Kännykkään tulvi satoja viestejä ja vastaamattomia puheluita. Kaksi vuotta sitten ruotsalaisen näyttelijä-koomikko Bianca Kronlöfin puhelin oli räjähdyspisteessä. Hän oli hetkeä aiemmin julkaissut Instagram-tilillään kolme avointa kirjettä, joissa hän kritisoi koomikkoalaa seksismistä ja hiljaisuuden kulttuurista.

Ruotsissa syntyi kohu. Media janosi lisää kommentteja. Lopulta Kronlöf vaikeni, koska tarvitsi aikaa rauhassa muotoilla, mitä oikein oli tapahtumassa.

Lopulta syntyi kirja (Brev till mannen, 2021), johon Kronlöf kirjoitti kirjeitä tapaamilleen miehille.

Sen esipuheessa hän sanoo: Eräs alituinen kommentti, jota kuulen jatkuvasti sekä yksityiselämässäni että töissä (varsinkin koomikoilta, jotka keskustelevat vitseistään), kuuluu näin: ”Eihän nykyään uskalla sanoa enää yhtään mitään!”

Yleensä lausahduksen kuuleminen raivostuttaa Kronlöfiä. Hän kertoo kuitenkin halunneensa tällä kertaa ottaa tuon pelon ja epävarmuuden todesta.

”Haluan keskustella kanssasi rauhallisimmalla mahdollisella tavalla. Siksi olen kirjoittanut sinulle muutamia kirjeitä”, Kronlöf sanoo miehille osoitetussa kirjassaan.

”Monet naiset sanoivat, uskotko edes itse, että miehet alkavat lukea kirjaa”, Kronlöf kertoo HS:lle videohaastattelussa.

Jo pelkästään se, että sanoo haluavansa puhua miesten kanssa tasa-arvotaistelusta, saa Kronlöfin mukaan usein reaktion: ”Jaaha, nyt sä tulet huutamaan mulle, että vika on minussa.” Mutta ei kirjani ole aggressiivinen, Kronlöf sanoo.

”Se ei yritä yhtään olla ironinen tai ilkeä. En halua mitään pahaa, vaan haluan, että miehet tulevat tähän mukaan, koska heitä tarvitaan. Jos naiset voisivat vetää tasa-arvotaistelua yksin ja päästä siihen, se olisi jo tehty. Sitä on yritetty satoja vuosia.”

Kronlöf on kuullut, että jotkut miehet ovat ostaneet ja jakaneet kirjaa esimerkiksi työkavereilleen ja futisporukalleen.

”Jos naiset voisivat vetää tasa-arvotaistelua yksin ja päästä siihen, se olisi jo tehty. Sitä on yritetty satoja vuosia”, Bianca Kronlöf sanoo.

Kronlöf antaa haastattelun sujuvalla suomen kielellä. Hän on perinyt vahvan suomalaisen identiteetin vanhemmiltaan, jotka ovat kotoisin Vaasasta. Näyttelijä puhuu suomea myös omalle tyttärelleen, jonka ensimmäinen sanakin oli nenä.

Ruotsinsuomalainen Kronlöf on kotimaansa näkyvimpiä uuden sukupolven feministejä.

Hänet tunnetaan esimerkiksi suositusta Youtube-hahmostaan Snubbenista (suom. jätkä). Rasismia ja seksismiä havainnollistavassa videosarjassa Snubben kommentoi erilaisia asioita lausahduksilla, joita Kronlöf on kuullut tosielämässä nuorten miesten laukovan baarissa. Hänet tunnetaan myös sisarensa Tiffany Kronlöfin kanssa tekemästään feministisestä huumorista.

Sisarukset Tiffany ja Bianca Kronlöf tunnetaan omaperäisestä, ronskista ja feministisestä satiirisarjastaan Full Patte (SVT Play). Se valittiin Ruotsissa vuoden komediasarjaksi vuonna 2016.

Kronlöfin kirja on oikeastaan suoraa jatkoa uralle. Helmikuun alussa suomeksi nimellä Kirjeitä miehille (Into) julkaistu kirja sisältää suorasukaisia ja rehellisiä tekstejä seksistä, väkivallasta ja maskuliinisuudesta muun muassa Yhden yön jutulle, Syntymättömälle pojalle, Isälle, Löysälle ja kovalle sekä Tyttöystäväänsä lyövälle miehelle.

”Miksi tulkitset väkivaltaa vastaan ja tasa-arvon puolesta käytävän taistelun miesvihaksi? Tämä on suunnattoman kiinnostavaa. Minä sanon ’Naiset ovat samanarvoisia kuin miehet’, ja sinä kuulet ’vihaan miehiä’”, Kronlöf kirjoittaa kirjeessään Hämmentyneelle, joka luulee feministien vihaavan miehiä.

Feminismi ei ole kamppailu miehiä vastaan, se on kamppailua patriarkaattia vastaan, hän muistuttaa.

”Monet miehet sekoittavat seksuaalisen halunsa seksismiin. Se, että sinua panettaa, ei tee sinusta seksistiä. Se, että joku ihminen kiihottaa sinua, ei merkitse, että halveksut tätä. Himollasi ei ole mitään tekemistä sorron kanssa. Samalla tavalla minun himollani ei ole mitään tekemistä sen kanssa, minkä arvoinen olen.”

Tämä lainaus on puolestaan kirjeestä Yhden yön jutulle, joka sanoi Kronlöfille ”En halua mennä kanssasi sänkyyn, koska arvostan sinua”, kuvitellen sen olevan kohteliaisuus.

Bianca Kronlöfin mukaan koomikoita pidetään yleensä hyvinä tyyppeinä ja helposti ajatellaan, että hauska tyyppi on automaattisesti kiltti. ”Sehän ei ole välttämättä totta. Näissä ryhmissä on aika paljon pimeyttä.”

Ihmiset pitävät Kronlöfiä rohkeana, mutta hän itse ei koe niin.

”Pelkään tosi paljon, ja olen oikeasti aika ujo ihminen. Mutta jos jostain asiasta tulee tunne, että tämä on väärin, ajattelen, että pitääkö minun olla sellainen ihminen, joka ei sano mitään. Haluanko olla se tyyppi?”

Etenkin häntä hermostutti hyökätä oman alansa kimppuun avoimilla kirjeillä. Sillä on ollut seurauksensa.

”Huomaan, että olen menettänyt töitä. Minua ei pyydetä enää mukaan.”

Tilanne on pysynyt samana kaksi vuotta. Kronlöf sanoo ihmisten luulevan, että hän on lopettanut stand up -keikkojen tekemisen omasta tahdostaan, kun häntä ei ole nähty festivaaleilla.

”Olen ensisijaisesti näyttelijä ja teen stand upia silloin kun itse haluan ja yleensä paikoissa, joissa on hyvää energiaa. Useimmiten teen töitä siskoni kanssa. Olen sellaisessa asemassa, ettei minulle ole tärkeää, pidetäänkö minusta. Siksi ehkä myös uskalsin.”

Göteborgissa opiskelleen Bianca Kronlöfin tie näyttelijäksi oli pitkä. Hän haki yhdeksän kertaa eri teatterikorkeakouluihin, myös Helsinkiin, ennen kuin ovet avautuivat. Koomikko hänestä tuli vähän vahingossa vasta opiskelujen jälkeen, kun hän alkoi julkaista Facebookissa kavereilleen Snubben-videoita. Yhtäkkiä hahmon suosio räjähti.

”Sitten sain puhelinsoiton, jossa tarjottiin stand up -keikkaa: ’Saat 20 minuuttia, mutta tule sen hahmon kanssa.’ Ajattelin, että kuolen, en uskalla. Sitten mietin, että se jätkä ei sanoisi niin, joten vastasin ’kivaa, tietysti tulen’, laitoin luurin kiinni ja olin oksentaa.”

Bianca Kronlöfin koomikkoura käynnistyi kymmenisen vuotta sitten Snubben-hahmosta. Siitä tuli niin suosittu, että Kronlöfiä pyydettiin esittämään hahmolla stand upia.

Kronlöf on liikkunut vahvasti feminististen teemojen maailmassa huumoria tai teatteria tehden viimeiset kymmenen vuotta.

”Kun olen katsonut yleisöäni, 80 prosenttia siitä on ollut naisia ja vain 20 prosenttia miehiä. Olen miettinyt, miten voisin tehdä tämän saman vain näille jätkille ja niin, että heillä on sellainen fiilis, että he ovat tervetulleita.”

Kirja on yksi vastaus siihen. Kronlöfistä onkin vaivihkaa tullut Ruotsissa eräänlainen feministinen opettajahahmo miehille.

Hän kertoo, että jotkut miehet tulevat suoraan juttusille eri tilanteissa, osa kirjoittaa hänelle salaa viestejä, joissa he kyselevät neuvoa mitä moninaisimpiin feministisiin teemoihin liittyen, esimerkiksi: ”Aina kun sanon näin, menee väärin, miksi?” Kronlöf arvelee kynnyksen lähestyä häntä olevan matala siksi, että hän tekee aiheesta räväkkää huumoria.

”He odottavat, että muut miehet menevät ensin pois, ja kysymykset ovat aina suurin piirtein samoja. Kirjastani voi nyt lukea nopeat perusvastaukset niihin.”

Viime kesänä Kronlöf esiintyi ensimmäistä kertaa stand up -urallaan pelkälle miesyleisölle, kaikkiaan neljästi. Hän on kuvaillut sitä yhdeksi vaikeimmaksi ja tunteellisimmaksi asiaksi, mitä hän on koskaan tehnyt.

”Te ehkä haluatte kysyä minulta, miksi kaikki feministit ovat aina vihaisia, ja oletteko te vihaisia siksi, että olette rumia? Ei, kaikki feministit eivät ole rumia, mutta kaikkien feministien pitää olla vihaisia. Miksi te ette itse ole vihaisia? Ja vielä tärkeämpää: miksi te ette ole surullisia?” Kronlöf kysyy miehiltä esityksen loppupuolella ja pyyhkii kyyneleitä.

Tv-ruudulla näkyy, miten yleisössä istuvien miesten ilmeet ovat muuttuneet vakaviksi.

Bianca Kronlöf odottaa toista lastaan, jonka pitäisi syntyä aivan näinä päivinä. Esikoinen, tytär, syntyi vuonna 2020. Kronlöf on kertonut aikovansa puhua tyttärelleen seksistä ja seksuaalisesta väkivallasta jo varhain.

Kronlöf on sitä mieltä, että emme voi puhua miesten väkivallasta naisia kohtaan, ellemme puhu myös miesten väkivallasta miehiä kohtaan, mutta miehet ovat haluttomia käymään sitä keskustelua.

”Teidän on kasattava omat paskanne ensin, mutta sen sijaan pidätte turpanne kiinni siitä, mitä teille on tapahtunut”, Kronlöf herättelee yleisöään.

Kooste keikoista nähdään Kronlöfin tekemässä minisarjassa Ta det som en man (suom. Kestä kuin mies, SVT Play), jossa hän tutkii eri-ikäisten miesten maskuliinisuutta ja miesrooleja.

Kronlöf kertoo, että kun esitys päättyi ja kamerat sammutettiin, miehet jäivät juttelemaan. Moni sanoi, ettei ole koskaan puhunut kokemastaan väkivallasta.

Useampi mies kertoi isänsä lyöneen häntä, koska oli halunnut tehdä pojastaan kunnon miehen.

”Miehet ovat normalisoineet sen, mitä heille on tapahtunut niin, etteivät ne edes näe sitä väkivaltana.”

Kronlöfin mielestä miesten pitäisi kopioida feministinen liike.

”Meidän naisten täytyy kantaa huolta kotiväkivallasta ja kaikesta siitä paskasta, mitä meille tapahtuu ja sen lisäksi pitää huolta miehistä. Miesten pitäisi pitää huolta toisistaan.”

Feministinä Kronlöfin tärkein tavoite tätä nykyä onkin saada miehet puhumaan.

”Haluan sanoa miehille, että älkää vain lukitko sisäänne niitä asioita, joita teille on tapahtunut. Puhukaa niistä. Yhteiskunnan pitää muuttua. Ettekö näe, että tämä trauma syö sieluanne sisältä päin ja tekee teistä aika hiljaisia, yksinäisiä ja aika ilkeitä.”

Bianca Kronlöf (oik.) on näytellyt myös elokuvissa ja tv-sarjoissa. Tv-sarjassa Massi hän näytteli ruotsinsuomalaisen naisen tytärtä Lianaa, jonka aviomies on rikollinen. Miehen miljoonien kruunujen ryöstösaalis päätyy sattumalta rikkaan Maloun haltuun. Häntä näyttelee Helena af Sandeberg (vas.).