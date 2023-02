Poptähti Beyoncé on rikkonut ennätyksen eniten Grammy-palkintoja voittaneesta palkinnonsaajasta

Beyoncésta on tullut parhaillaan käynnissä olevassa Grammy-gaalan historiassa eniten palkintoja saanut.

Tänä vuonna musiikkialan Grammy-gaalassa on rikottu ennätyksiä, sillä yhdysvaltalaisesta popartistista Beyoncésta on tullut kaikkien aikojen eniten Grammyja voittanut palkinnonsaaja yhteensä 32 palkinnolla. Poptähti on voittanut tämän vuoden gaalassa neljä palkintoa yhdeksästä ehdokkuudestaan.

Aiempaa ennätystä piti hallussaan edesmennyt säveltäjä Georg Solti 31 palkinnolla. Beyoncé oli jo aiemmin eniten Grammy-palkintoja voittanut nainen.

Poptähdellä on tänä vuonna eniten ehdokkuuksia, ja hänellä on vielä mahdollisuus kolmeen palkintoon. Hänelle on myönnetty Grammyt jo parhaasta tanssi- tai elektronisen musiikin albumista, parhaasta R&B-kappaleesta, parhaasta tanssi- tai elektronisen musiikin levytyksestä sekä parhaasta perinteisestä R&B-esityksestä. Gaala alkoi Suomen aikaa varhain maanantaina Yhdysvalloissa Los Angelesissa.

Beyoncé julkaisi heinäkuussa seitsemännen sooloalbuminsa Renaissance, joka ammentaa mustasta ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tanssimusiikista.

Sekä Beyoncé että brittiläinen laulaja Adele ovat tämän vuoden ennakkosuosikkeja. He kisaavat tärkeimmistä palkinnoista eli vuoden albumista, levytyksestä ja kappaleesta. Marraskuussa odotetun neljännen albuminsa nimeltä 30 julkaisseella Adelella on ehdokkuuksia yhteensä seitsemän.

Kisa vuoden albumista on tänä vuonna toisinto vuodesta 2017, jolloin poptähtien edelliset levyt olivat ehdolla. Tuolloin Adelen 25 palkittiin Beyoncén Lemonaden sijaan.

Beyoncé ei ole koskaan voittanut vuoden albumin tai levytyksen Grammya ja on palkittu vain kerran vuoden kappaleesta.

Toiseksi eniten tänä vuonna ehdokkuuksia on räppäri Kendrick Lamarilla kahdeksalla ehdokkuudella, ja kolmantena Adelen kanssa seitsemällä ehdokkuudella on country-tähti Brandi Carli. Kumpikin heistä on voittanut jo kolme palkintoa.

Muita ennakkosuosikkeja on muun muassa brittiläinen Harry Styles, joka voitti kolmannella sooloalbumillaan Harry's House parhaan pop-laulualbumin Grammyn. Entinen One Direction -poikabändin jäsen on myös ehdolla tärkeimpiin Grammy-palkintoihin.

Tämän vuoden gaalassa on tehty historiaa jo sillä, että puertoricolaisen reggaeton-ilmiön Bad Bunnyn Un Verano Sin Ti -levy on ensimmäinen espanjankielinen albumi, joka on ehdolla vuoden albumiksi.

Vuoden tulokkaaksi voidaan puolestaan palkita italialainen rock-bändi Måneskin, joka on menestynyt kansainvälisesti voitettuaan Euroviisut 2021.

Grammyt jaetaan tänä vuonna 65. kerran, ja palkinnot myöntää Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys