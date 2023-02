Backstreet Boysin Nick Carter: Minua raiskauksesta syyttävä nainen on Me Toota hyödyntävä ”opportunisti”

Yhtyeen entinen fani väittää laulajan raiskanneen hänet, kun hän oli 17-vuotias. Laulaja Carter on nostanut vastakanteen naista vastaan.

Poikabändi Backstreet Boysin laulaja Nick Carter on nostanut vastakanteen naista vastaan, joka syyttää häntä raiskauksesta. Carterin mukaan nainen on ”opportunisti”, joka yrittää hyötyä Me Too -liikkeestä.

Yhtyeen entinen fani nosti joulukuussa nevadalaisessa tuomioistuimessa kanteen, jonka mukaan Carter poimi hänet nimikirjoitusta odottavien fanien joukosta, vei kiertuebussiin, juotti hänelle alkoholia ja teki seksuaalista väkivaltaa.

Naisen mukaan tapaus sattui vuonna 2001, kun hän oli 17-vuotias. Nainen on autistinen ja cp-vammainen. Naisen mukaan hän myös sai Carterilta papilloomavirusinfektion.

Carter kiistää väitteet. Hän sanoi jo joulukuussa asianajajansa välityksellä, että nainen on jo vuosien ajan esittänyt perättömiä väitteitä hänestä. Nyt yhdysvaltalainen Los Angeles Times -lehti kertoo, että Carter on nostanut naista vastaan vastakanteen nevadalaisessa tuomioistuimessa.

Carterin mukaan nainen on paitsi Me Too -liikettä hyödyntävä opportunisti, myös yrittää herjata ja jopa kiristää Carteria yhdessä toisen naisen kanssa, joka on myös syyttänyt Carteria raiskauksesta. Vuonna 2017 laulaja Melissa Schuman syytti Carterin raiskanneen hänet 2000-luvun alussa. Syyttäjä ei kuitenkaan nostanut syytettä.

Carter on nostanut The Guardianin mukaan kanteen myös Schumania vastaan. Carterin mukaan naiset yrittävät tuhota laulajan maineen ja uran huomion tai rahan takia. Carterin mukaan Schuman ja tämän isä ovat viime vuosien aikana ohjailleet joulukuussa kanteen nostanutta naista selittämään valheita Carterista poliisille, ja että tämän kertomukset ovat epäjohdonmukaisia.

Carter myös väittää kanteessaan hänen ja Backstreet Boysin menettäneen 2,3 miljoonaa dollaria syytösten alkamisesta, muun muassa keikkojen peruuntumisten takia.

Naisen asianajaja sanoi Los Angeles Timesin mukaan, että Carterilla on pitkä historia naisten ahdistelussa ja lopulta oikeudenkäynnissä tämäkin tapaus punnitaan. Nainen itse sanoi joulukuussa medialle, että kun hän nosti kanteen, Carter oli viestittänyt hänelle, ettei kukaan tule uskomaan häntä.

”Vaikka olen autistinen ja cp-vammainen, uskon, että mikään ei ole vaikuttanut minuun yhtä syvästi ja pysyvästi kuin [väitetty] raiskaus”, hän sanoi.

Vuonna 1993 perustettu Backstreet Boys on yksi maailman menestyneimmistä poikabändeistä. Yhdysvaltalaisen bändin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa I Want It That Way ja Everybody (Backstreet’s Back).

Yhtyeen kulta-aika oli 1990-luku ja 2000-luvun alku, mutta yhtye keikkailee edelleen alkuperäisellä kokoonpanolla.

Yhtye on esiintynyt Suomessakin, yhteensä kuusi kertaa.