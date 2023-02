Lääketiedettä opiskelevien veljesten muodostama Off & Out -kaksikko tähtää kärsivällisesti kansainvälisille hittilistoille ja suurempiin tuotantoihin.

Off & Out -nimeä käyttävät oululaisveljekset Samuel ja Mikael Haataja olivat mukana tekemässä nigerialaisen Burna Boyn Last Last -kappaletta.

Maanantaina aamuyöstä Suomen aikaa Yhdysvalloissa jaetaan taas äänitealan Grammy-palkinnot. Suurinta huomiota ennakkoon on herättänyt näyttävää paluuta tekevä Beyoncé, joka on ehdolla yhteensä yhdeksässä eri sarjassa.

Ehdokasjoukossa on paljon muitakin tuttuja nimiä, kuten Harry Styles, Bad Bunny, Adele ja 40 vuoden tauon jälkeen uutta musiikkia julkaissut Abba.

91 palkintosarjan ehdokkaiden joukosta löytyy myös suomalaisten tekijöiden työn jälkeä.

Nigerialaistähti Burna Boy on ehdolla Global Music -kategoriassa sekä parhaan albumin että parhaan kappaleen palkinnon saajaksi. Burna Boyn ehdokaskappale on maailmalaajuiseksi hitiksi noussut Last Last, jonka kirjoittajiksi on merkitty Burna Boyn eli Damini Ogulun itsensä lisäksi yhteensä yhdeksän muuta lauluntekijää.

Heidän joukossaan ovat Santeri Kauppinen, Robert Laukkanen, Samuel Haataja ja Mikael Haataja. MD$-nimimerkillä tunnettu Kauppinen on ollut aiemmin mukana tekemässä kappaleita muun muassa G-Eazylle, Megan Thee Stallionille ja Normanille. Hän oli mukana myös vuonna 2017 Grammy-ehdokkaana olleen 6lackin albumin tekijäjoukossa.

Viides suomalainen Burna Boyn albumin biisintekijäjoukossa on Danitello-nimellä musiikkia tekevä Daniel Okas.

Off & Out -nimeä käyttävät oululaisveljekset Samuel ja Mikael Haataja ovat nousseet parin viime vuoden aikana vahvasti mukaan Kauppisen luotsaamaan tekijäryhmään.

He aloittivat yhdessä Kauppisen ja Laukkasen kanssa vuonna 2020 Gettomasan albumilla Kalamies.

”Nykyisin noin 95 prosenttia kaikesta mitä teemme, suuntautuu ulkomaille”, Mikael Haataja arvioi.

Kitaransoittoa nuorempana opiskelleet Haatajat ovat erikoistuneet biisintekijöinä melodioihin ja harmonioihin. Nykyaikaisessa popsäveltäjän tiimityössä alkuperäiset melodiat ja sävellysideat siirtyvät eteenpäin muiden säveltäjien ja tuottajien käsiteltäväksi, ja lopullinen kappale voi olla tunnelmaltaan hyvin erilainen alkuperäiseen melodiaan verrattuna.

”Se onkin tässä hauskin puoli, kun saa lopulta kuulla, että tästä tulikin tällainen”, Mikael Haataja sanoo.

Samalla biisintekijän työhön kuuluu kärsivällisyys ja sitkeys. Off & Outin tuotannosta suurin osa jää projekteihin, jotka eivät koskaan päädy ihmisten kuultavaksi. Joku idea saattaa jäädä hautumaan toisen tuottajan kovalevylle ja ilmestyä yhtäkkiä jonkin artistin kappaleen osana.

Mikael Haataja arvioi, että Off & Out on tähän mennessä tehnyt 1 500–2 000 eri asteista teosta, joista runsaat 30 on päätynyt osaksi julkaistua kappaletta.

”Mitä enemmän saa töitään läpi, sitä paremmat mahdollisuudet on saada itselleen enemmän vastuuta kokonaisuudesta.”

Näkyvyys ja julkaistut työt parantavat myös lauluntekijän neuvotteluasemia rahanjaossa. Varsinkin kansainvälisissä tuotannoissa biisinikkarin tulo koostuu usein ennakkomaksuista, ja jos kappale menestyy riittävän hyvin, tekijänoikeustuloa alkaa tulla lisää.

Mikael ja Samuel Haataja opiskelevat musiikinteon ohessa lääketiedettä. Yhdistelmä on toiminut tähän mennessä hyvin. Musiikin tekijöinä he viihtyvät parhaiten taustajoukoissa.

”Ei meillä ole ollut halua esiintyä ja ryhtyä artisteiksi. Taiteenlajina biisien tekeminen ja tuottaminen kiinnostaa eniten”, Mikael Haataja sanoo.