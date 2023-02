Jafar Panahi pidätettiin viime heinäkuussa, kun hän protestoi kahden kollegansa pidätystä.

Palkittu iranilainen elokuvaohjaaja Jafar Panahi on vapautettu vankilasta takuita vastaan, kertoo muun muassa brittiläinen BBC.

BBC:n mukaan Panahi vapautettiin perjantaina. Hänen nähtiin juhlistavan asiaa kannattajiensa ja faniensa kanssa pahamaineisen teheranilaisen Evin-vankilan ulkopuolella, ennen kuin hän lähti autokyydillä pois paikalta.

Panahi pidätettiin viime heinäkuussa, kun hän protestoi kahden kollegansa Mohammad Rasulofin ja Mostafa Al-Ahmadin pidätystä Evin-vankilan edustalla. Elokuvantekijät olivat jakaneet sosiaalisessa mediassa julkaisuja 10-kerroksisesta talosta, jonka sortuminen tappoi yli 40 ihmistä viime vuonna. Viranomaisten mukaan julkaisut "aiheuttivat levottomuutta ja turvattomuuden tunnetta yhteiskunnassa”.

Molemmat elokuvantekijät pidätettiin, ja Panahi protestoi tätä ja viranomaisia voimakkaasti. Panahin vaimon mukaan Panahille oli kerrottu, että häntä odotti jopa kuuden vuoden vankila-aika.

Tällä viikolla Panahi ilmoitti ryhtyvänsä nälkälakkoon. Nälkälakko oli uutistoimistojen mukaan vastalause viranomaisten päätökselle, jonka mukaan ohjaajaa ei päästetä takuita vastaan väliaikaisesti vapaaksi odottamaan tuomionsa uudelleenkäsittelyä varten.

Panahin vaimo Tahered Saeidi jakoi perjantaina onnellisen kuvan pariskunnasta Instagram-tilillään. Kuvatekstin mukaan Panahi oli ehtinyt olla nälkälakossa kolme päivää.

Jafar Panahi on palkittu ohjaaja, jonka elokuvat ovat käsitelleet esimerkiksi naisten asemaa Iranissa. Muun muassa hänen esikoiselokuvansa Valkoinen ilmapallo palkittiin Cannesissa vuonna 1995. Hän on saanut useita muitakin ulkomaisia elokuvapalkintoja.

Vuonna 2009 ja 2010 Panahi pidätettiin opposition kannattamisesta ja hallituksen vastaisesta ”propagandasta”. Vuonna 2010 hänet tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankilaan, ja lisäksi häneltä kiellettiin elokuvanteko, käsikirjoittaminen, ulkomaanmatkat ja toimittajatapaamiset 20 vuoden ajaksi. Vankeus muutettiin myöhemmin kotiarestiksi.

Kiellosta huolimatta Panahi on tehnyt viime vuosina kenties uransa hienoimpia elokuvia, ja vaikka Panahi ei ole päässyt Iranista, hänen elokuvansa ovat. Esimerkiksi vuonna 2011 julkaistu dokumentaarinen This Is Not a Film salakuljetettiin Cannesin elokuvajuhlille täytekakkuun leivotulla muistitikulla.

Cannesin elokuvajuhlien johtaja Thierry Frémaux ilmaisi uutistoimisto AFP:n haastattelussa ”syvää helpotusta” Panahin vapautuspäätöksestä ja nälkälakon päättymisestä.

”Emme unohda kaikkia niitä ihmisiä Iranissa ja maailmalla, jotka joutuvat väkivallan ja sorron kohteeksi”, Fremaux sanoi.

”Cannesin elokuvajuhlat pysyvät aina eri puolilta maailmaa tulevien taiteilijoiden rinnalla puolustamassa vapautta.”