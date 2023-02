Docpoint-dokumenttielokuvafestivaalin parhaaksi kotimaiseksi elokuvaksi on valittu Sami van Ingenin ja Mika Taanilan ohjaus Monica in the South Seas.

Monica Flaherty on Monica in the South Seas -elokuvan päähenkilö.

Monica in the South Seas kertoo arkistomateriaalin avulla mykkädokumenttiklassikon Moanan synnystä 1920-luvulla. Tärkeässä osassa van Ingenin ja Taanilan dokumentissa on myös Moanan ohjaajan Robert J. Flahertyn tytär Monica.

Nykymitoilla Moana ei oikein täytä dokumentin vaatimuksia, Sami van Ingen sanoi HS:n haastattelussa. ”Pikemmin se on valkoisten ihmisten fantasia paratiisista”, hän sanoo.

Robert Flaherty oli suomalaistaiteilija van Ingenin isoäidin isä.

Tuomariston mukaan Monica in the South Seas käyttää mestarillisesti elokuvan eri välineitä paljastaakseen historian monimutkaisuuden. Tuomaristo myönsi yksimielisesti sille parhaan suomalaisen dokumenttielokuvan Docpoint-Yle-palkinnon.

Kansainvälisen kilpasarjan voittaja While We Watched seuraa intialaista veteraanitoimittajaa Ravish Kumaria, joka tunnetaan huolella taustoitetusta prime time -asiaohjelmastaan.

Palkinnot jaettiin Helsingissä lauantaina.