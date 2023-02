Mukana on musiikintekijöitä laidasta laitaan.

Musiikin tekeminen on usein mysteeri tekijöille itselleenkin. Pasi Kostiaisen toimittama podcast Säv.San.Sov. pyrkii valottamaan musiikin tekemisen ihmettä.

Sarja on alkanut jo vuonna 2017, ja jaksoja on takana jo yli viisikymmentä. Mukana on musiikintekijöitä laidasta laitaan: poppareita, rokkareita, räppäreitä ja jatsareita, mutta myös elokuvasäveltäjiä ja klassisen koulutuksen saaneita nykymusiikin tekijöitä. On eläviä legendoja, kuten Ismo Alanko, Pedro Hietanen, J. Karjalainen tai Kauko Röyhkä, mutta myös tuoreempia tekijöitä.

Parhaimmillaan jaksoissa päästään huomattavasti syvemmälle kuin perusmusiikkijournalismissa. Jaksot voisivat toki olla pidempiäkin, koska monella haastateltavalla tarinaa tuntuu piisaavan. Haastattelujen tunnelma on vapautuneen välitön.

Kostiaisen avainkysymys vierailleen on: ”Miten musiikki tuli elämääsi?” Muita kysymyksiä ei oikeastaan edes tarvittaisi, sillä kiehtovinta kuunneltavaa on juuri tulevien musiikintekijöiden varhaiset vaiheet. On hauskaa huomata, että eteerinen tositaiteilija on saattanut alun alkaen ponnistaa aivan samoista lähtökohdista kuin häpeilemättömän käyttömusiikin tekijä.

Musiikkia tässä sarjassa ei valitettavasti kuulla ollenkaan. Musiikin käyttäminen vapaan kentän podcasteissa onkin tekijänoikeuskysymysten takia käytännössä mahdotonta.

Ja siitä Säv.San.Sov.-podcastin kustantanut Teosto saa kiittää lähinnä itseään.

Säv.San.Sov. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.