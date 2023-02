Maija Blåfieldin teokset ovat fantastisia sanan useammassa merkityksessä.

Kuvataide

Maija Blåfield: Tarinoita tienpientareelta 5.3. saakka Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Avoinna ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Millaisessa todellisuudessa elämme? Mitä maailmasta voi ylipäätään tietää? Entä jos muistotkin valehtelevat?

Maija Blåfield (s. 1973) käsittelee liikkuvan kuvan teoksissaan perustavanlaatuisia ja kiehtovia kysymyksiä kevyellä ja kuplivan mielikuvituksellisella otteella – kuin ohimennen ihmetellen ja samalla niiden ääreen pohdiskelemaan pysähtyen. Blåfieldilla on erityinen kyky punoa yhteen arkisia ja ihmeellisiä hetkiä, oli hänen katseensa kohteena 150 vuotta kaivossa viettänyt ankerias, itseään ihmiskunnan pelastajana pitävä skitsofreenikko tai suomalainen metsä.

Nyt Taidehallissa pääsee näkemään hänen teoksiaan 20 vuoden ajalta.

Kun useamman elokuvan kesto on puolesta tunnista tuntiin, voi tehdä mieli katsoa teoksista vain pätkiä sieltä täältä. Blåfieldin omaäänisestä, dokumentaarista ja maagista yhdistävästä kerrontatavasta saa toki kiinni lyhyemmälläkin vilkaisulla, mutta teosten katsominen ja tarinoihin uppoutuminen kannattaa.

On kutkuttavaa seurata, kuinka eri puolilta maailmaa tallennetut kuvat ja otot kasvavat tarinoiksi tai saavat odottamattomia asiayhteyksiä.

Teosten toistuvana teemana näyttäytyy se, miten katsomistapa ja mielikuvat muuttuvat uuden tiedon tai tarkemmin katsomisen myötä. Lumikasaa tienposkessa katsoo eri tavalla, kun kuulee sen sijaitsevan jäätikön reunalla, 25 astetta keskimääräistä lämpimämpänä päivänä. Vehreä metsä näyttää koskemattomalta ja loputtomalta, kunnes toinen kuvakulma paljastaa, että kyseessä on vain kapea, istutettu metsäkaistale pellon reunan ja hakkuuaukean välissä.

Taidehallissa ensiesityksensä saava Scenic View (2023) tekee näkyväksi sen, millä tavalla luontodokumentitkin rakennetaan: lavastetaan, rajataan ja sommitellaan.

Maija Blåfield: Scenic View 2023

Karhu syö kaikessa rauhassa mustikoita ja käy kieriskelemään mättäille. Luontodokumentin idylli rikkoutuu, kun kerrotaan, miten karhu on houkuteltu kuvauskojun edustalle – eikä edes syö mustikoita vaan varpujen sekaan ripoteltuja koiranraksuja.

Nelikanavainen, näyttävästi installoitu Scenic View kuvaa ihmisen tapaa katsoa ja muokata maisemaa. Luonnontilainen metsä näyttäytyy satuhahmona jo harvinaisuutensa puolesta, mutta Blåfield onnistuu välittämään metsän taianomaisuutta myös sen kauneuden, kauhun ja pauhun muodossa, kun siellä alkaa tapahtua kummia.

Voisi sanoa, että Blåfieldin teokset ovat fantastisia sanan useammassa merkityksessä, niin vaikuttavia ja mielikuvituksellisia ne ovat.

Palkitussa The Fantastic -elokuvassa (2020) äänessä ovat entiset pohjoiskorealaiset, jotka kertovat siitä, millaista on ollut kuvitella muuta maailmaa katsomalla suljettuun maahan salakuljetettuja elokuvia. Kun yhteyttä ulkopuolelle ei ole, on vaikea tietää, mikä on totta, mikä fiktiota: Osoitetaanko Amerikassa hellyyttä halailemalla avoimesti? Lähetetäänkö avaruuteen siirtokuntia? Ovatko Matrixissa nähdyt kännykät olemassa?

Maija Blåfield: The Fantastic 2020

Kuvakerronnaltaan The Fantastic on levollinen, ja visuaaliset viittaukset haastateltujen kuvailemiin elokuviin ovat hienovaraisia. Kaupunkinäkymät ja maisemat Pohjois-Koreasta ja sen raja-alueilta toistuvat hiljaisina ja harmaina. Välillä ne vääristyvät epätodellisiksi kuin vioittuneella vhs-nauhurilla toistettuna.

Myös Yle Areenassa katsottavissa oleva The Fantastic ei ole niinkään elokuva Pohjois-Koreasta. Sen sijaan se käsittelee laajemmin todellisuuden monitulkintaisuutta, tietoa ja sen puutetta, mielikuvitusta sekä sitä, miten käsitykset todellisuudesta rakentuvat. Blåfield viittaa filosofi Tzvetan Todorovin ”fantastisen” määritelmään. Fantastisessa kertomuksessa selittämättömät tapahtumat pakottavat lukijan epäröimään luonnollisen ja yliluonnollisen selityksen välillä.

Halu ymmärtää, miten muut maailman näkevät ja kokevat, on läsnä myös dokumenttielokuvassa Maailmaa pelastamassa (2005), jota varten Blåfield kuvasi ystäväänsä Marcel Bloemendalia viiden vuoden ajan.

He matkustavat yhdessä, tapaavat ihmisiä, osallistuvat mielenosoituksiin sekä käyvät pesulassa, kirpputorilla ja ennustajan luona. Bloemendal kertoo omin sanoin siitä, millaista on olla filosofinen nero, jonka tulee pelastaa ihmiskunta. Dokumentin vanhimmista kuvatuista kohtauksista on jo yli 20 vuotta aikaa, mutta huoli maailman tilasta ja toive rauhasta pysyvät ajankohtaisina.

Blåfieldin Maailmaa pelastamassa -teoksessa nähdään hänen ystävänsä.

Bloemendal kertoo myös skitsofreniastaan ja siitä, miten diagnoosi vaikuttaa hänen elämäänsä. Erityisen kauniisti hän sanallistaa sen, miten todellisuuksia on monenlaisia, ja vaikka hänen todellisuutensa ehkä poikkeaa paljonkin jonkun toisen ihmisen näkemyksistä ja kokemuksista, se on myös osa todellisuutta. Blåfield kuvaa ystäväänsä uteliaisuudella, lämmöllä ja herkkyydellä.

Siitä, miten todellinen on ihmeellistä, muistuttaa Bloemendalin lisäksi oikeastaan koko Blåfieldin näyttely.