehmoaino, joka vei vuoden tulokkaan Emman. Sarjan ennakkosuosikkina pidettiin Bessiä.

Vuoden tulokas -ehdokkaista Pehmoaino oli myös tuoreimpia. Ehdolla olleista Bessin lisäksi myös Kuumaa ja Ege Zulu olivat julkaisseet albumin jo aiempina vuosina. Pehmoainon ensimmäinen ep ilmestyi maaliskuussa 2022. Pehmoainon toinen Emma tuli vuoden alternative -sarjassa

Tänä keväänä UMK:ssa ehdolla oleva Kuumaa palkittiin vuoden yhtyeenä, ja vuoden rock -sarjan Emman sai Litku Klemetti albumilla Asiatonta oleskelua.

Juhani Aaltonen esiintyi Pori Jazzissa viime kesänä.

Palkittujen joukossa oli myös pitkän päivätyön tehneitä artisteja. Vuoden metalli -Emman sai Amorphis albumilla Halo, joka on kansainvälisestikin menestyneen yhtyeen neljästoista albumi.

Vielä pidemmän uran on tehnyt vuoden jazz -sarjan voittaja, yhdessä Plop-trion kanssa Plop & Junnu -albumista palkittu saksofonisti ja huilisti Juhani ”Junnu” Aaltonen.

Emma-gaalassa on palkittu vuosien mittaan pitkän uran tehneitä suomalaisia musiikintekijöitä erikois-Emmoilla, mutta 87-vuotias Aaltonen on tiettävästi vanhin artisti, joka on saanut palkinnon varsinaisessa ehdokassarjassa.

Elämäntyöstä annettavan erikois-Emman sai tänä vuonna Virve ”Vicky” Rosti.

Artistien taustajoukoista kahdella Emmalla palkittiin tuottaja ja lauluntekijä Jonas Olsson, joka sai vuoden tuottajan ja vuoden musiikintekijän palkinnon. Kultainen Emma -erikoispalkinto myönnettiin tänä vuonna Tapio Korjukselle, joka on toiminut vuodesta 1971 asti kotimaisella musiikkialalla muun muassa levytuottajana, managerina ja erilaisissa luottamustehtävissä

Vuoden klassisen Emman saivat Lapim kamariorkesteri ja John Storgårds, vuoden iskelmä oli Olli Halosen Pohjola, vuoden lastenlevy Megasakin Siili beatboksaa ja vuoden etno-Emman sai Bergå Folk Project. Kriitikoiden valinta -sarjassa palkittiin rap-artisti Pesso albumista 33.

Gaalassa jaettiin myös yleisöäänestyksellä valittu Emma-palkinto, jonka sai Sexmane.