Tammikuusta 2021 alkaen julkisuuteen tuli syytöksiä, joiden mukaan näyttelijä Armie Hammer olisi kohdistanut useisiin naisiin seksuaalista väkivaltaa. Hän oli myös epäiltynä raiskauksesta, mutta tutkinta lopetettiin.

Näyttelijä Armie Hammer rikkoi kaksi vuotta kestäneen hiljaisuutensa ja kommentoi ensimmäistä kertaa julkisuudessa häneen kohdistuneita syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta.

Tammikuusta 2021 alkaen julkisuuteen tuli syytöksiä, joiden mukaan Hammer olisi kohdistanut useisiin naisiin seksuaalista väkivaltaa. Hän oli myös epäiltynä raiskauksesta, mutta tutkinta lopetettiin.

Lisäksi julkisuuteen vuoti Hammerin väitetysti lähettämiä viestejä erilaisista seksuaalifantasioista ja fetisseistä, joista kohutuimmat liittyivät kannibalismiin.

Maineensa menettänyt näyttelijä kertoo nyt Air Mail -uutiskirjeen haastattelussa, ettei ole tehnyt mitään laitonta. Hän kuitenkin myöntää käyttäytyneensä huonosti naisia kohtaan. Asiasta kirjoittaa myös Hollywood Reporter.

Hammer puhuu haastattelussa avoimesti sadomasokismiin ja seksuaalisiin valtasuhteisiin liittyvistä mieltymyksistään. Hammer sanoo niiden liittyvän siihen, että hän joutui seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ollessaan 13-vuotias:

”Seksuaalisuus tuli elämääni hyvin pelottavalla tavalla, jota en voinut kontrolloida. Siksi minulle kehittyi tarve kontrolloida seksuaalisia tilanteita”, hän sanoo lehdelle.

Hammer kertoo haastattelussa myös itsemurha-ajatuksistaan. Hän paljastaa, että helmikuussa vuonna 2021 hän ui Caymansaarilla kauas merelle toivoen hukkuvansa.

Hammer menetti useita rooleja syytösten tultua julki, esimerkiksi pääroolin Jennifer Lopezin rinnalla elokuvassa Shotgun Wedding (2023). Hammeria syyttäneitä naisia haastateltiin muun muassa myös Discovery+ -dokumenttisarjassa House of Hammer (2022).

Hammer sanoo, että seksuaalisiin suhteisiin liittyvät tapahtumat ovat perustuneet yhteisymmärrykseen ja sovittu etukäteen. Hän kuitenkin myöntää, että hänellä on ollut tilanteissa henkinen yliote.

Näyttelijä sanoo, että naiset ovat olleet häntä nuorempia ja luultavasti suostuneet asioihin, joita he eivät olisi ehkä muulloin tehneet. Hammer sanoo, että hänellä oli kuuluisana näyttelijänä tilanteissa enemmän valtaa. Hän kuitenkin kiistää tehneensä mitään laitonta.

Hammer sanoo suoraan, että oli naisia kohtaan henkisesti väkivaltainen.

”Otan vastuun omista virheistäni ja siitä, että olin itsekeskeinen paskapää ja käytin ihmisiä voidakseni paremmin ja sen jälkeen heitin heidät pois.”

Hammer kertoo kärsineensä myös päihdeaddiktiosta. Haastattelussa hän sanoo olevansa raitis ja löytäneensä elämäänsä jälleen merkityksen auttamalla muita addikteja.

Jutussa on haastateltu ihmisiä, jotka puolustavat Hammeria, esimerkiksi Call Me By Your Name -elokuvan tuottajaa Howard Rosenmania. Jutun kirjoittaja James Kirchick asettaa myös Hammeria raiskauksesta syyttäneen Efrosina Angelovan väitteet kyseenalaisiksi. Jutussa käydään läpi esimerkiksi viestejä, joita Angelova on väitetysti lähettänyt esimerkiksi Hammerin silloiselle vaimolle sekä Hammerille itselleen.

