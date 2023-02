Surutyötä tekevästä terapeutista ja hänen työtovereistaan kertova Shrinking peesaa After Lifea ja seuraa tv-sarjojen pidempää terapiatrendiä.

Leskimies Jimmy (Jason Segel) on ammatiltaan terapeutti, jenkkiläisittäin shrink, eli kallonkutistaja. Jimmystä ja hänen lähipiiristään kertova Apple TV+:n draamakomediasarja on saanut sanaleikkiin perustuvan nimen Shrinking, joka toisaalta tarkoittaa terapeuttina työskentelyä, toisaalta kutistumista tai kutistamista.

Jimmyn vaimon kuolemasta on kulunut noin vuosi. Leskiterapeutti turruttaa suruaan käyttämällä sekalaisia päihteitä ja maksamalla yöseurakseen prostituoituja – huolimatta siitä, että kotona asuu myös teini-ikäinen tytär Alice (Lukita Maxwell). Naapurin kotirouva Liz (Christa Miller) on joutunut paitsi sietämään öistä mekkalaa myös asettumaan eräänlaiseksi sijaisäidiksi.

Eräänä krapulaisena aamupäivänä Jimmy päättää ottaa uuden suunnan työssään. Loputtoman ymmärtämisen sijaan hän alkaa kertoa potilailleen suoraan, mitä ajattelee heidän paikallaan jumittavista ajattelutavoistaan ja elämäntilanteistaan.

Asetelma, jossa surun murtama mies ryhtyy laukomaan totuuksia, on lainattu Ricky Gervaisin sarjasta After Life (2019–2022), jota itse pidin enimmäkseen laskelmoituna, monet erinomaisena.

Samalla Shrinking seuraa pidempää tv-trendiä, jossa terapeutti on keskeinen osa sarjakerrontaa. Kuuluisimpiin esimerkkeihin lukeutuvat amerikkalaistuotannot Sopranos (1999–2007), jossa mafiapomo joutui turvautumaan psykiatriin, ja Terapiassa (In Treatment, 2008–2010, 2021), yksi israelilaisen Be Tipul -sarjan (2005–2008) paristakymmenestä ulkomaisista versioista.

Shrinkingin ovat luoneet brittikoomikko Brett Goldstein ja muun muassa Ted Lassosta tunnettu amerikkalainen Bill Lawrence sekä pääosan Jason Segel.

Harrison Ford palasi viime vuonna pitkän elokuvauran jälkeen tv-rooleihin. Hänet nähdään parhaillaan pääroolissa myös 1923-lännensarjassa Sky Showtimella.

Segelin puolihämillinen näyttelemistyyli sopii periaatteessa Jimmyn rooliin hyvin, mutta siellä täällä hän päätyy painottamaan tilanteiden koomisuutta liikaa.

Jimmyn työtovereita esittävät Harrison Ford ja Jessica Williams. Elokuvatähti Ford tekee vakavamielisissä kohtauksissa uransa parasta työtä draamanäyttelijänä, mutta koomiset sujuvat nahkeammin. Williamsin intoileva ja eläväinen Gabby on ennen kaikkea mukana piristämässä tunnelmaa.

Keskeiseen osaan nousee myös Sean (Luke Tennie), väkivaltaisuudesta kärsivä Afganistanin sodan veteraani, yksi potilaista, joiden kohdalla Jimmy luopuu perinteisestä terapeutin roolistaan. Älykästä käsikirjoittamista on, että potilaiden päästäminen liian lähelle johtaa ongelmiin terapiatyössä.

Jimmyn Alice-tytär (Lukita Maxwell) tekee surutyötä vallan toisella tavalla kuin isänsä.

Shrinkingissä on samantapaista suruheruttelua kuin After Lifessa, mutta se on annosteltu tiiviimpiin kohtauksiin. Tipan nosto silmään onnistuu pari kertaa, yllätysvuorosanalla.

Jimmyn ahdistus toimii alussa huumorin dynaamisena vastakappaleena, mutta viidenteen jaksoon mennessä meno näyttää tavanomaistuvan. Sarjanimen sanaleikki päätyy osoittamaan vain terapiatyön suuntaan – tai kerronnan särmikkyyden supistumiseen.

Shrinking, Apple TV+ (K12)