Jälleen kerran tavis ja julkkis rakastuvat. Tosin 1990-luku on vaihtunut 2020-luvun sähäkämpään maailmaan, ja nyt taviksena on nainen, julkkiksena mies.

Vuonna 1999 valmistunut Notting Hill on romanttisten komedioiden kermaa. Elokuvassa Hugh Grantin esittämä nukkavieru kirjakauppias hurmaa Julia Robertsin amerikkalaisen filmitähden ja rakastuu siinä sivussa itsekin. Kaksi erilaista maailmaa kohtaa epätodellisella tavalla – siis silkkaa fantasiaa fantasian päälle.

Brittiläistä romanttista komediasarjaa Starstruckia ei ehdi katsella pitkälle, kun Notting Hill tulee mieleen. Enkä sano tätä pahalla. Tunnelma ja asetelma ovat hyvin samankaltaiset, mitä nyt 1990-luku on vaihtunut 2020-luvun sähäkämpään maailmaan ja taviksena on nainen, julkkiksena mies.

Eikä rakkaustarinan alkukaan ole ihan yhtä siisti ja kiltti: pääparin yhteinen taival alkaa hämyisestä ja nuhjuisesta yhden illan jutusta uuden vuoden aattona krapuloineen kaikkineen.

Starstruckin lämmin sydän on sen sanavalmis päähenkilö Jessie, jota esittää sarjan luonut Rose Matafeo. Uusiseelantilainen Matafeo on tehnyt nousujohteista uraa komedian puolella, ja Starstruck on selvä läpimurto. Sarjasta on tekeillä jo kolmas kausi.

Kolmenkympin korvilla oleva Jessie asuu Lontoossa, elelee sinkkuelämää ja työskentelee elokuvateatterissa ilman sen suurempia suunnitelmia. Eikä mikään varsinaisesti muutu, kun hän tutustuu leffatähti Tomiin (Nikesh Patel). He törmäävät toisinaan, mutta asiat eivät ota muuttuakseen sen vakavammaksi.

Ykköskaudella ihastus etenee vuoden kierron mukaan, kakkoskaudella jaksot saavat potkua tupareiden, ystävänpäivän ja hautajaisten kaltaisista tapahtumista.

Kaiken hapuilun kuvaukseen on sarjamuodossa mahdollista tuoda huomattavasti enemmän sävyjä kuin romanttisissa komediaelokuvissa, jotka etenevät usein hyvin tyypillisen kaavan mukaan.

Jännite – ja samalla myös iso osa komediaa ainakin ensimmäisellä kaudella – perustuu pääparin erilaisiin maailmoihin. Jessien paras ystävä Kate kiteyttää asian purevasti: ”Hän on kuuluisa näyttelijä ja sinä pieni mitätön rotta.”

Mutta tarkemmin ajateltuna kuilu näkyy vain muiden silmissä. Kuten Notting Hillissä, myös Starstruckissa ihmiset ympärillä vauhkoontuvat, mutta pääpari yrittää pitää pään kylmänä. Tomin julkkisstatus nousee esiin, kun Jessien kaverit menevät noloiksi tai tuntemattomat änkeävät yhteiskuviin.

Kakkoskaudella tarinaa syvennetään, ja Tominkin elämästä ja siihen kuuluvista ihmisistä saadaan tietää hieman lisää. Silti keskittyminen pysyy pääparissa. Erityismaininnan ansaitsee sarjan ”kolmas päähenkilö” Kate (Emma Sidi), jonka läsnäolo rikastuttaa Jessienkin hahmoa.

Sarjan ”kolmas päähenkilö” on Jessien (Rose Matafeo, vas.) paras ystävä Kate (Emma Sidi).

Käsikirjoittajilta Matafeolta ja Alice Sneddeniltä on hyvä veto, että Jessien suhtautuminen suhteeseen on yhdistelmä viiltävää itseironiaa ja toiveikkuutta. Ja oikeastaan se on Jessie, joka pitää saada vakuuttumaan rakkauden mahdollisuudesta, ei Tom.

Erinomaisen sarjan täydentää brittimuusikko Fat Segalin musiikki. Hänen ryöpsähtelevää musiikkiaan kuultiin aikoinaan myös Skins-sarjassa.

Starstruck, HBO Max.